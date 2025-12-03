Mikulás-ralira vár a részvénypiac, de a japán és az amerikai jegybank bekavarhat
Megnyugodott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street éjszakai visszapattanása segített enyhíteni a globális kötvénypiaci és kriptodeviza eladási hullámot.
- A bitcoin visszahódította a 90 ezer dolláros szintet,
- a Nasdaq- és az S&P 500-futures egyaránt 0,1 százalékkal emelkedett.
- Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékkal emelkedett,
- a japán Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb.
Egy japán kamatemelés átrendezheti a globális tőkepiaci hangulatot
A piacokba szerdán visszatért a nyugalom a csúnya hétkezdet után, amikor a Japánban várható kamatemelésre vonatkozó várakozások globális kötvényeladási hullámot indítottak; tovább rontották a kriptodevizák teljesítményét. A kockázatvállalási kedv csökkenése a részvénypiacra is kihatott.
A szűkülő hozamfelárak és a jen mozgása újra felszínre hozhatta a carry trade ügyletekkel kapcsolatos félelmeket és a tőkeáttételes pozíciók leépítését
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kerry Craig, a JPMorgan Asset Management globális piaci stratégája, utalva az amerikai és a japán kamatkülönbség csökkenésének lehetőségére. „Akár helyesen, akár tévesen, volt idő, amikor a kriptoeszközök teljesítményét a kockázati hangulat mércéjeként használták, de azt is tudjuk, hogy a piac érzékeny a tágabb likviditási környezetre” – tette hozzá.
A japán államkötvények (JGB) árfolyamának volatilitása visszafogottabb volt a szerdai korai ázsiai kereskedésben, bár továbbra is erős a lefelé irányuló nyomás, a befektetők egyre nagyobb valószínűséggel árazzák, hogy a Bank of Japan (BoJ) még ebben a hónapban kamatot emel.
- Az ötéves JGB hozama 2008 júniusa óta nem látott szintre, 1,38 százalékra emelkedett,
- a 40 éves kötvény hozama 1 bázisponttal 3,695 százalékra nőtt. (A kötvényhozamok fordítottan mozognak az árfolyamokkal.)
Részvénypiac: jön a Mikulás-rali vagy nem?
Mivel jelenleg nincs jelentős piaci katalizátor, az elemzők szerint a fókusz visszakerült a jövő héten várható Fed-kamatcsökkentésre, amely javította a piaci hangulatot. „Nem látok okot arra, hogy a részvények ne maradjanak jól megtámogatva a jövő heti amerikai kamatvágásig, és úgy gondolom, hogy
december közepén elérünk egy igazán kedvező időszakot, ami jókora részvénypiaci ralit hozhat el”
– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.
Mások szerint azonban korántsem ennyire rózsás a kép.
Az égbolt nem elég tiszta egy széles körű ralihoz
– mondta a Bloombergnek Hebe Chen, a melbourne-i Vantage Markets elemzője. „A közelgő, döntésformáló amerikai fogyasztási kiadásokra vonatkozó adat és futószalagon érkező jegybanki kamatdöntő ülések éberen tartja a kereskedőket. Mivel még ennyi kulcsfontosságú jelzés van előttünk, a befektetők inkább óvatosabb álláspontra helyezkednek, ahelyett, hogy most kockázatot vállalnának” – tette hozzá a közgazdász.
Fed-dilemmák
A befektetők egyre inkább egy galamblelkűbb, a lazább monetáris politikát támogató amerikai jegybanki hozzáállást áraznak, azt feltételezve, hogy Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója – akit állítólag esélyesnek tartanak a következő Fed-elnöki posztra – további kamatvágásokat hajtana végre, ha átvenné Jerome Powell helyét.
Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy jövő év elején jelenti be jelöltjét a Fed élére, és hogy a listát egyetlen személyre szűkítette.
Mindez a dollárt is gyengítette:
- az euró 0,06 százalékkal 1,1632 dollárra erősödött.
- A font szintén 0,06 százalékkal 1,32235 dollárra emelkedett,
- a dollár 0,07 százalékkal 155,77-re gyengült a jennel szemben,
Hassett monetáris politikai szempontból galamblelkű, és szorosan igazodik Trump elnökhöz. Megválasztása ezért csorbíthatja az FOMC függetlenségét, ami negatív hatással jár a dollár számára
– mondta Kristina Clifton, a Commonwealth Bank of Australia vezető devizastratégája.
Az árupiacokon az olajárak némileg felfelé korrigáltak az előző napi esést követően, a piacok az orosz–ukrán háborút lezáró békemegállapodás esélyeit és egy így létrejövő túlkínálattól való félelmeket latolgatnak.
- A Brent olajfajta határidős ára 0,06 százalékkal 62,49 dollárra emelkedett hordónként,
- az amerikai WTI típusú nyersolaj 0,07 százalékkal 58,69 dollárra drágult.
- Az arany ára az azonnali piacon 0,2 százalékkal 4 216,13 dollárra emelkedett unciánként.