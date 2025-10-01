Órákon belül összecsap Zelenszkijjel Orbán Viktor: mielőtt felszállt a repülőgépre, a magyar miniszterelnök elmondta, mire készül

Elindult a koppenhágai EU-csúcsra Orbán Viktor miniszterelnök, ahol az uniós tagállami vezetők főként Ukrajna uniós csatlakozása és Ukrajna támogatása lesz terítéken. Magyarországra nagy nyomás nehezedik várhatóan, amit már korábban ius jelzett a kormányfő, amikor arról írt, hogy veszélyes uniós csúcs jöhet.

Orbán Viktor szerint szó sem lehet Ukrajna uniós csatlakozásáról/Fotó: AFP

Ketrecharc lesz

– írta korábbi Facebook bejegyzésében a miniszterelnök, és alighanem igaza van, hiszen egyedül Magyarország vétója akadályozza meg a csatlakozási tárgyalások fejezeteinek a megnyitását.

Orbán Viktornak nem lesz könnyű dolga

A koppenhágai EU-csúcson így számos olyan lépés is szóba kerülhet, melyek Orbán Viktor vétójának megkerülését célozzák. Az Európai Tanács élén álló António Costa szerint meg kell változtatni az uniós szabályokat, hogy egyhangúság helyett elég legyen minősített többség is a fejezetek megnyitásához, ám ehhez is egyhangú döntés szükséges.

A terv ráadásul azon sem változtatna, hogy a csatlakozási fejezetek lezárása továbbra is egyhangú döntést igényeljen. Ezért a magyar vétó áthidalására az Európai Bizottság is kidolgozott egy tervet, mely a fejezetek formális megnyitása nélkül indítaná el a technikai munkát. Ebben az esetben sincs lehetőség hivatalos előrelpésre, ám a gyakorlatban elindulhat az ukrán jogrend összehangolása az európaival.

Orbán Viktor szerdai Facebook posztjában három pontban foglalta össze a magyar álláspontot, ezek a következők:

Nem akarunk egy integrációba tartozni Ukrajnával.

Nem akarjuk, hogy a háborút behozzák Európába.

És nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét kivigyék Ukrajnába.

A miniszterelnöknek nem lesz könnyű dolga meggyőzni a többi uniós vezetőt arról, hogy az orosz-ukrán háború nem Európa háborúja, amit számos tagállami és uniós vezető is oszt, különösen azután nem, hogy több tagállam légterét orosz drónok sértették meg az elmúlt hetekben. Azt ugyanakkor el tudja érni, hogy ne nyissák meg az Ukrajnával folytatott csatlakozási tárgyalások fejezeteit hivatalosan.