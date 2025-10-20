Deviza
EUR/HUF389.11 -0.08% USD/HUF333.33 -0.2% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF420.52 -0.08% PLN/HUF91.73 +0.05% RON/HUF76.48 -0.08% CZK/HUF16.01 -0.07% EUR/HUF389.11 -0.08% USD/HUF333.33 -0.2% GBP/HUF447.83 -0.13% CHF/HUF420.52 -0.08% PLN/HUF91.73 +0.05% RON/HUF76.48 -0.08% CZK/HUF16.01 -0.07%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Unió
Magyarország
Szijjártó Péter

Szijjártó Péter előre szólt: hétfő hajnalban a ferihegyi repülőtérről üzente meg a magyaroknak, hogy durva napra készüljenek – videó

Luxembourgban egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács. Szijjártó Péter közölte: mindkét ügyben harcolni fog az EU-s üléseken, hogy megvédje az ország érdekeit.
VG
2025.10.20, 06:52
Frissítve: 2025.10.20, 07:04

Ma durva nap várható Luxembourgban, ahol egyszerre ülésezik az Európai Unió Külügyminiszteri Tanácsa és az Energiatanács, a közösség teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, aminek az árát a magyar emberekkel akarják megfizettetni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.

Szijjártó Péter előre szólt: hétfő hajnalban a ferihegyi repülőtérről üzente meg a magyaroknak, hogy durva napra készüljenek – videó
Fotó: AFP

A tárcavezető arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult volna Luxembourgba, hogy kétfrontos harc várható az EU-s üléseken, de a kormány mindkét helyen meg fogja védeni Magyarország érdekeit. A

A politikus szerint a külügyi tanácson tovább akarják szítani a háborús hangulatot azzal, hogy még több pénzt és még több fegyvert akarnak adni az ukránoknak, az energiatanácson pedig tönkre akarják tenni az energiaellátásunk biztonságát azzal, hogy megtiltják a földgáz és a kőolaj vásárlását Oroszországból.

"Az EU teljes mértékben hadi üzemmódra akarja állítani magát, és ennek árát velünk, a magyar emberekkel akarják megfizettetni, ugyanis újabb pénzt és újabb fegyvereket akarnak Ukrajnába küldeni, ennek fedezeteként pedig az egekbe akarják emelni a rezsiköltségeket" – fogalmazott a miniszter. Hozzátette: mindkét ügyben harcolni fog az EU-s üléseken, hogy megvédje az ország érdekeit.

Minden korábbinál több orosz földgáz érkezhet idén Magyarországra

Új rekordot dönthet az orosz gázimport Magyarországon 2025 végéig – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter múlt héten. A Facebookon közzétett bejegyzése szerint az év során eddig több mint hatmilliárd köbméter földgáz érkezett Oroszországból, ami napi 21 millió köbmétert meghaladó mennyiségnek felel meg.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ezek a szállítások kulcsszerepet játszanak Magyarország energiabiztonságában, és a kiesésüket az ország jelenlegi infrastruktúrája nem tudná pótolni. Szijjártó szerint az orosz gázszállítás leállítása felelőtlen és veszélyes döntés lenne, különösen annak fényében, hogy Magyarország továbbra is a Török Áramlaton keresztül jut a legtöbb földgázhoz.

A külügyminiszter Moszkvában, az Orosz Energiahéten is megerősítette: hazánk gázellátása a Török Áramlat nélkül nem lenne biztosítható. A miniszter korábban a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon arról beszélt, hogy Magyarország idén 8-8,5 milliárd köbméter orosz földgázt kap a Török Áramlaton keresztül, és a jövő évben is hasonló mennyiséget vár.

A szállított gáz mintegy kétmilliárd köbméterét Magyarország továbbexportálja Szlovákiába. Az elmúlt években az ország teljes földgázfelhasználása évi tízmilliárd köbméter körül mozgott.

Fűtési szezon: ígéretet tett az MVM elnöke a magyaroknak

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a rezsicsökkentés és a biztonságos ellátás garantálja, hogy senki ne maradjon fűtés nélkül, miközben az uniós árak rekordmagasságban vannak. Október 15-én kezdődik a fűtési szezon, és a magyar családok továbbra is a kontinens legalacsonyabb energiaárait élvezhetik.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu