Ez lehet a magyarázat a brutális spanyol vonatszerencsétlenségre: sokkoló, mi okozhatta a horrorbalesetet – videó
Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el hétfőn Spanyolországban a Córdoba közelében bekövetkezett halálos vasúti szerencsétlenség miatt, amelyben a nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét, és több mint százötvenen megsérültek. A mentési munkálatok továbbra is folynak a vonatbaleset helyszínén.
A tragédia vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor
az Iryo társaság Malagából Madridba tartó gyorsvonatának utolsó kocsijai kisiklottak, és összeütköztek a Renfe állami vasúttársaság Madridból Huelvába közlekedő szerelvényével.
Az ütközés következtében a szemből érkező vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négyméteres árokba zuhantak.
A két vonaton összesen 484 utas utazott, az evakuálásuk órákig tartott a nehezen megközelíthető, kivilágítatlan vasúti szakaszon.
Háromnapos gyász a spanyol vonatbaleset miatt
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tragédia helyszínére utazott, és háromnapos gyász kezdetét jelentette be, amely csütörtök éjfélig tart, és minden középületen félárbócra eresztik a nemzeti lobogókat.
A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a spanyol társadalom és a hatóságok is választ várnak arra, hogyan következhetett be a baleset, és biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a vizsgálat eredményeit teljes átláthatósággal hozzák majd nyilvánosságra. „Meg vagyok győződve arról, hogy az idő és a szakértők munkája megadja a választ, és akkor – ahogy annak lennie kell – világosan tájékoztatjuk a polgárokat” – mondta.
Halálos vasúti szerencsétlenség történt éjszaka Spanyolországban. Két vonat siklott ki, legalább 39 ember életét vesztette. Több európai vezető is együttérzését fejezte ki a vonatbaleset miatt.
A balesetben több mint százötvenen sérültek meg,
- közülük 43-an még kórházban vannak;
- 12 ember intenzív osztályon fekszik.
Juan Manuel Moreno, Andalúzia tartományi kormányának elnöke a sajtónak elmondta, hogy az elhunytak azonosítása lassú és nehéz folyamat lesz. A hatóságok már elkezdték begyűjteni a DNS-mintákat a hozzátartozóktól, miközben a mentési munkálatok a tragédia helyszínén tovább folynak.
Még órákig tartó intenzív munka áll előttünk. Rajtunk, a kormányon múlik, hogy a legjobbat nyújtsuk azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket
– hangsúlyozta.
Az országban délben országszerte néma főhajtással emlékeztek a szerencsétlenség áldozataira az országos és tartományi parlamentekben, önkormányzatoknál és pártoknál. A kormánytagok és a legtöbb párt vezetője lemondta nyilvános eseményeit és sajtótájékoztatóit.
A spanyol királyi pár kedden a tragédia helyszínére utazik, és előzetes nyilatkozatukban együttérzésüket fejezték ki az áldozatok és családjaik felé.
Egyelőre a baleset körülményeit vizsgáló hatóságok szerint az ütközés nem emberi mulasztás vagy sebességtúllépés következménye volt.
Álvaro Fernández Heredia, a Renfe elnöke a Cadena Ser rádióban elmondta, hogy az érintett, teljesen egyenes pályaszakaszon 250 kilométer per óra sebességkorlátozás van érvényben, és a vonatok sebessége 205, illetve 210 kilométer per óra volt. A rendszeradatok szerint az első vonat kisiklása és az ütközés között mindössze 20 másodperc telt el, ami túl rövid idő ahhoz, hogy az automatikus fékrendszer beavatkozzon. Heredia türelmet kért, amíg a vizsgálóbizottság elvégzi munkáját, és arra kérte a nyilvánosságot, hogy kerüljék a találgatásokat.
Óscar Puente közlekedési miniszter elmondta, hogy az érintett pályaszakaszt tavaly májusban újították fel, az Iryo vonatok kocsijai pedig 2022-ben készültek, műszaki állapotuk jó volt. Spanyolországban legutóbb 2022 májusában történt halálos vasúti baleset Katalóniában, amikor a mozdonyvezető életét vesztette, és 86-an sérültek meg.
A legsúlyosabb spanyolországi vasúti katasztrófa a galiciai Santiago de Compostela közelében történt 2013 nyarán, amely 79 halálos áldozatot követelt, és 143-an sérültek meg.
A tragédia rávilágít a vasúti közlekedés biztonsági kihívásaira, és országos szinten elindította a vitát az infrastruktúra fejlesztéséről, a vonatok felügyeletéről és az automatizált vészreakciók szerepéről. A spanyol társadalom most gyászol, és egyben várja a részletes vizsgálati eredményeket, amelyek tisztázzák a történteket, és segítik a jövőbeli hasonló katasztrófák megelőzését.
