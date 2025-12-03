Beütött a megszorítócsomag, nagyon szerény lesz az idei karácsony Szlovákiában
Idén Szlovákiában a sorozatos konszolidációs, azaz takarékossági csomagoknak köszönhetően kevesebbet szánnak a polgárok karácsonyi ajándékok vételére, mint a korábbi években.
A Focus piackutató ügynökség október derekán végzett reprezentatív felmérése szerint
- 2023-ban 216, tavaly
- 259 eurót szántak átlagosan karácsonyi ajándékra,
- az idén viszont ez újra visszaesik 216 euróra (17 százalékos zuhanás).
Ez példátlan, hiszen az utóbbi években, még a Covid által sújtott időszakban is, ha szerényen is, de nőtt a költekezési hajlandóság (2020-ban 195, 2021-ben 200, 2022-ben pedig 211 euró).
- A megkérdezettek 38 százaléka 71 és 200 euró közötti összeget szán e célra,
- 19 százalék pedig 400 euró feletti összeget.
- A legfeljebb nettó ezer euró havi bevétellel bíró háztartások karácsonyi ajándékokra szánt összege átlagosan 156 euró lesz,
- de még a havi 2600 euró feletti bevétellel rendelkező háztartások is csak átlagosan 266 euró értékű ajándékkal számolnak.
A Home Credit pénzügyi szolgáltató ez irányú felmérése szerint
- az emberek 36 százaléka 150 és 300 euró közötti összeget fordít ajándékvásárlásra,
- 301–400 euró közötti összeget 11 százalék,
- 401–500 euró közötti összeget 10 százalék,
- 500 euró felettit pedig 9 százalék szán.
- A felmérés végkifejlete: 300 euró felett rendre 1-2 százalékponttal kevesebbet szánnak e célra, mint tavaly.
Karácsonyi kérdőjelek
Érdekes fordulat, hogy idén az e-boltok karácsonyi forgalma (40 százalék) már meghaladja a hagyományos boltok (39 százalékos részarány) forgalmát.
Mindössze a megkérdezettek 26 százaléka mondta azt, hogy több mint 300 eurót költ ajándékokra, ami 10 százalékpontnyi visszaesés 2024-hez viszonyítva. A Home Credit felmérése szerint
a megkérdezettek 16 százaléka vallja azt, hogy csak akciók, kedvezményes kiárusítások idején veszi meg az ajándékot.
Rendkívül előretörtek a kínai online kiskereskedelmi platformok: a szlovák polgárok egyhatoda minimum havi rendszerességgel vásárol a Temu, az AliExpress és a Shein platformról, és a termékek minősége ellenére a kínai cégekben jobban bíznak, mint az Amazonban vagy az eBayben.
Szerencsére a lakosság felelősen viselkedik, mindössze a válaszadók 3 százaléka mondta azt, hogy hitelre, részletfizetésre, rokoni kölcsönre támaszkodva vásárol karácsony előtt. A pénzügyi stressz így is erőteljes: a Kariéra.sk felmérése szerint a megkérdezettek 60 százaléka erős vagy nagyon erős pénzügyi nyomást érez karácsony előtt, csupán a megkérdezettek 16 százaléka vallja azt, hogy számára a karácsony anyagilag semminemű kihívást nem jelent.
A leggyakoribb ajándékok:
- kozmetikum (28 százalék),
- ruházati cikk (27),
- készpénz (23),
- könyv (19) és
- játék (16).
Az ajándékon kívüli, karácsonnyal összefüggő kiadások viszont nőnek.
Idén átlagosan 352 eurót szánnak a karácsonyi asztalra kerülő ételekre, süteményekre, díszítésre, ami 15 euróval magasabb összeg a tavalyinál
– közölte Ivana Mikitová, a Partners pénzügyi kérdésekkel foglalkozó szakértője.
Ez nem véletlen, mivel 2024-hez viszonyítva érezhetően drágult a tojás, a mogyoró, a hal, a savanyú káposzta (az utóbbi a szlovák ünnepi étrend fontos része). „Az embereknek van egyfajta megszokott standardjuk, ebből nem szívesen engednek. Bizonyos ételeknek egyszerűen az ünnepi asztalon van a helyük” – magyarázta Martin Slosiarik szociológus, a Focus ügynökség igazgatója. Márpedig nem könnyű megőrizni a szokásokat, hiszen
az elmúlt öt év során a karácsonyi bevásárlói kosár árszintje 71 százalékkal nőtt
(2020-ban még csupán 206 euró volt).