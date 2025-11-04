Ukrajna EU-csatlakozása: Brüsszel váratlanul előállt a megoldással – így akarják megkerülni Magyarországot

Óriási hibát követett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kormánytól független ukrán korrupcióellenes szervek elleni támadással, mely ugyan a belső és külső ellenállás eredményeképp nem járt sikerrel, de sokat ártott az ország mielőbbi uniós csatlakozását célzó terveknek.

Ukrajna csatlakozási törekvéseit méltatta ugyan Marta Kos bővítési biztos, de a korrupcióellenes szervek elleni támadást nem felejtette el / Fotó: AFP

A Montenegró, Albánia, Ukrajna, Moldova, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia európai uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentésében az Európai Bizottság továbbra is méltatta ugyan Kijev csatlakozás érdekében tett erőfeszítéseit, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon fontos a visszacsúszás megelőzése, különösen a korrupció elleni fellépés területén.

Bár Ukrajna rossz pontot szerzett, a magyar vétót továbbra is megkerülné Brüsszel

Marta Kos bővítési biztos arról is beszélt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalási hogyan folytatódhatnak a folyamat hivatalos megnyitása nélkül, melyre Orbán Viktor miniszterelnök vétója miatt nincs lehetőség. A bizottság az Európai Tanácstól arra kapna felhatalmazást az Jevropejszka Pravda szerint, hogy szakértői szinten megkezdhesse a tárgyalásokat, így

a tényleges munka a fejezetek hivatalos megnyitása nélkül is megkezdődhet.

„Az egyhangúsághoz kell ragaszkodnunk a tagjelölt állam státuszának megadásakor és a folyamat befejezésekor, mindig ezért fogok küzdeni” – mondta az európai biztos. Felidézte legutóbbi ukrajnai látogatását, amelynek során azt mondta az ukrán hatóságoknak: „Nincs szükség Orbánra a szükséges reformok végrehajtásához. Remélem, hogy a dán elnökséggel közösen megállapodásra jutunk, hogy munkaszinten, csoportról csoportra haladhassunk előre.”

Bár az uniós biztos méltatta Ukrajna erőfeszítéseit, a Politico összefoglalója szerint ez visszafogottabb volt a szokásosnál, és Moldova most több dicséretet kapott, igaz, a két ország esetleges felvételét Brüsszel többé-kevésbé együtt kezeli. Azonban az is kiderül az írásból, hogy a bizottság nem felejtette el a korrupcióellenes intézmények függetlensége elleni támadást, mely sikertelensége ellenére rossz szájízt hagyott maga után.