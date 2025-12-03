Mikulás-ralira vár a részvénypiac, de a japán és az amerikai jegybank bekavarhat

Megnyugodott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street éjszakai visszapattanása segített enyhíteni a globális kötvénypiaci és kriptodeviza eladási hullámot.

A medve és a bika a frankfurti tőzsde épülete előtt – ralira számít a részvénypiac, de a jegybankok bekavarhatnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A bitcoin visszahódította a 90 ezer dolláros szintet,

a Nasdaq- és az S&P 500-futures egyaránt 0,1 százalékkal emelkedett.

Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékkal emelkedett,

a japán Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb.

Egy japán kamatemelés átrendezheti a globális tőkepiaci hangulatot

A piacokba szerdán visszatért a nyugalom a csúnya hétkezdet után, amikor a Japánban várható kamatemelésre vonatkozó várakozások globális kötvényeladási hullámot indítottak; tovább rontották a kriptodevizák teljesítményét. A kockázatvállalási kedv csökkenése a részvénypiacra is kihatott.

A szűkülő hozamfelárak és a jen mozgása újra felszínre hozhatta a carry trade ügyletekkel kapcsolatos félelmeket és a tőkeáttételes pozíciók leépítését

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kerry Craig, a JPMorgan Asset Management globális piaci stratégája, utalva az amerikai és a japán kamatkülönbség csökkenésének lehetőségére. „Akár helyesen, akár tévesen, volt idő, amikor a kriptoeszközök teljesítményét a kockázati hangulat mércéjeként használták, de azt is tudjuk, hogy a piac érzékeny a tágabb likviditási környezetre” – tette hozzá.

A japán államkötvények (JGB) árfolyamának volatilitása visszafogottabb volt a szerdai korai ázsiai kereskedésben, bár továbbra is erős a lefelé irányuló nyomás, a befektetők egyre nagyobb valószínűséggel árazzák, hogy a Bank of Japan (BoJ) még ebben a hónapban kamatot emel.

Az ötéves JGB hozama 2008 júniusa óta nem látott szintre, 1,38 százalékra emelkedett,

a 40 éves kötvény hozama 1 bázisponttal 3,695 százalékra nőtt. (A kötvényhozamok fordítottan mozognak az árfolyamokkal.)

Részvénypiac: jön a Mikulás-rali vagy nem?

Mivel jelenleg nincs jelentős piaci katalizátor, az elemzők szerint a fókusz visszakerült a jövő héten várható Fed-kamatcsökkentésre, amely javította a piaci hangulatot. „Nem látok okot arra, hogy a részvények ne maradjanak jól megtámogatva a jövő heti amerikai kamatvágásig, és úgy gondolom, hogy

december közepén elérünk egy igazán kedvező időszakot, ami jókora részvénypiaci ralit hozhat el”

– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.