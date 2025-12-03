Az Európai Bizottság körül évek óta nem látott súlyú politikai és intézményi válság körvonalazódik, miután az Európai Ügyészség (EPPO) kedden bejelentette: őrizetbe vették Federica Mogherinit, az EU korábbi külügyi főképviselőjét, valamint Stefano Sanninót, az Európai Külügyi Szolgálat (EEAS) korábbi főtitkárát, aki jelenleg a bizottság egyik főigazgatóságát vezeti. A hatóságok egy 2021–2022-es közbeszerzési eljárás kapcsán vizsgálják a két magas rangú tisztviselőt – egy olyan ügyben, melynek politikai következményei messze túlmutatnak a jogi eljáráson. Ursula von der Leyen különösen kemény időszaknak néz elébe.

Ursula von der Leyen csak most eszmél rá: atombomba robbant ellene kedden – ez a botrány elsöpörheti a brüsszeli elitet / Fotó: AFP

Az eljárás középpontjában egy, a College of Europe-hoz kapcsolódó diplomáciai akadémia létrehozására kiírt tender áll, melyet az EPPO gyanúja szerint nem a vonatkozó szabályoknak megfelelően bonyolítottak le. A vizsgálat lehetséges bűncselekményként közbeszerzési csalást, korrupciót, összeférhetetlenséget és hivatali titoksértést jelöl meg. Mogherini jelenleg a College of Europe rektora, míg Sannino idén év elejéig az EU külügyi szolgálatának legmagasabb rangú köztisztviselője volt.

Ursula von der Leyen második mandátumának első évében jár, és már korábban is komoly kritikákat kapott az átláthatóság hiánya miatt. A mostani botrány viszont

nemcsak a bizottság hitelességét veszélyezteti,

hanem a tagállami közvéleményben is erősítheti az euroszkeptikus narratívákat, melyek a korrupció, a bürokrácia és a felelősségre vonhatóság hiányát bírálják.

Több uniós tisztviselő attól tart, hogy a helyzet átterjedhet az EU külpolitikai intézményrendszerére, tovább élezve a már meglévő feszültségeket a bizottság és a külügyi szolgálat között.

Ursula von der Leyen össztűz alá került

A vizsgálatról szóló bejelentés nyomán azonnal megszólaltak Ursula von der Leyen kritikusai is. Manon Aubry, a baloldali frakció egyik társelnöke úgy fogalmazott: „Az intézmények hitelessége forog kockán.” Több képviselő pedig újabb bizalmatlansági indítvány kezdeményezését is kilátásba helyezte, köztük az a román EP-képviselő is, aki júliusban már megpróbálta leváltani a bizottság elnökét.