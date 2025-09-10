Az oroszok szétlőttek egy kiképzőtábort: ötven halottat küldtek át a Dunán Romániába egy komppal

Az orosz fegyveres erők a múlt éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyében, valamint Vinnica és Lviv városban, Lengyelország területén azonban nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium. Egy vérfagyasztó orosz csapás azonban bekövetkezett.
A közlemény szerint ezekben az üzemekben az ukrán hadsereg páncélos- és repülőgép-technikáját gyártották és javították, valamit motorokat és ezek elektronikus alkatrészeit, továbbá pilóta nélküli repülőgépek összeszerelése is folyt.
Az orosz védelmi tárca szerint az összes célt eltalálták.
A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.
Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Szolovjov LIVE médiacsatornán azt mondta, hogy Pokrovszkban (oroszul: Krasznoarmejszk) a magas épületek birtoklásáért folynak a harcok.
A katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszerraktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, három Himars rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 225 repülőgép típusú drónt. Novorosszijszknál semlegesítettek egy legénység nélküli rohamcsónakot.
Orbán Viktor: Ezek orosz drónok voltak? Mi mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk!
Kiállt Lengyelország mellett, és Magyarország szövetségesének nevezte a szerda hajnalban orosz dróntámadást elszenvedett NATO-tagállamot a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor, hangsúlyozva a magyar álláspontot, kijelentette, hogy Lengyelország légtere és területe sérthetetlen.
Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” hétfőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Odessza megyében a Duna-parti Vilkovére, az egyik ukrán logisztikai csomópont ellen, amely katonai szállítmányokat fogad Romániából, és ahol egyebek mellett légi és tengeri drónokat összeszerelő műhelyek működnek.
Támadás érte egyebek között a 141-es számú volt büntetés-végrehajtási telepet is, amely jelenleg kiképzőtáborként és katonai raktárként üzemel. Lebegyev szerint
az egyik komppal a Duna román partjára mintegy félszáz halottaszsákot szállítottak át.
A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek szerdán ukrán tüzérségi és dróntámadást. A belgorodi régióban, Novaja Tavolzsanka és Dolbino községben egy-egy nő, a megyeszékhelyen pedig egy férfi sebesült meg. Belgorodban károk keletkeztek az önkormányzat épületében, a városban részlegesen áttértek a távoktatásra.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy a Krímben őrizetbe vette az ukrán hírszerzés egy ügynökét, egy feodosziai lakost, aki a helyi orosz katonai objektumok és légvédelem koordinátáit továbbította Kijevnek. A gyanúsított ellen hazaárulás címén indítottak büntetőeljárást.
Az udmurtföldi Izsevszkben az FSZB egy hadiipari vállalat vezető munkatársa elleni terrortámadást akadályozott meg. A szolgálat beszámolója szerint ugyanott egy másik ukrán ügynök házi készítésű robbanószerkezet felrobbantásával szándékozott a gyilkosságot végrehajtani.
