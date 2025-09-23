Ukrajna elveszítette a türelmét: az egész világ előtt szólította fel a NATO-t – lője le az orosz vadászgépeket

Ukrajna külügyminisztere, Andrij Sibiga hétfőn az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén arról beszélt, hogy Oroszország szándékosan fokozza a feszültséget, hogy saját szabályait erőltesse rá Európára. Mint mondta, a lengyelországi dróntámadások és az észt légtér megsértése ugyanannak a stratégiának a részei, és a politikai nyilatkozatok önmagukban csak bátorítják az agressziót – írta az eurointegration.com.
A miniszter szavai szerint a „fenyegetést nem lehet percekig kísérni, azt semlegesíteni kell”. Ezért egy összehangolt európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgette, amelyhez Ukrajna saját tapasztalatait is kész megosztani.
Az eset, amely a figyelmet kiváltotta, az volt, hogy orosz vadászgépek tizenkét percen keresztül sértették meg Észtország légterét a Finn-öböl felett. A NATO elfogta a repülőgépeket, de Tallinn külügyminisztere figyelmeztetett: Európa „közelebb van a konfliktushoz, mint bármikor az elmúlt években”. A brit külügyminiszter hozzátette, hogy a szövetség készen áll válaszolni a jövőbeli légtérsértésekre.
Sibiga figyelmeztetése illeszkedik az ukrán narratívába: Moszkva a hibrid eszközöktől a katonai provokációig építi fel eszkalációs lépéseit, amelyekre csak egységes, határozott katonai válasz adhat gátat.
Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett
A feszültség az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét.
