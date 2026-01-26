Deviza
EUR/HUF381,83 -0,08% USD/HUF322,37 +0,06% GBP/HUF440,14 0% CHF/HUF414,08 0% PLN/HUF90,73 -0,06% RON/HUF74,91 +0,35% CZK/HUF15,75 -0,01% EUR/HUF381,83 -0,08% USD/HUF322,37 +0,06% GBP/HUF440,14 0% CHF/HUF414,08 0% PLN/HUF90,73 -0,06% RON/HUF74,91 +0,35% CZK/HUF15,75 -0,01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 359,46 +1,04% MTELEKOM1 950 +0,82% MOL3 862 +2,38% OTP39 610 +0,91% RICHTER10 430 +0,1% OPUS548 -0,36% ANY7 740 -1,55% AUTOWALLIS155,5 +0,32% WABERERS5 240 0% BUMIX10 365,96 +0,11% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 649,1 +0,82% BUX126 359,46 +1,04% MTELEKOM1 950 +0,82% MOL3 862 +2,38% OTP39 610 +0,91% RICHTER10 430 +0,1% OPUS548 -0,36% ANY7 740 -1,55% AUTOWALLIS155,5 +0,32% WABERERS5 240 0% BUMIX10 365,96 +0,11% CETOP4 194,3 -0,49% CETOP NTR2 649,1 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
tűz
robbanás
gyár
Görögország

Többen meghaltak az elképesztő gyárrobbanásban, sose gondoltuk volna, hogy még ez az iparág is veszélyes

Többen meghaltak a görög Violanta élelmiszeripari vállalat süteménygyárának felrobbanásakor. A robbanás az éjszakai műszak alatt történt.
VG
2026.01.26., 11:59

Legalább négy munkás meghalt, egy embert pedig nem találnak, miután felrobbant az egyik legnagyobb élelmiszeripari cég gyára Görögországban – közölték a hatóságok hétfőn.

robbanás Violanta gyár
Elképesztő robbanás történt Görögországban / Fotó: True Crime Updates/ X

Hét másik embert, köztük egy tűzoltót szállítottak kórházba a Violanta süteménygyárában történt robbanás után, Trikala városa közelében.

Az ABC News beszámolója szerint a robbanás az éjszakai műszakban történt, 

a keletkezett tűz teljesen elpusztította az üzemet. 

A tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal, a kekszgyár épületében eddig négy holttestet találtak. 

A rendőrség közlése szerint a nyomozók gyanítják, hogy a robbanás a sütők közelében történhetett, amelyek éjjel-nappal működtek. 

A gyújtogatást vizsgáló szakértők és a mentőegységek a helyszínen maradtak, miközben a hatóságok dolgoztak a robbanás okának kiderítésén. 

A helyszínen készült drónfelvételeken az látható, hogy sűrű füst gomolyog a gyár fölött. A BBC cikke szerint a tűz kitörése előtt állítólag egy erős robbanás hallatszott, de a tűz okának kiderítése folyamatban van.

Hat munkást és egy tűzoltót ápolnak egy trikalai kórházban, egyikük állapota sem súlyos. Adonisz Georgiadisz egészségügyi miniszter a Skai hírügynökségnek elmondta, hogy 

„jó egészségnek örvendenek, főként légzési problémákkal küzdenek” a kórházba szállított munkások.

A görög tűzoltóság közölte, hogy 40 tűzoltót és 13 tűzoltóautót vezényeltek a tűz megfékezésére.

A Violanta egy görög élelmiszeripari cég, amely kekszek, sütik, gabonapelyhek és snacktermékek termelésére és forgalmazására specializálódott. A vállalat 1975-ben Trikala városában indult, egy helyi pékségből nőtt ki, és mára több mint 130–200 terméket kínál hazai és nemzetközi piacokon egyaránt.

A cég pénzügyi adatai alapján az elmúlt években folyamatos vagy stabil növekedés volt megfigyelhető mind eszközök, mind árbevétel és nyereség tekintetében.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
robbanás

Többen meghaltak az elképesztő gyárrobbanásban, sose gondoltuk volna, hogy még ez az iparág is veszélyes

Többen meghaltak a görög Violanta élelmiszeripari vállalat süteménygyárának felrobbanásakor. A robbanás az éjszakai műszak alatt történt.
4 perc
Mohács

Kiderült, hol nyit meg az első autós étterme a népszerű gyorsétteremláncnak – erre a helyszínre senki sem számított

A magyar gyorsétteremlánc eddig huszonöt éttermet nyitott. A Simon’s Burger tervei szerint minimum további öt egységet nyitnak idén.
2 perc
haditengerészet

Fegyverkezési verseny: csendben keletre billent az erőegyensúly – a kínai lendület az amerikai hadsereget is porban hagyhatja

A nagyhatalmi versengés nem ért véget, hanem új szakaszba lépett.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu