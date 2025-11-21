Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
BKV
kocsiszín felújítás
CAF
villamos
korszerűsítés

Teljes átalakítás jön CAF-villamosok miatt, csak így lehet üzemeltetni őket – kiderültek a részletek

A BKV saját forrásból indítja el az előkészítő munkákat, amelyek december közepéig tartanak – a cél pedig egy jóval hatékonyabb, jövőbiztos villamosüzem. November 22-én elrajtol az Angyalföld kocsiszín átfogó korszerűsítése, hogy fogadhassa és tárolhassa a folyamatosan érkező, modern CAF-villamosokat.
VG
2025.11.21., 16:02
Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezik Budapest villamoskorszerűsítési programja: november 22-én megkezdődik az Angyalföld kocsiszín átalakítása, hogy fogadni tudja a fővárosba érkező, 51 darabos CAF-villamosflotta járműveit. A helyszínen első lépésben a remíz déli részének hurokvágányait és egy különleges, egyedi tervezésű kitérőt cserélnek ki. A munkálatok tervezetten december 14-éig zajlanak majd.

Angyalföld kocsiszín
November 22-én elrajtol az Angyalföld kocsiszín átfogó korszerűsítése, hogy fogadhassa és tárolhassa a folyamatosan érkező, modern CAF-villamosokat / Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

A projektet előkészítő döntés október 29-én született meg a Fővárosi Közgyűlésen, ám a közbeszerzés lezárultáig a BKV nem vár: közleményük szerint saját forrásból indították el a kulcsfontosságú előmunkálatokat. Ez nem véletlen, hiszen a villamosflotta bővülése új tárolási és karbantartási igényeket hoz magával – a kocsiszín pedig jelen formájában nem képes maradéktalanul kiszolgálni a modern járműveket.

Régóta várt korszerűsítés az angyalföldi kocsiszínben

A mostani fejlesztés legizgalmasabb eleme, hogy a cserélendő ív a fővárosi vágányhálózat egyik legkisebb sugarú kanyarulata: mindössze 18 méteres. Ehhez a sínpárokat a beépítés előtt meghajlítják, méghozzá közvetlenül a helyszínen – ami ritka, rendkívüli precizitást igénylő művelet. A kitérő is egyedi tervezést kapott, kifejezetten ehhez az ívhez igazítva. A felújítás során megújulnak a rossz állapotú vágányok, az ágyazat és a talpfák is.

Az angyalföldi beruházás tökéletesen illeszkedik az elmúlt évek fejlesztési hullámába, amely a budapesti villamosüzem modernizációját célozza. A BKV több vonalon is elvégezte már a CAF-ok fogadásához szükséges korszerűsítéseket:

  • felújították az 50-es villamosvonal áramátalakítóit;
  • részben megújították a földkábel- és felsővezetéki hálózatot;
  • Hűvösvölgyben pedig átfogó pályamunkák, akadálymentesítések és oszlopcserék valósultak meg.

Az angyalföldi kocsiszín fejlesztése így újabb, látványos lépés a komfortos, légkondicionált, alacsony padlós villamosok fővárosi térnyerése felé. A BKV célja változatlan: minél több budapesti vonalon biztosítani a modern járművek kényelmét – a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva, de folyamatos előrehaladással.

Jönnek a CAF-villamosok Budapestre, de nincs hová tenni őket: erre várt a műemlékvédelem alatt álló Ferencváros kocsiszín

Folyamatosan érkeznek a Budapesti Közlekedési Központ által megrendelt CAF típusú villamosok, amelyek tárolása és üzemben tartása szükségessé teszi a Ferencváros kocsiszín fejlesztését.

 

Országszerte

Országszerte
1044 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
önkéntes

Zelenszkij szétrobbantja Ukrajna különleges hadseregét – pánikolnak a külföldi harcosok

Ukrán parancsnok szerint is abszurd az ötlet.
2 perc
politikus

Váratlan fordulat: letartóztatták Trump egykori szövetségesét

Őrizetbe vették a volt brazil elnököt, miután ügyvédei előző nap házi őrizetet kértek egészségügyi okokra hivatkozva. Jair Bolsonaro többször is tagadta, hogy törvényt sértett volna.
3 perc
MBH Bank Nyrt

Hulladékból olajat – a Grapoila és egy fiatal nő sikertörténete

Hihetetlenül fiatalon, 19 évesen vágott bele a vállalkozásába Pinczés Marianna, a Grapoila Kft. alapítója és ügyvezetője, aki a Kávészünet legújabb adásának vendége volt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu