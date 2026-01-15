Megölt egy embert az Üllői úton, majd elmenekült – brutális hajtóvadászat a pesti éjszakában

Halálra gázolt egy embert egy autós az Üllői úton, majd elhajtott, de a rendőrök három órán belül elfogták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a Police.hu oldalon.

Egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott. A reptéren kapták el az Üllői úti gázolót / Fotó: Shutterstock

Azt írták, hogy csütörtökön 2 óra 44 perc körül a IX. kerületi Üllői úton egy autós elütött egy embert, majd a helyszínről segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Az elgázolt férfit a mentők a helyszínen újraélesztették, kórházba vitték, de az ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.

A BRFK büntetőeljárást indított; azonosították a személygépkocsi feltételezett vezetőjét, akit három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren elfogtak. A 77 éves férfi elszámoltatása folyamatban van – áll a közleményben.

Korábban arról is írunk, hogy hathavi juttatást kap februárban minden hivatásos rendvédelmi dolgozó a fegyverpénznek köszönhetően.

A rendőrségnél,

a TEK-nél,

az idegenrendészetnél,

a büntetés-végrehajtásnál

és a katasztrófavédelemnél hivatásos dolgozók

jogosultak a fegyverpénzre. Rétvári Bence elmondta azt is, hogy a rendvédelemben több mint 50 ezren, összesen pedig több mint 80 ezren kapnak hathavi fegyverpénzt.

Az államtitkár közléséből azt is megtudhattuk, hogy az elfogadott jövő évi költségvetésben 450 milliárd forint szerepel a fegyverpénz fedezetére. Közlése szerint

a fegyverpénz február közepén érezik meg a hivatásosok számláira.

A juttatás kiszámolásánál alapösszegként a 2026. február 1-jén érvényes illetmény alapján számított egyhavi távolléti díjnak megfelelő összeget veszik. A nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetében a szolgálati juttatás alapja a nyugdíj előtti rendelkezési állományban járó illetmény, tisztjelölteknél pedig az egyhavi illetmény összege.

Bepótolják az elmaradt fegyverpénzt

A kormány – elismerve a rendvédelmi és honvédelmi szerveknél dolgozók alacsony bérét – még 2019-ben döntött úgy, hogy külön juttatással „az ország gazdasági teljesítőképességének arányában elismeri a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében tett erőfeszítéseiket”.

2026 elején a januári illetménnyel kifizetjük a hathavi fegyverpénzt

– közölte Facebook-oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter 2025 februárjában, ezzel hivatalossá téve, hogy az elmaradt korábbi fegyverpénzösszeg most ki lesz fizetve.