Hivatalos: ma nyit az orosz kiskereskedelmi lánc első boltja Magyarországon, ez a pontos helyszín - most kiderül, tényleg veri-e a Lidl árait

Mere vagy nem Mere? – idehaza Basket Plusz néven nyílik meg az új boltlánc.
Andor Attila
2025.12.03, 07:09
Frissítve: 2025.12.03, 07:21

Minden eddiginél biztosabb, hogy megnyit a magyar Mere, ugyanis erről a  Mindmegette telefonon is megerősítést kapott. A raktárhangulatú, brutálisan olcsó árakkal kecsegtető üzlet a XVIII. kerületi Besence utcában található.

Mere
Mere: idehaza Basket Plusz néven jelenik meg az orosz diszkont / Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

A raktáráruház-stílusú üzleteiről, brutálisan alacsony árairól és fapados működéséről híres márka körül már tavaly óta keringtek a pletykák, de a nyitás időpontja mindig csúszott. Most azonban minden kétséget kizáróan eldőlt:

szerdán, azaz dec. 3-án megnyitja kapuját az első magyarországi egység Basket Plusz Diszkont Áruház néven. 

A magyar vásárlók „Mere-ügyként” ismerték meg a történetet: az orosz diszkontlánc 2023-ban jelentette be hivatalosan, hogy belép a hazai piacra, ám az első üzlet megnyitása rendre elmaradt. A Mere Magyarországon nem Mere néven jelenik meg, hanem Basket Plusz Diszkont Áruház névre keresztelve, a névváltás okáról továbbra sincs hivatalos közlés, de a cégdokumentumokból egyértelműen látszik, hogy a Mereként bejegyzett üzlet és a Basket Plusz Diszkont Áruház ugyanazon a címen, ugyanazon a helyrajzi számon szerepel.

A Mere modellje arról híres, hogy kis túlzással „mindent” árul, 

az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig. Amit érdemes figyelni az első napokban: az akciós árak és az árukészlet gyorsan változhatnak: mivel raklapos rendszerben dolgoznak, előfordulhat, hogy ami ma elérhető, holnap már nem. A kínálat kezdetben lehet, hogy korlátozott. A Mere minden bizonnyal

  • jelentősen olcsóbb alapvető termékeket,
  • minimális marketing- és csomagolási költséggel,
  • gyártói márkák helyett sajátos, kevésbé ismert európai márkákat,
  • nagy kiszereléseket, 
  • szezonális és alkalmanként „egy raklapnyi véletlen terméket” kínál.
    Az üzlet nyitvatartása pedig a Google Térkép és az eddigi bejegyzések alapján hétfő–vasárnap: 9:00–21:00 lesz.  

Már novemberben nyitottak volna 

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi megjelenéséről először 2024 áprilisában lehetett értesülni, az azóta eltelt időszak fejleményeiről a Világgazdaság beszámolt. Most úgy tűnik, küszöbön az első bolt megnyitása.  

Az is valószínűsíthető, hogy az első Mere / Basket Plusz megnyitását hamarosan újabb üzletek nyitása követi, legalábbis erre utal, hogy a brand szerbiai honlapján magyarországi áruháznyitásokról van szó. Ennél a pontnál két dologra kell felhívni a figyelmet: azért eshet szó a Mere szerb honlapján a magyarországi boltnyitásról, mert a leendő magyar hálózat a vállalatcsoport szerbiai illetőségű ágához tartozik; a honlapon megjelent tájékoztatás elsősorban felhívás, amelyből kiderül, hogy a Mere mögött álló vállalatcsoport üzletnyitási helyszíneket, ingatlanokat keres terjeszkedéséhez, azaz nem megnyílt magyarországi üzletekről van szó, hanem leendő üzletnyitási helyszínekről.

A Mere márkanév alatt megismert diszkontáruházak az orosz Torgservis csoporthoz tartoznak. 

A 2009-ben alapított Torgservis csoport Oroszországban több mint ezer üzletet működtet Svetofor márkanév alatt, a Mere a többi piacon használt márkanév. A Torgservis Oroszország harmadik legnagyobb áruházlánca, ezenkívül több mint húsz ország piacán van jelen. Még az Aldi és a Lidl dominálta német piacion is jelen voltak, ám onnan 2022-ben kivonultak. Jelenleg is működnek Csehországban, Spanyolországban és más államokban is. 

 

