Az eheti, koppenhágai csúcstalálkozón a blokk azon szabályai is terítékre kerülnek, amelyek előírják, hogy csak mind a 27 tagállam egyetértésével lehet bővíteni az Európai Uniót. António Costa, az Európai Tanács elnöke az EU fővárosainak támogatását kérte Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldása érdekében – írja a Politico.
Öt, névtelenül nyilatkozó diplomata és tisztviselő szerint Costa az EU fővárosaitól kért támogatást az új tagok felvételi folyamatának egyszerűsítéséhez, valamint Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldásához.
A diplomáciai offenzíva célja, hogy megkerüljék Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki országa vétóját arra használta fel, hogy megakadályozza Ukrajna útját az Unióhoz való csatlakozás felé. A meglévő szabályok ugyanis rögzítik, hogy mind a 27 EU-tagállamnak zöld utat kell adnia a csatlakozási folyamat minden egyes szakaszának.
Moldova, amely ugyan már hivatalos EU-tagjelölt is, Kijevvel párban van a csatlakozási folyamatban, és nem tud tovább lépni, amíg meg nem oldódik a patthelyzet.
Costa javaslata szerint az úgynevezett tárgyalási klaszterek – a tagsághoz vezető út kulcsfontosságú jogi lépései – az uniós országok minősített többségének beleegyezésével nyithatók meg, nem pedig egyhangú megállapodással.
Egy klaszter lezárásához továbbra is az összes uniós főváros támogatása szükséges lenne, de a tárgyalások megkezdéséhez szükséges alacsonyabb követelmény lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára, hogy megkezdjék azokat a reformokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy bizonyos szakpolitikai területeken demonstrálják az uniós normák felé tett előrelépést. A tervet ismerő személy szerint akkor sem törne meg a csatlakozás folyamata, ha egy vagy két ország ellenzi azt.
A diplomaták szerint Costa közvetlenül lobbizott az EU vezetőinél a közelmúltbeli utazásai során, ahol több európai vezetővel találkozott, valamint a múlt héten New Yorkban az ENSZ Közgyűlése alkalmából tartott kétoldalú tárgyalások során.
„A bővítés fontos prioritás az Európai Tanács elnöke számára” – mondta az egyik tisztviselő.
Úgy tekint erre, mint az EU legfontosabb geopolitikai befektetésére. Ezért tartja fontosnak, hogy »lekövezzük« azokat az utakat, amelyek biztosítják, hogy Ukrajna reformtörekvései kézzelfogható lépésekké váljanak.
Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa hétfőn Ukrajnába utazik, hogy az ország befejezze a jelöltségéhez szükséges jogszabályok átvilágítási folyamatát. „Ukrajna készen áll a következő lépésre. Most a tagállamokon a sor, hogy zöld utat adjanak” – „Sem Ukrajna, sem Európa nem engedheti meg magának, hogy Ukrajna reformlendülete lelassuljon. Itt az ideje felgyorsítani.”
A magyar kormányfő mindig következetes volt a kérdésben. Már februárban, egy kihelyezett Fidesz frakcióülésen kizárta az ukrán csatlakozás támogatását. Orbán Viktor akkor többek között arról beszélt, hogy Washington megváltozott, de Brüsszel nem: politikai ellenfél maradt, bábkormányt ültetne a magyarok nyakába, és már az asztalon van a javaslata, amellyel
évi 200 milliárd forintot fizettetne a magyarokkal Ukrajnának.
Ukrajna EU-tagsága szóba se jöhet – szögezte le kormányfő korábban. A magyar közvélemény is elutasítja Ukrajna gyorsított csatlakozását.
Teljes mértékben érthető, hogy miért ellenzi magyar kormány Ukrajna Uniós csatlakozását. Ha azt nem is nézzük, hogy Ukrajna Uniós csatlakozása miatt tovább romlana az unió, és Oroszország viszonya, a blokkba való belépés a magyar mezőgazdaság végét jelentené. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint Ukrajnában 41 millió hektár termőföld van, ebből 32,5 millió hektár szántóföld.
A jelenlegi tagországokban élő gazdáknak óriási versenyképességi hátrányt okozna Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz, mert annyi terület érkezne az unióba, mint a mostani termőterületek harmada.
Az ukrán földek mintegy harmadát néhány agráróriás használja, külön-külön is több százezer hektárt tartva a kezében. Az Ukrajnában működő nyugati hátterű cégek pedig
nagy előnyre tesznek szert azáltal, hogy nem kell betartaniuk a szigorú élelmiszer-biztonsági és állatjóléti előírásokat,
amelyeket más uniós országoknak viszont igen, hogy támogatásban részesüljenek és termelni tudjanak – írták a közleményben.
Ukrajna csatlakozása komoly hatással lenne az európai uniós közös agrárpolitikára is, hiszen a jelenleg 157 millió hektárnyi támogatásra jogosult terület 41 millió hektárral bővülne.
a KAP teljes költségvetésének mintegy harmadát tenné zsebre a közös alapból, megrövidítve ezzel a szigorú európai uniós előírásokat sok éve betartó uniós gazdálkodókat, köztük a magyar termelőket is – emelték ki.
Meg kell jegyezni, hogy a megnövekedett ukrán import okozta piaci zavarok kezelésében a határ menti tagállamok nem számíthattak az Európai Bizottságra, sőt, teljes hozzá nem értésre vall, hogy az uniós importtilalmat a betakarítás idején szüntették meg.
Bóka János szerint az Európai Bizottság saját magának és Ukrajnának kedvezne, amit az uniós polgárokkal fizettetne meg. Az Európai Bizottság által bemutatott javaslat a többéves keretköltségvetésre vonatkozóan (MFF) jelenlegi formájában nemcsak Magyarország, hanem számos más tagállam számára is elfogadhatatlan – jelentette ki Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Brüsszelben.
Brüsszel saját magának és Ukrajnának kedvezne, amit az uniós polgárokkal fizettetne meg. A miniszter úgy látja, a javaslatnak két egyértelmű nyertese van: Ukrajna és maga az Európai Bizottság.
Előzetes számításaik szerint
a költségvetés mintegy 20 százaléka közvetve vagy közvetlenül Ukrajnába áramlana, ami azt jelenti, hogy „minden ötödik adófizető eurói Ukrajnában kerülnének elköltésre”.
A másik nyertes szerinte maga a bizottság, amely példátlan mértékű hatalmi és költségvetési koncentrációra törekedne. A testület emellett több mint kétezer új álláshely létrehozását tervezi az apparátuson belül, amelyek Ukrajna csatlakozási folyamatának felgyorsítását szolgálni lesznek hivatottak.
A tervezet szerint jelentősen csökkennének az agrártámogatások, amelyeket a kohéziós alapokkal vonnának össze,
miközben a piacot vélhetően már a gyorsított csatlakozási pályán haladó ukrán mezőgazdaság számára készítik elő.
A kifizetőhely már megvan Ukrajnában, megalapították ugyanis az unós kifizetőügynökséget. Mint látjuk, a saját szempontjukból igazuk is van: egyértelmű nyertesei lennének a következő uniós keretköltségvetésnek, brutális pénzeket pumpálna Brüsszel Ukrajnába, a háborúzó országban tárt karokkal várják az összegeket, és kiépítették a pénz elosztásához, lehívásához szükséges "infrastruktúrát".
Maga Ukrajna mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztere, Vitalij Koval szerint is a Kifizető Ügynökség elindítása stratégiai lépés Ukrajna európai uniós tagsága felé vezető úton.
Az ukrán tárcavezető szerint a Kifizető Ügynökség létrehozása befektetés Ukrajna mezőgazdasági jövőjébe, ami lehetővé teszi a gazdálkodóknak, hogy stabil, átlátható és célzott támogatásban részesüljenek az európai szabályok szerint. Hozzátette: ez az uniós politikába való integráció egyik kulcsfontosságú elemének számít.
