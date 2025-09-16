Deviza
Brüsszel már szervezi az ukrán menekültek hazatérését, ezerrel osztogatja a feladatokat – ebbe belegebednek a tagállamok

A hazatérés előkészítése is a tagállamok feladata lesz. Az Európai Tanács szerint elérkezett az idő, hogy az ukrán menekültek ideiglenes védelemről fokozatosan nemzeti engedélyekre váltsanak.
VG/MTI
2025.09.16., 16:24
Fotó: shutterstock

Az Európai Unió Tanácsa új ajánlásban kérte a tagállamokat, hogy fokozatosan térjenek át az ukrán menekültek ideiglenes védelmi jogállásáról a nemzeti tartózkodási engedélyek biztosítására. Emellett el kell kezdeni a hazatérés támogatásának előkészítését is, ha a körülmények ezt lehetővé teszik.

Suceava,,Romaina,–,March,14.,2022.,Hundreds,Of,Refugees,From ukrán menekült
Az Európai Tanács szerint elérkezett az idő, hogy az ukrán menekültek ideiglenes védelemről fokozatosan nemzeti engedélyekre váltsanak / Fotó: Djordje Kostic / Shutterstock

Az unió miniszterei kedden Brüsszelben fogadták el azt az ajánlást, amely új kereteket ad az ukrajnai háború miatt elmenekült emberek helyzetének rendezésére. A 2022 februárjában indult orosz invázió óta több millió ukrajnai menekült kapott ideiglenes védelmet, ami munkavállalási, oktatási és egészségügyi jogokat biztosít számukra az EU-ban. 

Most a cél az, hogy hosszabb távú, nemzeti szinten kiadott tartózkodási engedélyek váljanak meghatározóvá.

Az Európai Tanács szerint a tagállamoknak olyan engedélyeket kellene biztosítaniuk, amelyek például munkavállaláshoz, tanulmányokhoz vagy családi okokhoz kötődnek. Emellett a magas képzettségűek uniós szintű jogállást is kérhetnek, de ez nem tartható fenn párhuzamosan az ideiglenes védelemmel.

Brüsszel: célzottan kell támogatni az ukrán menekültek hazaküldését

A közlemény külön hangsúlyozta: sok menekült csak akkor tud visszatérni Ukrajnába, ha célzott támogatást kap. A javaslat szerint az országok önkéntes visszatérési programokat indíthatnak, illetve engedélyezhetik a rövidebb ukrajnai látogatásokat, amelyek segíthetnek a döntés előkészítésében.

Az EU arra is felszólította a tagállamokat, hogy indítsanak információs kampányokat a különböző jogállások közötti átmenetről, valamint a hazatéréshez elérhető támogatásokról. Ennek részeként létrejöhetnek úgynevezett Unity Hubok – többcélú központok, amelyek egyszerre támogatják a befogadó társadalomba való integrációt és a hazatérés előkészítését.

Kettős állampolgárság, kettős mérce – így oldanák meg a demográfiai válságot Ukrajnában

A döntés nem oldja meg a kárpátaljai magyar kisebbség régóta fennálló problémáit. Az ukrán parlament elfogadta a kettős állampolgárságot lehetővé tevő törvényt, hogy megállítsák az ország népességének fogyását.

 

