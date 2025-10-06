Most dől el Ursula von der Leyen sorsa, órákon belül ki kell állnia Európa elé: ha nem tudja megvédeni magát, csütörtökön megbukik

Ismét elérkezett az igazság pillanata az Európai Bizottság elnöke számára. Az ellene benyújtott két bizalmatlansági indítvány az Európai Parlament elé kerül vitára és szavazásra. Ezúttal is meg kell erősíteni a bizalmat, a főbb politikai csoportok – a Néppárt (EPP), a Szocialisták (S&D), a Liberálisok (RE) – bejelentették, hogy nem támogatják az indítványt, megnyitva az utat von der Leyen és pozíciójának további erősítése előtt - írja az euronews.it.
„Tudjuk, hogy ezt az indítványt valószínűleg nem fogják jóváhagyni, de a júliusi szavazásokon túl szeretnénk üzenetet közvetíteni” – mondja Valentina Palmisano, a radikális baloldal által benyújtott bizalmatlansági szavazás egyik támogatója és szószólója. A nyári szünet előtt 175 szavazat érkezett a Bizottság és elnöke ellen (360 igennel és 18 tartózkodással), így a cél a nyomásgyakorlás. Emiatt a liberálisok meghátrálnak: „Fennáll a veszélye annak, hogy lealacsonyítunk egy fontos eszközt, amelyet más módon kellene használni” – érvel Vincent Stuer, a RE szóvivője.
Az AfD vezette szuverenitáspártiak ehelyett szövetségeseik, a Patrioták által benyújtott indítványra szavaznak, amelybe Matteo Salvini Liga pártja is beletartozik. Az igazi kérdés az lehet, hogyan fog szavazni az Olasz Testvérek, mivel a konzervatívok olasz delegációja nem adja fel fenntartását, és időt szán arra, hogy megvitassa azt. Ruggero Razza azonban úgy véli, hogy
amikor egy bizalmatlansági indítvány nem megy át, az végül megerősíti a célpontot.
A Zöldek olasz tagjai von der Leyen ellen fognak szavazni. „ Az EU és értékeinek hanyatlása: ezek a bizalmatlansági indítvány okai” – hangsúlyozza Leoluca Orlando , aki a von der Leyen-csapatot hibáztatja a „zöld megállapodás elhagyásáért”, valamint az EU nemzetközi pozíciójáért.
Két ellentétes politikai táborhoz tartozó frakció is bizalmatlansági indítványt nyújtott be az Európai Bizottság elnöke ellen. A precedens nélküli ügyben október 9-én szavazhatnak az EP-képviselők.
Két ellentétes táborhoz tartozó politikai frakció, a Fidesznek is otthont adó Patrióták Európáért és a Baloldal (GUE/NGL) is benyújtott bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen, szeptember 10-én éjfélkor, a parlamenti szabályok által lehetővé tett legkorábbi időpontban.
A Patrióták húsz másodperccel a Baloldal előtt adták be a kérelmet
– erősítette meg két tisztviselő is. A lépésre mindössze néhány órával azután került sor, hogy Ursula von der Leyen megtartotta évértékelő beszédét (State of the Union) Strasbourgban, az Európai Parlamentben. Két hónapja már szintén átesett egy bizalmi szavazáson, és megerősítették pozíciójában: 2014 óta ez volt az első bizalmatlansági indítvány egy bizottsági elnökkel szemben.
Friedrich Merz német kancellár egyre határozottabban lép fel az Európai Bizottság brüsszeli központosítása ellen, és világossá tette: Németország újra vezető szerepet akar játszani Európa legfontosabb döntéseiben. Friedrich Merz a napokban üzletemberek előtt úgy fogalmazott:
Botot kell tennünk a brüsszeli gépezet küllői közé.
Szavai nyílt üzenetet hordoznak: Berlin nem fogadja el, hogy Ursula von der Leyen bizottsági elnök a tagállamok rovására bővítse hatáskörét, írja a Bloomberg. Von der Leyen az elmúlt években egyre inkább az Európai Bizottság kezébe vonta az uniós válságkezelést, és föderális jövőkép felé terelte az EU-t. Merz ezzel szemben visszavenne a brüsszeli túlhatalomból, és hangsúlyozza: a nemzeti kormányoknak kell dönteniük olyan kulcskérdésekben, mint a kereskedelem, a költségvetés, a zöldpolitika vagy a védelem.
