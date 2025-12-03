Deviza
egészségügy
Tisza Párt
miniszterelnök
Orbán Viktor
Magyar Péter
megszorítócsomag

Orbán Viktor leírta, mitől lesz hangos a tél: „Legalább tudjuk, mivel állunk szemben”

Orbán Viktor újfent reagált a Tisza Párt nyilvánosságra került gazdasági tervezetére. A miniszterelnök szerint a Tisza-csomag részletei több olyan reformjavaslatot tartalmaznak, melyek komoly hatással lennének a jelenlegi adózási és juttatási rendszerre. A tervezet felveti a családtámogatási eszközök, a nyugdíjrendszer és az egészségügy átalakítását is.
VG
2025.12.03, 07:52
Frissítve: 2025.12.03, 07:59

A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos. Akkor még azt hitték, el tudják titkolni a terveiket – hangoztatta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb Facebook-posztjában. Orbán Viktor a Tisza alelnökét is idézte: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” – a miniszterelnök hozzátette, ekkor még azt hitték, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt.

Orbán Viktor leírta, mitől lesz hangos a tél: „Legalább tudjuk, mivel állunk szemben” - mondta a Tisza-csomagról
Orbán Viktor leírta, mitől lesz hangos a tél: „Legalább tudjuk, mivel állunk szemben” – mondta a Tisza-csomagról / Fotó: Facebook / Orbán Viktor

A miniszterelnök azzal folytatta bejegyzését, hogy „megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa” – ez derült ki, miután nyilvánosságra került a a teljes Tisza-csomag, mind a 600 oldal. Orbán Viktor bejegyzése szerint a Tisza megszorító csomagja ennél sokkal durvább: megszüntetnék a gyedet és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást.

Legalább tudjuk, mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorítócsomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A Tisza-csomag része, hogy megszűnne az állami egészségügy

A Tisza Párt egészségügyi víziója alapjaiban alakítaná át a jelenlegi rendszert, és sokak szerint éppen azt a biztonságot venné el, melyet a magyar társadalom évtizedek óta alapvetésként kezel. Az ingyenes, állami alapellátás helyére kötelező magánbiztosítói modell lépne, mely számos európai példából jól ismert: ott, ahol a biztosítók diktálják a feltételeket, a beteg gyakran ügyfélként, a kezelés pedig termékként jelenik meg.

A Tisza-terv lényege, hogy megszűnne a jelenlegi társadalombiztosítás, az állam pedig gyakorlatilag kivonulna az egészségbiztosítás finanszírozásából. A munkavállalóknak kötelezően szerződniük kellene egy magánbiztosítóval, melyhez a jövedelmük legalább 8,5 százalékát fizetnék be díjként. A biztosítók különböző csomagokat kínálnának – minél nagyobb a szolgáltatási kör, annál magasabb lenne az ár.

