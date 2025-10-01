Drámai videós bejelentést tett Zelenszkij a zaporizzsjai atomerőműről: „Ilyen még soha nem történt, ez rendkívüli helyzet”

Az orosz támadások miatt már hetedik napja rendkívüli helyzet áll fenn a Zaporizzsjai Atomerőműben, amely eddig soha nem tapasztalt problémákat okoz – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Az erőmű áramszolgáltatás nélkül maradt, csak dízelgenerátorokról működik, amelyek nem erre a hosszú távú terhelésre lett tervezve.

Fotó: NurPhoto via AFP

Zelenszkij szerint oroszok folyamatos tüzérségi támadásaikkal akadályozzák a javítócsapatok munkáját az elektromos vezetékek helyreállításán. Az áramkimaradás veszélyezteti a nukleáris és sugárzásbiztonságot, és az egész régió biztonságát fenyegeti.

A Zaporizzsjai Atomerőmű a háború elején orosz kézre került és 7 napja nem kapcsolják vissza az ukrán energiahálózatra. A legutolsó vonalat szeptember 23-án szakították meg, Moszkva szerint az ukrán vezetékek megrongálódtak, így nem lehetséges az ukrán energiahálózatra visszakapcsolni.

Más hírek is érkeztek az atomerőművel kapcsolatban. Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter vasárnap délelőtt közzétette, hogy Oroszország 200 kilométernyi elektromos vezetéket fektetett le, hogy felkészüljön az erőmű orosz elektromos hálózatra való csatlakoztatására és az újraindítására irányuló kísérletre.

Leállt egy belga atomermű

Belgium kedd éjszaka végleg leállította a Tihange atomerőmű 1-es számú reaktorát, amely 1975 óta termelt áramot a Meuse folyó partján, Liege közelében. A döntés mérföldkő: ez már a negyedik nukleáris blokk, amelyet az országban kivonnak a forgalomból az elmúlt években, a Doel 3-as és 1-es, valamint a Tihange 2-es után.

A most bezárt egység 962 megawattos teljesítményével közel fél évszázadon át biztosította az ország energiaellátásának egy részét. Bár eredetileg 2015-ben tervezték a végleges leállítását, az energiaellátással kapcsolatos félelmek miatt tíz évvel hosszabb ideig működött.

A belgiumi atomenergia jövője így egyre inkább két reaktorra szűkül: a Doel 4-esre és a Tihange 3-as blokkra, amelyek üzemidejét 2035-ig meghosszabbították. A kormány ugyanakkor szeretné elérni, hogy a Tihange 1 ne kerüljön azonnal visszafordíthatatlan bontás alá, ám a tulajdonos Engie és az EDF Belgium egyértelművé tette: nem kíván további egységeket üzemben tartani.