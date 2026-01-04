Trump Venezuelában rázta meg a pofonfát a Demokrata Pártnak a sorsdöntő félidős választások előtt

Donald Trump hatalmának meggyengülését remélik európai politikai ellenfelei is a november 3-ai amerikai félidős választásoktól. Az évet az elnök azonban egy olyan húzással kezdte, amely még tovább nehezíti az ellenzék Demokrata Párt helyzetét. A szenátusi többség megszerzéséhez amúgy is hegynek felfelé kellett volna harcolniuk, és ha a venezuelai kaland jól sikerül, még nehezebb pozícióba kerülnek.

Félidős választás: Venezuela kontroll alá vonásával Donald Trump feladta a leckét a Demokrata Párt képviselőházi és szenátusi vezetőjének, Hakeem Jeffriesnek és Chuck Schumernek – közel van november 3. / Fotó: Anadolu via AFP

A The Wall Street Journal esélylatolgató összeállítása a hatalmas meglepetést okozó szombatra virradó venezuelai bombázás és Nicolás Maduro elnök elfogása előtt készülhetett.

Valószínűleg utólag bele kellett fűzniük a történteket, de egyelőre röviden, amit az is indokol, hogy egy nappal a támadást követően még mindig képlékeny a helyzet.

A célt Trump már közölte: Washingtonnal együttműködő vezetést ültetni az ország élére, aztán az amerikai óriásvállalatok kezébe adni az olajkitermelés újraindítását Amerika és az elszegényedett venezuelaiak javára. Az ország vezetését ideiglenesen Maduro alelnöke, Delcy Rodríguez vette a kezébe, akivel Trump szerint megtalálják a hangot, de élnek a kételyek.

Az ellenséges ország átfordítása,

az „Amerika az amerikaiaké” elv feltámasztása

és a világ legbőségesebb olajcsapjainak kinyitása kétségkívül sikert jelentene a szavazók szemében.

Mindez azonban még nincs a kasszában,

Maduro 12 éves hatalma csak egy napja omlott össze,

Brazília, Mexikó, Oroszország és Kína pedig vállvetve esett neki az USA-nak agressziót kiáltva.

Venezuela megtámadása: a Demokrata Párt maga tette kampánytémává

A félidős választás kimenetele azon múlhat, hogy a gazdaság mennyire teljesít jól a következő egy évben, és az Egyesült Államok akciója, amely Nicolás Maduro venezuelai elnök megbuktatásához vezetett, újabb kiszámíthatatlan tényezőt dobott be a kampányba – foglalja össze a WSJ.

Trump nem szokta eltitkolni, ha valamit sikernek tart, a venezuelai akciót azonban maga a Demokrata Párt tette kampánytémává, gyakorlatilag pillanatok alatt. Chuck Schumer, a demokraták vezetője a szenátusban – ahol novemberben el kellene hódítaniuk a többséget – elítélte az akciót, mert azt nem hagyta jóvá az amerikai kongresszus, és „meggondolatlan” volt.