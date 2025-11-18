Deviza
Vége egy korszaknak: megváltozik a magyarok egyik legfontosabb hivatalos dokumentuma, bevezetik az új verziót – ez lesz a sorsa az eddig használt papíralapúnak

A kormány döntése alapján a papíralapú bizonyítványok helyét fokozatosan átveszik a digitális, közhiteles tanulmányi dokumentumok. Az iskolai eredményeket akár 80 évig elektronikus formában őrzik majd, így tartósabb és biztonságosabb nyilvántartás jön létre a papíralapú bizonyítványoknál. A parlament emellett tárgyalta a műhús tiltását és több igazságügyi módosítást is.
VG/MTI
2025.11.18, 06:20

Az oktatás teljes digitalizációjához egy lépéssel ismét közelebb kerül Magyarország: a kormány döntése szerint a papíralapú bizonyítványok szerepét fokozatosan átveszi a közhiteles digitális tanulmányi nyilvántartás. A tervek szerint a különböző iskolai eredményeket legalább 80 évig elektronikus formában őrzik majd, így a diákok és a felnőttek életútjához kapcsolódó dokumentumok tartósan, elérhetően és sértetlenül maradnak meg. Papírbizonyítvány továbbra is jár majd, ám a hiteles igazolás a jövőben nem a könnyen elveszíthető vagy megrongálódó nyomtatott lap lesz, hanem a digitális formátum.

Fotó: Vajda János

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint az átállás egyrészt az oktatás modernizációját szolgálja, másrészt hosszú távon csökkenti a bizonyítvány-kiállítással és -pótlással kapcsolatos adminisztratív terheket. A digitális tárolás mellett a kormány a diagnosztikai ellátórendszer korszerűsítését is kiemelten kezeli: országszerte több tucat új CT- és MR-berendezés érkezik a kórházakba, amelyek üzemeltetését a jövőben egységesen az állam látja el. Ezzel megszűnnek a magáncégek által működtetett, úgynevezett „beágyazott” rendszerek, amelyek eddig eltérő működési logikát követtek.

A parlament emellett rövid vitát folytatott a laboratóriumi körülmények között előállított hús, vagyis a műhús előállításának és forgalmazásának tilalmáról is. 

A javaslat világosan rögzíti a laborhús fogalmát, az előállítás és az értékesítés tilalmát, valamint a megszegéséhez kapcsolódó szankciókat. 

Orvosi és állatgyógyászati célú használatra ugyanakkor továbbra is lehetőség marad, így a teljes tiltás nem zár el minden kutatási irányt.

A büntető igazságszolgáltatás hatékonyságának növelésére benyújtott javaslat a gyermekek és sérülékeny csoportok védelmét erősíti, korszerűsíti a bűncselekményből származó vagyon visszaszerzésének rendszerét, valamint aktualizálja a digitális adatkiadás és -megőrzés szabályait. A magánjogi módosítások között szerepel a közjegyzői díjszabás pontosítása, a bírósági és ügyészségi álláshelyek kezelésének rendezése, valamint a mesterséges intelligencián alapuló keresőrendszerek bevezetésének előkészítése a bírósági határozatok feldolgozásában.

