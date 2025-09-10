Az oroszok szétlőttek egy kiképzőtábort: ötven halottat küldtek át a Dunán Romániába egy komppal

Az orosz fegyveres erők a múlt éjszaka folyamán földi, tengeri és légi indítású, nagy hatótávolságú precíziós fegyverekkel és drónokkal csapást mértek az ukrán hadipari komplexum vállalataira Ivano-Frankivszk, Hmelnickij és Zsitomir megyében, valamint Vinnica és Lviv városban, Lengyelország területén azonban nem volt tervbe véve objektumok megsemmisítése – közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium. Egy vérfagyasztó orosz csapás azonban bekövetkezett.

Vérfagyasztó orosz csapás: ötven halottat küldtek át a Dunán Romániába egy komppal / Fotó: AFP, illusztráció

A közlemény szerint ezekben az üzemekben az ukrán hadsereg páncélos- és repülőgép-technikáját gyártották és javították, valamit motorokat és ezek elektronikus alkatrészeit, továbbá pilóta nélküli repülőgépek összeszerelése is folyt.

Lviv déli és délnyugati külvárosában találat érte a Lvivi Páncélosgyár műhelyeit, ahol páncélos harcjárművek javítását és modernizálását végezték, valamint a LDARZ lvivi repülőgépgyár műhelyeit, ahol nagy hatótávolságú, pilóta nélküli repülőgépeket gyártottak, és harci repülőgépek javítását végezték.

Az orosz védelmi tárca szerint az összes célt eltalálták.

A szerdai hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán a hat ukrajnai frontszakasz közül négyen előre tudtak nyomulni, és a „különleges hadművelet” övezetében több mint 1320 ukrán katona esett el, vagy sebesült meg súlyosan.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Szolovjov LIVE médiacsatornán azt mondta, hogy Pokrovszkban (oroszul: Krasznoarmejszk) a magas épületek birtoklásáért folynak a harcok.

A katonai tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok, illetve haditechnikai eszközök között sorolt fel több lőszerraktárt, egy harckocsit és 13 egyéb páncélozott harcjárművet, három Himars rakétát, egy Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 225 repülőgép típusú drónt. Novorosszijszknál semlegesítettek egy legénység nélküli rohamcsónakot.

Orbán Viktor: Ezek orosz drónok voltak? Mi mindenképpen a lengyelek mellett vagyunk!

Kiállt Lengyelország mellett, és Magyarország szövetségesének nevezte a szerda hajnalban orosz dróntámadást elszenvedett NATO-tagállamot a közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor, hangsúlyozva a magyar álláspontot, kijelentette, hogy Lengyelország légtere és területe sérthetetlen.

Vérfagyasztó orosz csapás

Szergej Lebegyev, a „mikolajivi föld alatti mozgalom koordinátora” hétfőn a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek azt mondta, hogy az orosz hadsereg csapást mért Odessza megyében a Duna-parti Vilkovére, az egyik ukrán logisztikai csomópont ellen, amely katonai szállítmányokat fogad Romániából, és ahol egyebek mellett légi és tengeri drónokat összeszerelő műhelyek működnek.