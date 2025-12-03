Lakhatási csapda Németországban – saját otthon helyett válságot okoz a baloldali bérlakásprogram

A magyar ellenzék nem tanult a német példából, minden kudarc ellenére a bérlakásprogramot erőltetik, a saját lakáshoz juttató Otthon Start programot pedig támadják – írja a Facebookon Panyi Miklós, a Miniszterelnökség stratégiai államtitkára.

Panyi: lakhatási válságot okozott a bérlakásprogram Németországban / Fotó: Kallus György

Panyi Miklós felidézi, hogy az Ifo elemzése szerint 2013 óta

Németország hét legnagyobb városában az új bérleti szerződések bérleti díjai jelentősen, 48 százalékkal lettek magasabbak a már meglévő szerződésekhez képest.

A különbség különösen nagy Berlinben, körülbelül 70 százalékos, ezt követi München 45 százalékkal és Hamburg 37 százalékkal.

A meglévő bérleti szerződések esetében a bérleti díj a jövedelem körülbelül 35 százaléka az alacsony jövedelmű háztartások esetében. Az új bérleti szerződések esetében ez a szám azonban a nagyobb városokban ma már eléri a közel 50 százalékot!

Ez már nem szimplán magas lakhatási költség – ez lakhatási csapda.

Az állami rendszer recseg-ropog: Berlin állami tulajdonú lakásépítő vállalatai 99 000 lakás bérleti díját emelik 2026 elejétől – ez a hat állami tulajdonú vállalat teljes lakásállományának nagyjából egyharmadát jelenti. Az emelések 2,5 és 5,5 százalék közöttiek lehetnek.

A kormány a saját lakást támogatja

A mi stratégiánk: saját otthon, saját tulajdon – ennek eredményeképpen egyébként még a magyarországi bérleti piacon is pozitív változások indultak meg. Az elsőlakás-vásárlók albérletből saját otthonba költözése enyhíti az albérletpiac feszességét, a bérleti díjak 2 hónapja csökkennek.

Országosan a csökkenés átlagosan 2 százalék, de vannak olyan budapesti kerületek, ahol az 5-10 százalékot is meghaladja, és ezáltal eléri a 20-30 ezer forintot. Erre 5 éve nem volt példa.

Leginkább családi házat vesznek az Otthon Start programmal

Saját célra, vidéken és használt házat venne az átlagos Otthon Start-felhasználó – derül ki a Zenga.hu ingatlankereső portál használói körében készített felmérésből. Leginkább a 45–49 évesek, illetve a 30–34 évesek azok, akik a kedvezményes lakáshitel felvételét kihasználnák – áll a Zenga.hu közleményében. A program közel 3 hónapja elérhető, a Zenga.hu pedig arra volt kíváncsi, hogy az ingatlankereső portál látogatói milyen arányban élnének és milyen célból az Otthon Start programmal.