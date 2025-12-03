10 százalék feletti felértékelődés előtt a BUX 2026-ban

Brutális bikapiac jellemzi 2023 márciusa óta a BUX indexet. A jó hír az, hogy maradt még tér az emelkedésben, de az idei év arra is rávilágított, hogy törékenyebbé vált az emelkedő trend.

Nagy menet után is van potenciál a BUX indexben / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Nagy menet után is van potenciál a BUX indexben

A globális részvénypiacok szinte kivétel nélkül szárnyaltak idén. Ebben a kiemelkedően jó piaci környezetben a régiós részvényindexek döbbenetes módon képesek voltak ráverni a versenytársakra. Az idei dollárban kifejezett akár 60 százalékot is meghaladó felértékelődés oka, hogy a vállalatok jelentős része továbbra is profitál a jegybanki céloktól magasabb inflációból, valamint a termelékenységjavulásból.