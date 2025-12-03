Deviza
Váratlan bejelentés: hamarabb átadják Magyarország új autópályáját, gyorsabban elkészült, mint mondták - kihirdették a pontos dátumot, napok vannak hátra

Még karácsony előtt birtokba vehetik az új autópálya-szakaszt a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyeiek.
Andor Attila
2025.12.03, 06:19
Frissítve: 2025.12.03, 07:11

Újabb szakasszal bővül az M4-es autópálya. Karácsonyi ajándékot kapnak a helyiek, ugyanis december 22-én átadják a gyorsforgalmi új Törökszentmiklós–Kisújszállás szakaszát – jelentette be Herceg Zsolt, a terület országgyűlési képviselője a Facebookon. 

M4
M4: új szakaszt adnak át, még idén / Fotó: MKIF / Facebook

Ahogy korábban megírtuk a Magyar Építők friss videója ritkán látott részletességgel mutatja meg, milyen ütemben halad az M4-es gyorsforgalmi út új, több mint harminc kilométeres szakasza. A felvételeken látszik: a kivitelező Duna Aszfalt Projekt Zrt. már nem alapoz, nem tereprendez – hanem finomhangol. Az útburkolati jelek felfestése, a szalagkorlátok telepítése és a vadvédő kerítések kialakítása mind azt jelzik, hogy a projekt a végső fázisba lépett.

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik.

A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik. Ezek nemcsak a forgalom biztonságát, hanem a térség kapcsolatainak erősödését is szolgálják majd. Emellett fontos szerep jut a környezetvédelmi megoldásoknak: több helyen telepítenek vadátjárókat és védőkerítéseket, amelyek biztonságosabbá teszik az érintett élőhelyeket is.

A tervezettnél előbb elkészült 

Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között. A Magyar Építők kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer),
     

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már az elkészült jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült. 

A kivitelezés a tervek szerint halad, az útépítési és forgalomtechnikai munkák döntő többsége már a befejező szakaszban van – idézi a lap Nicoara Miklós főépítésvezetőt. Az ütemterv szerint a Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakasz átadása 2026 első negyedévében várható – írtuk korábban, így a karácsony előtti átadás az eredetileg tervezettnél hamarabbi időpontot jelent. 

Több mint száz kilométer készült el már az M4-es autóútból. A Kisújszállás és Törökszentmiklós közötti szakaszra 2022 márciusában hirdették ki a közbeszerzést, a legkedvezőbb ajánlatot a Duna Aszfalt tette 133,9 milliárd forint összeggel. Ha elkészül ez a szakasz is, akkor több mint 150 kilométer egybefüggő gyorsforgalmi kapcsolat jön létre a főváros és Kisújszállás között az M4-esen keresztül.

