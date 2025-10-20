Szijjártó Péter előre szólt: hétfő hajnalban a ferihegyi repülőtérről üzente meg a magyaroknak, hogy durva napra készüljenek – videó

Ma durva nap várható Luxembourgban, ahol egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács, a közösség teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, aminek az árát a magyar emberekkel akarják megfizettetni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

A tárcavezető arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit. A

A politikus szerint a külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból.

"Az EU teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, és ennek árát velünk, a magyar emberekkel akarják megfizettetni, ugyanis újabb pénzt és újabb fegyvereket akarnak Ukrajnába küldeni, ennek fedezeteként pedig az egekbe akarják emelni a rezsiköltségeket" – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: mindkét ügyben harcolni fog az EU-s üléseken, hogy megvédje az ország érdekeit.

Minden korábbinál több orosz földgáz érkezhet idén Magyarországra

Új rekordot dönthet az orosz gázimport Magyarországon 2025 végéig – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten. A Facebookon közzétett bejegyzése szerint az év során eddig több mint hatmilliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami napi 21 millió köbmétert meghaladó mennyiségnek felel meg.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szállítások kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában, és a kiesésüket az ország jelenlegi infrastruktúrája nem tudná pótolni. Szijjártó szerint az orosz gázszállítás leállítása felelőtlen és veszélyes döntés lenne, különösen annak fényében, hogy Magyarország továbbra is a Török Áramlaton keresztül jut a legtöbb földgázhoz.

A külügyminiszter Moszkvában, az Orosz Energiahéten is megerősítette: hazánk gázellátása a Török Áramlat nélkül nem lenne biztosítható. A miniszter korábban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Magyarország idén 8-8,5 milliárd köbméter orosz földgázt kap a Török Áramlaton keresztül, és a jövő évben is hasonló mennyiséget vár.