Nagy István: hátrányos lenne, ha az Európai Bizottság az agrárpénzek kifizetését is politikai feltételekhez kötné

Rendkívül súlyos és hátrányos lenne, ha az Európai Bizottság a 2027 utáni hétéves uniós költségvetésben az agrárpénzek kifizetését is politikai feltételekhez kötné, ez ugyanis negatív hatásokkal járna Magyarországra és több más országra nézve is – jelentette ki a magyar agrárminiszter Brüsszelben kedden az uniós pénzek kapcsán. Nagy István a tagországok agrárminisztereinek kétnapos tanácsülését követően magyar újságíróknak nyilatkozva közölte: az Európai Bizottság nem érti a gazdák működését.

Nagy István: hátrányos lenne, ha az Európai Bizottság az uniós pénzek kifizetését is politikai feltételekhez kötné / Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A tárcavezető a tájékoztatón és az tanácskozás után készült Facebook-videójában is elmondta, nem érti azt, hogy a 2027 utáni, hétéves költségvetési tervezet, amit a gazdatársadalom torkán le kíván nyomni, milyen hatásokat vált ki. A vita tétje, hogy a rendelkezésre álló források hogyan oszlanak meg: a legtöbb pénz Ukrajnába megy-e, vagy pedig itt marad az Európai Unióban.

A miniszter közölte, hogy a jól bevált közös agrárpolitika költségvetését, egész szerkezetét és végrehajtását gyökeresen át akarják formálni, ami súlyos következményekkel jár. A hosszú távú uniós költségvetés-tervezet szerint a jelenleginél 20 százalékkal kevesebb forrás jutna a magyar gazdáknak. Az inflációs hatással együtt még szörnyűbb és még negatívabb lenne az eredmény Nagy István szerint.

Hozzáfűzte, hogy az uniós bizottság nem veszi figyelembe azt sem, hogy a területalapú támogatás kifizetésének egészen más a szerkezete, mint például a beruházási támogatásé. Szavai szerint ez szintén negatív, hiszen megversenyeztetnének egymással politikai célokat. A nehéz döntéseket Brüsszelből a tagországok szintjére tolnák annak megvitatására, hogy a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatására fordítsák a forrásokat, vagy agrártámogatásokat finanszírozzák belőle.

„Nem lehet hagyni az ilyen intézkedéseket” – jelentette ki Nagy István, majd reményét fejezte ki, hogy az üzenet eljut az uniós bizottsághoz, és megértik: mennyire fontos az európai gazdák érdekeinek képviselete. Kijelentette, hogy a közös agrárpolitika költségvetése átalakításának célja, hogy elfedjék: kevesebb lesz a büdzsé, és elfedjék azt, hogy az uniós forrásokat Ukrajnába kívánják átcsoportosítani, és ottani fejlesztéseket kívánnak ebből megvalósítani.