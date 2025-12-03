Deviza
stratégia
tőzsde
BUX
Concorde Értékpapír

10 százalék feletti felértékelődés előtt a BUX 2026-ban

Bukta Gábor, a Concorde elemzési üzletágvezetője
2025.12.03, 06:57
Frissítve: 2025.12.03, 07:04

Brutális bikapiac jellemzi 2023 márciusa óta a BUX indexet. A jó hír az, hogy maradt még tér az emelkedésben, de az idei év arra is rávilágított, hogy törékenyebbé vált az emelkedő trend.

20251105_bet_014_VZ, bux, bét,
Nagy menet után is van potenciál a BUX indexben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nagy menet után is van potenciál a BUX indexben

A globális részvénypiacok szinte kivétel nélkül szárnyaltak idén. Ebben a kiemelkedően jó piaci környezetben a régiós részvényindexek döbbenetes módon képesek voltak ráverni a versenytársakra. Az idei dollárban kifejezett akár 60 százalékot is meghaladó felértékelődés oka, hogy a vállalatok jelentős része továbbra is profitál a jegybanki céloktól magasabb inflációból, valamint a termelékenységjavulásból.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A budapesti börzén aktív befektetők is elégedetten számolhatják a profitot az elmúlt negyedévek teljesítményét látva. A részvények értékeltsége bár javult az elmúlt 12 hónapban, ennek ellenére továbbra is nyomott, tehát van még mibe kapaszkodni 2026-ra fordulva. Ráadásul az alacsony értékeltség mellé relatív alacsony intézményi befektetői állomány is társul. Egyrészt a majd 20 ezer milliárd forintot kezelő hazai nyíltvégű befektetési alapok alig több mint 2 százaléka van csak magyar részvényekbe fektetve, ami a 2010-es évek közepéhez hasonló alacsony szint. Másrészt a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya is masszívan elmarad az orosz–ukrán háború kirobbanását megelőző szinttől.

A magyar blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom 2026-ban újabb rekordévet zárhatnak előrejelzéseink szerint az ideit követően, ami további kedvező előjel a befektetőknek. A Concorde Elemzés célárai alapján a BUX indexre vonatkozó 2026. év végi célárunk 125 ezer pont körül alakul, így újabb két számjegyű hozammal kecsegtet a hazai részvényindex.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény2025.12.02.
Utolsó ár: 34,390 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

Arra számítunk, hogy a következő évet nagyobb volatilitás jellemezhet a globális részvénypiacokon, de a profitok növekedése hat majd leginkább a részvények árfolyamára. A romló makrogazdasági kilátások és a kiszámíthatatlan adópolitika bár jelentős kockázatot jelenthetnek, az orosz–ukrán háború előrehaladtával ugyanakkor a béketárgyalások stimulálhatják a régiós piacokat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

