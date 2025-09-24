Deviza
ENSZ Közgyűlés
biztonsági garancia
Volodimir Zelenszkij
Donald Trump
orosz szankciók

Oroszország elleni szankciók: Zelenszkij ismét követelőzik – Trump nem várhat az uniós lépésekre

Az ukrán elnök szerint a légipajzs és a garanciák megerősítése kulcsfontosságú a háború befejezéséhez. Volodimir Zelenszkij kétoldalú tárgyaláson kérte Donald Trumpot, hogy ne várjon az EU-lépésekre az Oroszország elleni szankciókkal.
VG/MTI
2025.09.24, 19:09

Volodimir Zelenszkij szerdán New Yorkban sürgette az Egyesült Államokat, hogy lépjen gyorsan az Oroszország elleni szankciókkal, mielőtt az európai országok konszenzusa késleltetné a döntéseket. Az ukrán elnök szerint Donald Trump pozitívan állt a biztonsági garanciák kérdéséhez, de a konkrét részletek még váratnak magukra.

Volodimir Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij kétoldalú tárgyaláson kérte Donald Trumpot, hogy ne várjon az EU-lépésekre az Oroszország elleni szankciókkal / Fotó: AFP

Az ukrán elnök a New York-i sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a Trumppal folytatott kétoldalú tárgyaláson azt kérte az amerikai hivatali kollégától: ne halogassa az Oroszország elleni szankciók bevezetését. Zelenszkij szerint az Egyesült Államok képes lenne gyors, erőteljes lépéseket tenni, és ez akár az európai országok előtt is megtörténhetne, mivel az EU-ban a döntéshozatal lassabb a konszenzuskeresés miatt.

Volodimir Zelenszkij: közel az egyetértés a biztonsági garanciákról

Az ukrán államfő szerint Trump hajlik bizonyos biztonsági garanciák nyújtására Ukrajna számára a háború utáni időszakra, bár a részletek egyelőre nem ismertek. Zelenszkij úgy látja, hogy a légipajzs megerősítése Ukrajna felett komoly visszatartó erő lehet Oroszország számára, és hozzájárulhat a támadások leállításához.

A Fox Newsnak adott interjúban az elnök kifejtette: az orosz–ukrán háború nem pusztán területek cseréjéről szól, hanem Vlagyimir Putyin ambícióinak megtöréséről. „Ha többet engedünk át neki, mint amennyit meg tud szerezni, akkor vérszemet kap” – fogalmazott. Zelenszkij szerint Oroszország továbbra is terjeszkedni akar, amit az európai országok légterének közelmúltbeli megsértése is bizonyít.

Az ukrán elnök kiemelte, hogy Trump pozitívan állt ahhoz a felvetéshez, miszerint Ukrajna visszaszerezheti minden megszállt területét.

A népünk, a hadseregünk és az Egyesült Államok támogatása szilárd, és Trump is jelezte, hogy végig támogatni kívánja Ukrajnát

– mondta Zelenszkij.

Végezetül az államfő elutasította azokat a vádakat, miszerint hatalmát központosítaná, vagy késleltetné a választásokat. Szerinte a választások a tűzszünet ideje alatt is megtarthatók, amennyiben a nemzetközi partnerek biztonsági garanciákkal támogatják az országot.

Elképesztő fordulat, az amerikai elnök meggondolta magát Ukrajnáról: vérig sértette Putyint, Zelenszkijt az egekig magasztalta – „Az oroszok csak papírtigrisek”

Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna képes lehet teljesen visszanyerni az Oroszország által elfoglalt területeit. A posztszovjet térség szakértője, Bendarzsevszkij Anton szerint ez az oroszokra helyezett nyomásgyakorlás része lehet.

 

