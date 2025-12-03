Beütött a megszorítócsomag, nagyon szerény lesz az idei karácsony Szlovákiában

Idén Szlovákiában a sorozatos konszolidációs, azaz takarékossági csomagoknak köszönhetően kevesebbet szánnak a polgárok karácsonyi ajándékok vételére, mint a korábbi években.

Visszaesett a szlovákok karácsonyi vásárlási kedve / Fotó: essevu / Shutterstock

A Focus piackutató ügynökség október derekán végzett reprezentatív felmérése szerint

2023-ban 216, tavaly

259 eurót szántak átlagosan karácsonyi ajándékra,

az idén viszont ez újra visszaesik 216 euróra (17 százalékos zuhanás).

Ez példátlan, hiszen az utóbbi években, még a Covid által sújtott időszakban is, ha szerényen is, de nőtt a költekezési hajlandóság (2020-ban 195, 2021-ben 200, 2022-ben pedig 211 euró).

A megkérdezettek 38 százaléka 71 és 200 euró közötti összeget szán e célra,

19 százalék pedig 400 euró feletti összeget.

A legfeljebb nettó ezer euró havi bevétellel bíró háztartások karácsonyi ajándékokra szánt összege átlagosan 156 euró lesz,

de még a havi 2600 euró feletti bevétellel rendelkező háztartások is csak átlagosan 266 euró értékű ajándékkal számolnak.

A Home Credit pénzügyi szolgáltató ez irányú felmérése szerint

az emberek 36 százaléka 150 és 300 euró közötti összeget fordít ajándékvásárlásra,

301–400 euró közötti összeget 11 százalék,

401–500 euró közötti összeget 10 százalék,

500 euró felettit pedig 9 százalék szán.

A felmérés végkifejlete: 300 euró felett rendre 1-2 százalékponttal kevesebbet szánnak e célra, mint tavaly.

Karácsonyi kérdőjelek

Érdekes fordulat, hogy idén az e-boltok karácsonyi forgalma (40 százalék) már meghaladja a hagyományos boltok (39 százalékos részarány) forgalmát.

Mindössze a megkérdezettek 26 százaléka mondta azt, hogy több mint 300 eurót költ ajándékokra, ami 10 százalékpontnyi visszaesés 2024-hez viszonyítva. A Home Credit felmérése szerint

a megkérdezettek 16 százaléka vallja azt, hogy csak akciók, kedvezményes kiárusítások idején veszi meg az ajándékot.

Rendkívül előretörtek a kínai online kiskereskedelmi platformok: a szlovák polgárok egyhatoda minimum havi rendszerességgel vásárol a Temu, az AliExpress és a Shein platformról, és a termékek minősége ellenére a kínai cégekben jobban bíznak, mint az Amazonban vagy az eBayben.