Deviza
EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.43 -0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.42 -0.03% RON/HUF76.67 -0.01% CZK/HUF16.06 +0.01% EUR/HUF389.11 -0.04% USD/HUF329.82 0% GBP/HUF445.43 -0.04% CHF/HUF416.15 0% PLN/HUF91.42 -0.03% RON/HUF76.67 -0.01% CZK/HUF16.06 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
légvédelem
orosz vadászgép
Ukrajna
Észtország
NATO

Ukrajna elveszítette a türelmét: az egész világ előtt szólította fel a NATO-t – lője le az orosz vadászgépeket

Andrij Sibiga az ENSZ Biztonsági Tanácsában hangsúlyozta: a légvédelmi rendszer összehangolása elengedhetetlen, különben Európa egyre közelebb sodródik a nyílt konfliktushoz. Ukrajna külügyminisztere szerint a NATO-nak nem szabad pusztán figyelmeztetésekkel reagálnia az orosz provokációkra, hanem azonnal semlegesítenie kell a fenyegetést.
VG
2025.09.23., 05:40

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Sibiga hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén arról beszélt, hogy Oroszország szándékosan fokozza a feszültséget, hogy saját szabályait erőltesse rá Európára. Mint mondta, a lengyelországi dróntámadások és az észt légtér megsértése ugyanannak a stratégiának a részei, és a politikai nyilatkozatok önmagukban csak bátorítják az agressziót – írta az eurointegration.com.

Andriy Sybiga Ukrajna
Andrij Sibiga, Ukrajna külügyminisztere szerint a NATO-nak nem szabad pusztán figyelmeztetésekkel reagálnia az orosz provokációkra, hanem azonnal semlegesítenie kell a fenyegetést / Fotó: AFP

Ukrajna keményebb fellépést követel

A miniszter szavai szerint a „fenyegetést nem lehet percekig kísérni, azt semlegesíteni kell”. Ezért egy összehangolt európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgette, amelyhez Ukrajna saját tapasztalatait is kész megosztani.

Az eset, amely a figyelmet kiváltotta, az volt, hogy orosz vadászgépek tizenkét percen keresztül sértették meg Észtország légterét a Finn-öböl felett. A NATO elfogta a repülőgépeket, de Tallinn külügyminisztere figyelmeztetett: Európa „közelebb van a konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években”. A brit külügyminiszter hozzátette, hogy a szövetség készen áll válaszolni a jövőbeli légtérsértésekre.

Sibiga figyelmeztetése illeszkedik az ukrán narratívába: Moszkva a hibrid eszközöktől a katonai provokációig építi fel eszkalációs lépéseit, amelyekre csak egységes, határozott katonai válasz adhat gátat.

Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

A feszültség az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12026 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Swatch

Ezt a pechet: közösen intézte el a világ egy leggazdagabb országát Amerika és Kína – ilyen mélységet még nem látott

Beütött a Washington által Svájcra kivetett 39 százalékos vám, továbbá a kínai kereslet is gyenge. A svájci óragyártók exportja soha nem látott mértékben zuhant augusztusban.
10 perc
Karaganov

Tettre készek koalíciója: a saját gazdaságuk romokban, de Ukrajnát mentenék meg – Putyin főtörténésze kimondta, az európai kaland véget ért

Az európai hatalmak nem képesek tartósan finanszírozni Ukrajnát, miköben Putyin főtörténésze arról beszél, hogy Oroszország háromszáz éves európai kalandja véget ért.
2 perc
orosz vadászgép

Ukrajna elveszítette a türelmét: az egész világ előtt szólította fel a NATO-t – lője le az orosz vadászgépeket

Andrij Sibiga az ENSZ Biztonsági Tanácsában hangsúlyozta: a légvédelmi rendszer összehangolása elengedhetetlen, különben Európa egyre közelebb sodródik a nyílt konfliktushoz.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu