Még Brüsszelből sem néztük ki, olyan módszerrel szúrnák hátba Magyarországot – képtelen lenyugodni az ET elnöke, valósággá válhat a lázálom

Az eheti, koppenhágai csúcstalálkozón a blokk azon szabályai is terítékre kerülnek, amelyek előírják, hogy csak mind a 27 tagállam egyetértésével lehet bővíteni az Európai Uniót. António Costa, az Európai Tanács elnöke az EU fővárosainak támogatását kérte Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldása érdekében – írja a Politico.

Antonio Costa: "hátbaszúrná" Orbán Viktort Ukrajna érdekében / Fotó: Hans Lucas via AFP

Öt, névtelenül nyilatkozó diplomata és tisztviselő szerint Costa az EU fővárosaitól kért támogatást az új tagok felvételi folyamatának egyszerűsítéséhez, valamint Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldásához.



A diplomáciai offenzíva célja, hogy megkerüljék Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki országa vétóját arra használta fel, hogy megakadályozza Ukrajna útját az Unióhoz való csatlakozás felé. A meglévő szabályok ugyanis rögzítik, hogy mind a 27 EU-tagállamnak zöld utat kell adnia a csatlakozási folyamat minden egyes szakaszának.

Kijev-Kisinyov kézfogás

Moldova, amely ugyan már hivatalos EU-tagjelölt is, Kijevvel párban van a csatlakozási folyamatban, és nem tud tovább lépni, amíg meg nem oldódik a patthelyzet.

Costa javaslata szerint az úgynevezett tárgyalási klaszterek – a tagsághoz vezető út kulcsfontosságú jogi lépései – az uniós országok minősített többségének beleegyezésével nyithatók meg, nem pedig egyhangú megállapodással.

Egy klaszter lezárásához továbbra is az összes uniós főváros támogatása szükséges lenne, de a tárgyalások megkezdéséhez szükséges alacsonyabb követelmény lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára, hogy megkezdjék azokat a reformokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyos szakpolitikai területeken demonstrálják az uniós normák felé tett előrelépést. A tervet ismerő személy szerint akkor sem törne meg a csatlakozás folyamata, ha egy vagy két ország ellenzi azt.

Valóságos roadshow-t rendezett Costa

A diplomaták szerint Costa közvetlenül lobbizott az EU vezetőinél a közelmúltbeli utazásai során, ahol több európai vezetővel találkozott, valamint a múlt héten New Yorkban az ENSZ Közgyűlése alkalmából tartott kétoldalú tárgyalások során.