Új trend hódít az Egyesült Államokban: sokan kihagyják a Halloweent - szomorú oka van a pálfordulásnak

Azért egyelőre nem kell gyászolni a „töklámpás ünnepet”, azzal együtt van, aki egyáltalán nem tartja idén, de olyanok is akadnak, akik spórolnak a jelmezeken, kiegészítőkön.

Halloween: sokaknak ilyen magas árat már nem ér meg az ünnep / Fotó: Hans Lucas via AFP

Mindenesetre egy új kutatás szerint a szellemek és édességek szezonja az infláció újabb áldozatává válhat.

Az amerikaiak közel ötöde (19 százalék) egyáltalán nem ünnepli a Halloweent idén.

Azok közül, akik nem ünneplik, 72 százalék az inflációt okolja, míg a megkérdezettek csaknem fele azt mondta, hogy egyszerűen nem engedhetik meg maguknak. Az átlagos ünneplő körülbelül 220 dollárt tervez elkölteni, ami még mindig magas, de alacsonyabb, mint a tavalyi ünnepkor. Generációs szinten a visszaesés a baby boomerek (50 százalék) körében a legnagyobb, őket követi az X generáció (22 százalék), a millenniumiak (16 százalék) és a Z generáció (10 százalék) – írja a Vice.

Kötelezettség, nem ünnep

Egyre több amerikai mondja, hogy azért nem tud azonosulni a a Halloweennel, mert kötelezőnek érzi.

Majdnem minden tizedik megbánta a tavalyi túlköltekezést, a legfeleslegesebbnek az édességekre kidobott pénzt, és a túlárazott jelmezek vásárlását tekintik.

Emellett az ünnep előtti kapkodást, a „rohanva vásárlást” sem szeretik a legtöbben. A megkérdezettek harmada ismeri el, hogy stresszel az idei ünnep miatt, és 19 százalék vallotta be, hogy teljesen lemondott a Halloweenről.

Költés helyett kreatív megoldások

A válaszadók negyede mondta, hogy nagy tételben, vagy pedig jóval az ünnep előtt vásárol édességet, ugyanennyien a régi jelmezüket fogják használni, 15 százalékuk pedig maga varrja a jelmezt. Egy kisebb, de növekvő arányú részük – mindössze 10 százalék – teljesen kihagyja a bulikat, és még ennél is kevesebben, de használtruha-üzletben terveznek bevásárolni.

A „csokit vagy csalunk” szokás is ritkul, csaknem harmaduk azt mondja, idén nem fog csokit osztani a bekopogóknak.

Az édességnek kilőtt az ára

Az édességinfláció valóban magas. Egy kicsi szelet a „3 Muskétás” csokiból csaknem 1 dollárba kerül – így ez lett a legdrágább csokoládé. Nagy kivétel az M&M's, ugyanis a népszerű drazsé az egyetlen olyan csokifajta, aminek az ára csökkent, 3 százalékot tavalyhoz képest. Vannak durva példák is: a Laffy Taffy 44 százalékos ugrást mutatott, a Skittles pedig 25 százalékot drágult.

A jelmezek ára is kilőtt:

a tanulmány szerint a Mr. Fantastic az idei év legdrágább jelmeze 87,99 dollárral, míg a Stitch tartja a legolcsóbb címet 23,54 dollárral.