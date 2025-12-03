Deviza
karácsony
vásárlói kosár
árszint
ajándék
Szlovákia

Beütött a megszorítócsomag, nagyon szerény lesz az idei karácsony Szlovákiában

Ebben az évben Szlovákiában kevesebbet szánnak a polgárok karácsonyi ajándékok vételére, mint a korábbi években. Az ajándékon kívüli, karácsonyi élelmiszer-kiadások viszont nőnek.
Sidó Zoltán
2025.12.03, 17:06
Frissítve: 2025.12.03, 18:06

Idén Szlovákiában a sorozatos konszolidációs, azaz takarékossági csomagoknak köszönhetően kevesebbet szánnak a polgárok karácsonyi ajándékok vételére, mint a korábbi években. 

karácsonyi,Christmas,Market,In,Bratislava,Main,Square,At,Sunset,,Slovakia,,December-22-2015
Visszaesett a szlovákok karácsonyi vásárlási kedve / Fotó: essevu / Shutterstock

A Focus piackutató ügynökség október derekán végzett reprezentatív felmérése szerint 

  • 2023-ban 216, tavaly 
  • 259 eurót szántak átlagosan karácsonyi ajándékra, 
  • az idén viszont ez újra visszaesik 216 euróra (17 százalékos zuhanás). 

Ez példátlan, hiszen az utóbbi években, még a Covid által sújtott időszakban is, ha szerényen is, de nőtt a költekezési hajlandóság (2020-ban 195, 2021-ben 200, 2022-ben pedig 211 euró). 

  • A megkérdezettek 38 százaléka 71 és 200 euró közötti összeget szán e célra, 
  • 19 százalék pedig 400 euró feletti összeget. 
  • A legfeljebb nettó ezer euró havi bevétellel bíró háztartások karácsonyi ajándékokra szánt összege átlagosan 156 euró lesz, 
  • de még a havi 2600 euró feletti bevétellel rendelkező háztartások is csak átlagosan 266 euró értékű ajándékkal számolnak. 

A Home Credit pénzügyi szolgáltató ez irányú felmérése szerint 

  • az emberek 36 százaléka 150 és 300 euró közötti összeget fordít ajándékvásárlásra, 
  • 301–400 euró közötti összeget 11 százalék, 
  • 401–500 euró közötti összeget 10 százalék, 
  • 500 euró felettit pedig 9 százalék szán. 
  • A felmérés végkifejlete: 300 euró felett rendre 1-2 százalékponttal kevesebbet szánnak e célra, mint tavaly.

Karácsonyi kérdőjelek

Érdekes fordulat, hogy idén az e-boltok karácsonyi forgalma (40 százalék) már meghaladja a hagyományos boltok (39 százalékos részarány) forgalmát. 

Mindössze a megkérdezettek 26 százaléka mondta azt, hogy több mint 300 eurót költ ajándékokra, ami 10 százalékpontnyi visszaesés 2024-hez viszonyítva. A Home Credit felmérése szerint 

a megkérdezettek 16 százaléka vallja azt, hogy csak akciók, kedvezményes kiárusítások idején veszi meg az ajándékot. 

Rendkívül előretörtek a kínai online kiskereskedelmi platformok: a szlovák polgárok egyhatoda minimum havi rendszerességgel vásárol a Temu, az AliExpress és a Shein platformról, és a termékek minősége ellenére a kínai cégekben jobban bíznak, mint az Amazonban vagy az eBayben. 

Szerencsére a lakosság felelősen viselkedik, mindössze a válaszadók 3 százaléka mondta azt, hogy hitelre, részletfizetésre, rokoni kölcsönre támaszkodva vásárol karácsony előtt. A pénzügyi stressz így is erőteljes: a Kariéra.sk felmérése szerint a megkérdezettek 60 százaléka erős vagy nagyon erős pénzügyi nyomást érez karácsony előtt, csupán a megkérdezettek 16 százaléka vallja azt, hogy számára a karácsony anyagilag semminemű kihívást nem jelent. 

A leggyakoribb ajándékok:

  1. kozmetikum (28 százalék),
  2. ruházati cikk (27), 
  3. készpénz (23), 
  4. könyv (19) és 
  5. játék (16).

Az ajándékon kívüli, karácsonnyal összefüggő kiadások viszont nőnek. 

Idén átlagosan 352 eurót szánnak a karácsonyi asztalra kerülő ételekre, süteményekre, díszítésre, ami 15 euróval magasabb összeg a tavalyinál 

– közölte Ivana Mikitová, a Partners pénzügyi kérdésekkel foglalkozó szakértője. 

Ez nem véletlen, mivel 2024-hez viszonyítva érezhetően drágult a tojás, a mogyoró, a hal, a savanyú káposzta (az utóbbi a szlovák ünnepi étrend fontos része). „Az embereknek van egyfajta megszokott standardjuk, ebből nem szívesen engednek. Bizonyos ételeknek egyszerűen az ünnepi asztalon van a helyük” – magyarázta Martin Slosiarik szociológus, a Focus ügynökség igazgatója. Márpedig nem könnyű megőrizni a szokásokat, hiszen

 az elmúlt öt év során a karácsonyi bevásárlói kosár árszintje 71 százalékkal nőtt

(2020-ban még csupán 206 euró volt).

