Többen meghaltak az elképesztő gyárrobbanásban, sose gondoltuk volna, hogy még ez az iparág is veszélyes
Legalább négy munkás meghalt, egy embert pedig nem találnak, miután felrobbant az egyik legnagyobb élelmiszeripari cég gyára Görögországban – közölték a hatóságok hétfőn.
Hét másik embert, köztük egy tűzoltót szállítottak kórházba a Violanta süteménygyárában történt robbanás után, Trikala városa közelében.
Az ABC News beszámolója szerint a robbanás az éjszakai műszakban történt,
a keletkezett tűz teljesen elpusztította az üzemet.
A tűzoltók órákon át küzdöttek a lángokkal, a kekszgyár épületében eddig négy holttestet találtak.
A rendőrség közlése szerint a nyomozók gyanítják, hogy a robbanás a sütők közelében történhetett, amelyek éjjel-nappal működtek.
A gyújtogatást vizsgáló szakértők és a mentőegységek a helyszínen maradtak, miközben a hatóságok dolgoztak a robbanás okának kiderítésén.
A helyszínen készült drónfelvételeken az látható, hogy sűrű füst gomolyog a gyár fölött. A BBC cikke szerint a tűz kitörése előtt állítólag egy erős robbanás hallatszott, de a tűz okának kiderítése folyamatban van.
Hat munkást és egy tűzoltót ápolnak egy trikalai kórházban, egyikük állapota sem súlyos. Adonisz Georgiadisz egészségügyi miniszter a Skai hírügynökségnek elmondta, hogy
„jó egészségnek örvendenek, főként légzési problémákkal küzdenek” a kórházba szállított munkások.
A görög tűzoltóság közölte, hogy 40 tűzoltót és 13 tűzoltóautót vezényeltek a tűz megfékezésére.
A Violanta egy görög élelmiszeripari cég, amely kekszek, sütik, gabonapelyhek és snacktermékek termelésére és forgalmazására specializálódott. A vállalat 1975-ben Trikala városában indult, egy helyi pékségből nőtt ki, és mára több mint 130–200 terméket kínál hazai és nemzetközi piacokon egyaránt.
A cég pénzügyi adatai alapján az elmúlt években folyamatos vagy stabil növekedés volt megfigyelhető mind eszközök, mind árbevétel és nyereség tekintetében.