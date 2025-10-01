A zaporizzsjai atomerőmű tíz napja üzemel külső áramforrás nélkül, tartalék dízelgenerátorokkal, melyeknek a működtetéséhez szükséges üzemanyagból is körülbelül ugyanennyi napra elegendő maradt – figyelmeztetett az ukrán energetikai minisztérium szerdán kiadott közleményében.

Fokozódó nukleáris veszély: tartalékokon él a zaporizzsjai atomerőmű / Fotó: AFP

A tárca hangsúlyozta, hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) megerősítette az orosz megszállás alá került délkelet-ukrajnai atomerőmű helyzetének veszélyességét.

Az orosz csapatok tevékenysége miatt már tíz napja működik fő energiaforrás nélkül.

Az ügynökség jelentése szerint a megszállt nukleáris létesítmény kizárólag tartalék dízelgenerátorokon üzemel, az azok működéséhez szükséges üzemanyagkészlet pedig körülbelül tíz napra elegendő. Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója hangsúlyozta, hogy ez a helyzet veszélyezteti a nukleáris biztonságot, mivel a tartalékrendszerek teljes leállása esetén reaktormag-olvadás léphet fel – fejtette ki a minisztérium.

Kiemelték, hogy az energetikai minisztérium Volodimir Zelenszkij ukrán elnök megbízásából a külügyminisztériummal együttműködve dolgozik, hogy teljes körű tájékoztatást nyújtson a nemzetközi szervezeteknek a zaporizzsjai atomerőművet megszállva tartó oroszok ottani tevékenységéről, melyek közvetlen nukleáris és sugárbiztonsági fenyegetést jelentenek nemcsak Ukrajnára, hanem az egész régió számára.

A szaktárca felszólította a nemzetközi közösséget, hogy fokozza a nyomást Oroszországra a nukleáris katasztrófa megelőzése érdekében, valamint azért, hogy a megszállt erőmű minél hamarabb visszakerüljön ukrán ellenőrzés alá.