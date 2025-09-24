Volodimir Zelenszkij szerdán New Yorkban sürgette az Egyesült Államokat, hogy lépjen gyorsan az Oroszország elleni szankciókkal, mielőtt az európai országok konszenzusa késleltetné a döntéseket. Az ukrán elnök szerint Donald Trump pozitívan állt a biztonsági garanciák kérdéséhez, de a konkrét részletek még váratnak magukra.
Az ukrán elnök a New York-i sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Trumppal folytatott kétoldalú tárgyaláson azt kérte az amerikai hivatali kollégától: ne halogassa az Oroszország elleni szankciók bevezetését. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok képes lenne gyors, erőteljes lépéseket tenni, és ez akár az európai országok előtt is megtörténhetne, mivel az EU-ban a döntéshozatal lassabb a konszenzuskeresés miatt.
Az ukrán államfő szerint Trump hajlik bizonyos biztonsági garanciák nyújtására Ukrajna számára a háború utáni időszakra, bár a részletek egyelőre nem ismertek. Zelenszkij úgy látja, hogy a légipajzs megerősítése Ukrajna felett komoly visszatartó erő lehet Oroszország számára, és hozzájárulhat a támadások leállításához.
A Fox Newsnak adott interjúban az elnök kifejtette: az orosz–ukrán háború nem pusztán területek cseréjéről szól, hanem Vlagyimir Putyin ambícióinak megtöréséről. „Ha többet engedünk át neki, mint amennyit meg tud szerezni, akkor vérszemet kap” – fogalmazott. Zelenszkij szerint Oroszország továbbra is terjeszkedni akar, amit az európai országok légterének közelmúltbeli megsértése is bizonyít.
Az ukrán elnök kiemelte, hogy Trump pozitívan állt ahhoz a felvetéshez, miszerint Ukrajna visszaszerezheti minden megszállt területét.
A népünk, a hadseregünk és az Egyesült Államok támogatása szilárd, és Trump is jelezte, hogy végig támogatni kívánja Ukrajnát
– mondta Zelenszkij.
Végezetül az államfő elutasította azokat a vádakat, miszerint hatalmát központosítaná, vagy késleltetné a választásokat. Szerinte a választások a tűzszünet ideje alatt is megtarthatók, amennyiben a nemzetközi partnerek biztonsági garanciákkal támogatják az országot.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit. A posztszovjet térség szakértője, Bendarzsevszkij Anton szerint ez az oroszokra helyezett nyomásgyakorlás része lehet.
