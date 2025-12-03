Deviza
Mikulás-ralira vár a részvénypiac, de a japán és az amerikai jegybank bekavarhat

Megosztottak az elemzők, van, aki szerint egy közelgő decemberi amerikai kamatcsökkentés prímán megágyaz egy év végi részvénypiaci ralinak. Mások szerint a helyzet bizonytalan, egy esetleges japán kamatemelés turbulenciákat okozhat, így a részvénypiac befektetőinek célszerű óvatosnak lenniük.
D. GY.
2025.12.03., 07:42

Megnyugodott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután a Wall Street éjszakai visszapattanása segített enyhíteni a globális kötvénypiaci és kriptodeviza eladási hullámot.

Stock exchange in Frankfurt am Main bika medve részvénypiac
A medve és a bika a frankfurti tőzsde épülete előtt – ralira számít a részvénypiac, de a jegybankok bekavarhatnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP
  • A bitcoin visszahódította a 90 ezer dolláros szintet, 
  • a Nasdaq- és az S&P 500-futures egyaránt 0,1 százalékkal emelkedett. 
  • Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,3 százalékkal emelkedett, 
  • a japán Nikkei 0,8 százalékkal került feljebb.

Egy japán kamatemelés átrendezheti a globális tőkepiaci hangulatot

A piacokba szerdán visszatért a nyugalom a csúnya hétkezdet után, amikor a Japánban várható kamatemelésre vonatkozó várakozások globális kötvényeladási hullámot indítottak; tovább rontották a kriptodevizák teljesítményét. A kockázatvállalási kedv csökkenése a részvénypiacra is kihatott. 

A szűkülő hozamfelárak és a jen mozgása újra felszínre hozhatta a carry trade ügyletekkel kapcsolatos félelmeket és a tőkeáttételes pozíciók leépítését

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Kerry Craig, a JPMorgan Asset Management globális piaci stratégája, utalva az amerikai és a japán kamatkülönbség csökkenésének lehetőségére. „Akár helyesen, akár tévesen, volt idő, amikor a kriptoeszközök teljesítményét a kockázati hangulat mércéjeként használták, de azt is tudjuk, hogy a piac érzékeny a tágabb likviditási környezetre” – tette hozzá.

A japán államkötvények (JGB) árfolyamának volatilitása visszafogottabb volt a szerdai korai ázsiai kereskedésben, bár továbbra is erős a lefelé irányuló nyomás, a befektetők egyre nagyobb valószínűséggel árazzák, hogy a Bank of Japan (BoJ) még ebben a hónapban kamatot emel.

  • Az ötéves JGB hozama 2008 júniusa óta nem látott szintre, 1,38 százalékra emelkedett, 
  • a 40 éves kötvény hozama 1 bázisponttal 3,695 százalékra nőtt. (A kötvényhozamok fordítottan mozognak az árfolyamokkal.)

Részvénypiac: jön a Mikulás-rali vagy nem?

Mivel jelenleg nincs jelentős piaci katalizátor, az elemzők szerint a fókusz visszakerült a jövő héten várható Fed-kamatcsökkentésre, amely javította a piaci hangulatot. „Nem látok okot arra, hogy a részvények ne maradjanak jól megtámogatva a jövő heti amerikai kamatvágásig, és úgy gondolom, hogy 

december közepén elérünk egy igazán kedvező időszakot, ami jókora részvénypiaci ralit hozhat el”

– mondta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

Mások szerint azonban korántsem ennyire rózsás a kép. 

Az égbolt nem elég tiszta egy széles körű ralihoz

mondta a Bloombergnek Hebe Chen, a melbourne-i Vantage Markets elemzője. „A közelgő, döntésformáló amerikai fogyasztási kiadásokra vonatkozó adat és futószalagon érkező jegybanki kamatdöntő ülések éberen tartja a kereskedőket. Mivel még ennyi kulcsfontosságú jelzés van előttünk, a befektetők inkább óvatosabb álláspontra helyezkednek, ahelyett, hogy most kockázatot vállalnának” – tette hozzá a közgazdász. 

Fed-dilemmák

A befektetők egyre inkább egy galamblelkűbb, a lazább monetáris politikát támogató amerikai jegybanki hozzáállást áraznak, azt feltételezve, hogy Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója – akit állítólag esélyesnek tartanak a következő Fed-elnöki posztra – további kamatvágásokat hajtana végre, ha átvenné Jerome Powell helyét. 

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, hogy jövő év elején jelenti be jelöltjét a Fed élére, és hogy a listát egyetlen személyre szűkítette.

Mindez a dollárt is gyengítette: 

  • az euró 0,06 százalékkal 1,1632 dollárra erősödött. 
  • A font szintén 0,06 százalékkal 1,32235 dollárra emelkedett, 
  • a dollár 0,07 százalékkal 155,77-re gyengült a jennel szemben, 

Hassett monetáris politikai szempontból galamblelkű, és szorosan igazodik Trump elnökhöz. Megválasztása ezért csorbíthatja az FOMC függetlenségét, ami negatív hatással jár a dollár számára

– mondta Kristina Clifton, a Commonwealth Bank of Australia vezető devizastratégája.

Az árupiacokon az olajárak némileg felfelé korrigáltak az előző napi esést követően, a piacok az orosz–ukrán háborút lezáró békemegállapodás esélyeit és egy így létrejövő túlkínálattól való félelmeket latolgatnak. 

  • A Brent olajfajta határidős ára 0,06 százalékkal 62,49 dollárra emelkedett hordónként, 
  • az amerikai WTI típusú nyersolaj 0,07 százalékkal 58,69 dollárra drágult. 
  • Az arany ára az azonnali piacon 0,2 százalékkal 4 216,13 dollárra emelkedett unciánként.
