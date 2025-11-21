Teljes átalakítás jön CAF-villamosok miatt, csak így lehet üzemeltetni őket – kiderültek a részletek
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik Budapest villamoskorszerűsítési programja: november 22-én megkezdődik az Angyalföld kocsiszín átalakítása, hogy fogadni tudja a fővárosba érkező, 51 darabos CAF-villamosflotta járműveit. A helyszínen első lépésben a remíz déli részének hurokvágányait és egy különleges, egyedi tervezésű kitérőt cserélnek ki. A munkálatok tervezetten december 14-éig zajlanak majd.
A projektet előkészítő döntés október 29-én született meg a Fővárosi Közgyűlésen, ám a közbeszerzés lezárultáig a BKV nem vár: közleményük szerint saját forrásból indították el a kulcsfontosságú előmunkálatokat. Ez nem véletlen, hiszen a villamosflotta bővülése új tárolási és karbantartási igényeket hoz magával – a kocsiszín pedig jelen formájában nem képes maradéktalanul kiszolgálni a modern járműveket.
Régóta várt korszerűsítés az angyalföldi kocsiszínben
A mostani fejlesztés legizgalmasabb eleme, hogy a cserélendő ív a fővárosi vágányhálózat egyik legkisebb sugarú kanyarulata: mindössze 18 méteres. Ehhez a sínpárokat a beépítés előtt meghajlítják, méghozzá közvetlenül a helyszínen – ami ritka, rendkívüli precizitást igénylő művelet. A kitérő is egyedi tervezést kapott, kifejezetten ehhez az ívhez igazítva. A felújítás során megújulnak a rossz állapotú vágányok, az ágyazat és a talpfák is.
Az angyalföldi beruházás tökéletesen illeszkedik az elmúlt évek fejlesztési hullámába, amely a budapesti villamosüzem modernizációját célozza. A BKV több vonalon is elvégezte már a CAF-ok fogadásához szükséges korszerűsítéseket:
- felújították az 50-es villamosvonal áramátalakítóit;
- részben megújították a földkábel- és felsővezetéki hálózatot;
- Hűvösvölgyben pedig átfogó pályamunkák, akadálymentesítések és oszlopcserék valósultak meg.
Az angyalföldi kocsiszín fejlesztése így újabb, látványos lépés a komfortos, légkondicionált, alacsony padlós villamosok fővárosi térnyerése felé. A BKV célja változatlan: minél több budapesti vonalon biztosítani a modern járművek kényelmét – a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva, de folyamatos előrehaladással.
Jönnek a CAF-villamosok Budapestre, de nincs hová tenni őket: erre várt a műemlékvédelem alatt álló Ferencváros kocsiszín
Folyamatosan érkeznek a Budapesti Közlekedési Központ által megrendelt CAF típusú villamosok, amelyek tárolása és üzemben tartása szükségessé teszi a Ferencváros kocsiszín fejlesztését.