Brutális orosz támadás Kijev ellen, elsötétült a fél város: Putyin máris bosszút állt az ukrán csodafegyver bevetése miatt – ez a válasz a Flamingóra

Éjszaka az orosz fegyveres erők tömeges támadást hajtott végre az ukrán főváros ellen, sahid típusú kamikaze drónok bevetésével. A támadás következtében az energetikai infrastruktúra és számos lakóépület megrongálódott — közölte Kijev polgármestere.
Vitalij Klicsko polgármester tájékoztatása szerint az ellenség támadása következtében 12 ember sérült meg a fővárosban. Közülük 8-an kórházban vannak, négyen ambuláns ellátásban részesültek. A kijevi katasztrófavédelmi erők (DSZNSZ Kijev) megerősítették, hogy a város egy része áram nélkül maradt. Jelenleg az energetikusok az áramellátás helyreállításán dolgoznak – elsősorban a kritikus infrastruktúra objektumainak védelme érdekében.
Nem akárki állítja, ismeri a pusztító orosz téli haditervet: sötétbe borulhat Ukrajna, totális áramszünet jöhet az országba
A DSZNSZ szerint a Peszerk kerületben a törmelékek becsapódása tüzet okozott egy sokemeletes épületben. A mentők 20 embert mentettek ki, 9-en megsérültek, ötöt orvosokhoz szállítottak. A Podilszkij és Desznianszki kerületekben az orosz eszközök nyílt területre zuhantak – tűz és rombolás nélkül.
Ugyanakkor a város polgármestere, Vitalij Klicsko közölte, hogy a kritikus infrastruktúrát ért csapások következtében a város bal partja jelenleg áramellátás nélkül van. Vízellátási problémák is vannak.
Az energetikusok az áramellátás helyreállításán dolgoznak. A helyzet bonyolult. Minden szükséges szolgálat bevonásra került annak megoldására
– közölte.
A bonyolult energetikai helyzet miatt Kijevben jelenleg zavarok vannak a metró közlekedésében.
Különösen a jobb partról a bal partra tartó járatok nem közlekednek, és megnövekedett a vonatok járatai között tartott szünet. A piros vonalon a vonatok az „Akademisztecsko” és „Arzenalna” állomások között közlekednek 6 percenként. A kék vonalon a vonatok a „Heroiv Dnipra” és a „Teremki” állomások között közlekednek 6 percenként.
Ugyanakkor az "Ukraliznyicija" tájékoztatása szerint a kijevi körvasút a terv szerint fog közlekedni, kisebb késések lehetségesek a prioritást élvező vonatok átengedése miatt.
A Kijevet támadó orosz dróncsapások válaszreakciók voltak. Korábban Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij bejelentette, hogy a múlt héten Oroszország ellen végrehajtott támadás során sikeresen alkalmazták a Neptun és a Flamingo rakétákat. Zelenszkij nem pontosította, hogy hány rakétát lőttek ki.
Az eredményeket önállóan is lehet már elemezni. Nem állítjuk, hogy ezt a két rakétatípust tömegesen alkalmaztuk volna. Csak annyit mondunk, hogy bevetették őket, és máris láthatók az első kézzelfogható eredmények
– mondta.
A rakétákkal megtámadott konkrét célpontokat szintén nem hozták nyilvánosságra, azonban az orosz féltől megtudhattuk, hogy az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat-előőrse voltak a megtámadott járőrhajók, amelyek csak ideiglenesen szálltak meg a Krímben, Armjanszk közelében.
