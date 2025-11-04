Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.71 +0.38% PLN/HUF91.14 +0.11% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.92 -0.01% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.71 +0.38% PLN/HUF91.14 +0.11% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.92 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Az Európai Unió bővítési politikája
Marta Kos
Ukrajna

Ukrajna EU-csatlakozása: Brüsszel váratlanul előállt a megoldással – így akarják megkerülni Magyarországot

Most már hivatalos: a fejezetek megnyitása nélkül is elkezdik a technikai munkát Kijevvel. Ukrajna így hivatalos előrelépés nélkül is haladhat a reformokkal.
K. B. G.
2025.11.04, 17:32
Frissítve: 2025.11.04, 17:45

Óriási hibát követett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kormánytól független ukrán korrupcióellenes szervek elleni támadással, mely ugyan a belső és külső ellenállás eredményeképp nem járt sikerrel, de sokat ártott az ország mielőbbi uniós csatlakozását célzó terveknek.

Ukrajna csatlakozási törekvéseit méltatta ugyan Marta Kos bővítési biztos, de a korrupcióellenes szervek elleni támadást nem felejtette el / Fotó: AFP

A Montenegró, Albánia, Ukrajna, Moldova, Szerbia, Észak-Macedónia, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Törökország és Georgia európai uniós csatlakozásához szükséges reformok éves felülvizsgálatát tartalmazó jelentésében az Európai Bizottság továbbra is méltatta ugyan Kijev csatlakozás érdekében tett erőfeszítéseit, ám arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon fontos a visszacsúszás megelőzése, különösen a korrupció elleni fellépés területén.

Bár Ukrajna rossz pontot szerzett, a magyar vétót továbbra is megkerülné Brüsszel

Marta Kos bővítési biztos arról is beszélt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalási hogyan folytatódhatnak a folyamat hivatalos megnyitása nélkül, melyre Orbán Viktor miniszterelnök vétója miatt nincs lehetőség. A bizottság az Európai Tanácstól arra kapna felhatalmazást az Jevropejszka Pravda szerint, hogy szakértői szinten megkezdhesse a tárgyalásokat, így 

a tényleges munka a fejezetek hivatalos megnyitása nélkül is megkezdődhet.

„Az egyhangúsághoz kell ragaszkodnunk a tagjelölt állam státuszának megadásakor és a folyamat befejezésekor, mindig ezért fogok küzdeni” – mondta az európai biztos. Felidézte legutóbbi ukrajnai látogatását, amelynek során azt mondta az ukrán hatóságoknak: „Nincs szükség Orbánra a szükséges reformok végrehajtásához. Remélem, hogy a dán elnökséggel közösen megállapodásra jutunk, hogy munkaszinten, csoportról csoportra haladhassunk előre.” 

Bár az uniós biztos méltatta Ukrajna erőfeszítéseit, a Politico összefoglalója szerint ez visszafogottabb volt a szokásosnál, és Moldova most több dicséretet kapott, igaz, a két ország esetleges felvételét Brüsszel többé-kevésbé együtt kezeli. Azonban az is kiderül az írásból, hogy a bizottság nem felejtette el a korrupcióellenes intézmények függetlensége elleni támadást, mely sikertelensége ellenére rossz szájízt hagyott maga után.

Nemcsak Ukrajna csatlakozásáról van szó, a tárgyalásokon Montenegró, Albánia és Moldova is jól áll

A csatlakozni kívánó országok közül még Albánia és Montenegró törekvéseit értékelte pozitívan a bizottság. Montenegróval kapcsolatban közölték, az ország előrelépett az EU-csatlakozás felé azzal, hogy négy tárgyalási fejezetet zárt le. A reformok terén elért előrehaladás fenntartása kulcsfontosságú ahhoz, hogy az ország elérje célját, a csatlakozási tárgyalások lezárását 2026 végére.

Albánia 2027 végére szeretné elérni a csatlakozási tárgyalások lezárását, és ért is el eredményeket az igazságügyi reformok, valamint a szervezett bűnözés és a korrupció elleni fellépés terén, de a célok eléréséhez szükség van a reformok lendületének fenntartására és a befogadó politikai párbeszéd előmozdítására is.

A csatlakozási tárgyalások lezárását 2028-ra célul tűző Ukrajna és Moldova esetében ugyanakkor 

Brüsszel egyaránt a reformok felgyorsítását várja a méltatások ellenére is, hogy a célok tarthatók legyenek, Ukrajna esetében különösen a jogállamiság terén.

Vannak, akik egyre messzebb kerülnek a csatlakozástól

Továbbra is messze van az uniós csatlakozástól Szerbia, Koszovó, a Boszniai Szerb Köztársaság, Észak-Macedónia és Törökország – mellyel 2018-ban felfüggesztették a csatlakozási tárgyalásokat – és Georgia is (az utóbbi a bizottság szerint már csak névleg tagjelölt). Szerbia kapcsán Brüsszel a véleménynyilvánítás szabadsága és az akadémiai szabadság területén tapasztalt visszaesést emelte ki mint hátráltató tényezőt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu