10 százalék feletti felértékelődés előtt a BUX 2026-ban
Brutális bikapiac jellemzi 2023 márciusa óta a BUX indexet. A jó hír az, hogy maradt még tér az emelkedésben, de az idei év arra is rávilágított, hogy törékenyebbé vált az emelkedő trend.
Nagy menet után is van potenciál a BUX indexben
A globális részvénypiacok szinte kivétel nélkül szárnyaltak idén. Ebben a kiemelkedően jó piaci környezetben a régiós részvényindexek döbbenetes módon képesek voltak ráverni a versenytársakra. Az idei dollárban kifejezett akár 60 százalékot is meghaladó felértékelődés oka, hogy a vállalatok jelentős része továbbra is profitál a jegybanki céloktól magasabb inflációból, valamint a termelékenységjavulásból.
A budapesti börzén aktív befektetők is elégedetten számolhatják a profitot az elmúlt negyedévek teljesítményét látva. A részvények értékeltsége bár javult az elmúlt 12 hónapban, ennek ellenére továbbra is nyomott, tehát van még mibe kapaszkodni 2026-ra fordulva. Ráadásul az alacsony értékeltség mellé relatív alacsony intézményi befektetői állomány is társul. Egyrészt a majd 20 ezer milliárd forintot kezelő hazai nyíltvégű befektetési alapok alig több mint 2 százaléka van csak magyar részvényekbe fektetve, ami a 2010-es évek közepéhez hasonló alacsony szint. Másrészt a külföldi intézményi befektetők tulajdoni aránya is masszívan elmarad az orosz–ukrán háború kirobbanását megelőző szinttől.
A magyar blue chipek közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom 2026-ban újabb rekordévet zárhatnak előrejelzéseink szerint az ideit követően, ami további kedvező előjel a befektetőknek. A Concorde Elemzés célárai alapján a BUX indexre vonatkozó 2026. év végi célárunk 125 ezer pont körül alakul, így újabb két számjegyű hozammal kecsegtet a hazai részvényindex.
Arra számítunk, hogy a következő évet nagyobb volatilitás jellemezhet a globális részvénypiacokon, de a profitok növekedése hat majd leginkább a részvények árfolyamára. A romló makrogazdasági kilátások és a kiszámíthatatlan adópolitika bár jelentős kockázatot jelenthetnek, az orosz–ukrán háború előrehaladtával ugyanakkor a béketárgyalások stimulálhatják a régiós piacokat.