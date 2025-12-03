Hivatalos: ma nyit az orosz kiskereskedelmi lánc első boltja Magyarországon, ez a pontos helyszín - most kiderül, tényleg veri-e a Lidl árait

Minden eddiginél biztosabb, hogy megnyit a magyar Mere, ugyanis erről a Mindmegette telefonon is megerősítést kapott. A raktárhangulatú, brutálisan olcsó árakkal kecsegtető üzlet a XVIII. kerületi Besence utcában található.

Mere: idehaza Basket Plusz néven jelenik meg az orosz diszkont / Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

A raktáráruház-stílusú üzleteiről, brutálisan alacsony árairól és fapados működéséről híres márka körül már tavaly óta keringtek a pletykák, de a nyitás időpontja mindig csúszott. Most azonban minden kétséget kizáróan eldőlt:

szerdán, azaz dec. 3-án megnyitja kapuját az első magyarországi egység Basket Plusz Diszkont Áruház néven.

A magyar vásárlók „Mere-ügyként” ismerték meg a történetet: az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt. A Mere Magyarországon nem Mere néven jelenik meg, hanem Basket Plusz Diszkont Áruház névre keresztelve, a névváltás okáról továbbra sincs hivatalos közlés, de a cégdokumentumokból egyértelműen látszik, hogy a Mereként bejegyzett üzlet és a Basket Plusz Diszkont Áruház ugyanazon a címen, ugyanazon a helyrajzi számon szerepel.

A Mere modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent” árul,

az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig. Amit érdemes figyelni az első napokban: az akciós árak és az árukészlet gyorsan változhatnak: mivel raklapos rendszerben dolgoznak, előfordulhat, hogy ami ma elérhető, holnap már nem. A kínálat kezdetben lehet, hogy korlátozott. A Mere minden bizonnyal

jelentősen olcsóbb alapvető termékeket,

minimális marketing- és csomagolási költséggel,

gyártói márkák helyett sajátos, kevésbé ismert európai márkákat,

nagy kiszereléseket,

szezonális és alkalmanként „egy raklapnyi véletlen terméket” kínál.

Az üzlet nyitvatartása pedig a Google Térkép és az eddigi bejegyzések alapján hétfő–vasárnap: 9:00–21:00 lesz.

Már novemberben nyitottak volna

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi megjelenéséről először 2024 áprilisában lehetett értesülni, az azóta eltelt időszak fejleményeiről a Világgazdaság beszámolt. Most úgy tűnik, küszöbön az első bolt megnyitása.