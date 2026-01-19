Ez lehet a magyarázat a brutális spanyol vonatszerencsétlenségre: sokkoló, mi okozhatta a horrorbalesetet – videó

Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el hétfőn Spanyolországban a Córdoba közelében bekövetkezett halálos vasúti szerencsétlenség miatt, amelyben a nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét, és több mint százötvenen megsérültek. A mentési munkálatok továbbra is folynak a vonatbaleset helyszínén.

Háromnapos nemzeti gyászt rendeltek el a vasárnap esti spanyol vonatbaleset miatt, amelyben a nem végleges adatok szerint 39 ember vesztette életét / Fotó: AFP

A tragédia vasárnap este nyolc óra előtt következett be, amikor

az Iryo társaság Malagából Madridba tartó gyorsvonatának utolsó kocsijai kisiklottak, és összeütköztek a Renfe állami vasúttársaság Madridból Huelvába közlekedő szerelvényével.

Az ütközés következtében a szemből érkező vonat első kocsijai is kisiklottak, és a töltés melletti négyméteres árokba zuhantak.

A két vonaton összesen 484 utas utazott, az evakuálásuk órákig tartott a nehezen megközelíthető, kivilágítatlan vasúti szakaszon.

4️⃣

The now-derailed Renfe service veers rightwards and down into a gully between the track and a rock cutting, causing severe damage to all but the two rearmost cars. pic.twitter.com/qxfv3cyegO — Gareth Dennis (@GarethDennis) January 19, 2026

Háromnapos gyász a spanyol vonatbaleset miatt

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tragédia helyszínére utazott, és háromnapos gyász kezdetét jelentette be, amely csütörtök éjfélig tart, és minden középületen félárbócra eresztik a nemzeti lobogókat.

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a spanyol társadalom és a hatóságok is választ várnak arra, hogyan következhetett be a baleset, és biztosította a nyilvánosságot arról, hogy a vizsgálat eredményeit teljes átláthatósággal hozzák majd nyilvánosságra. „Meg vagyok győződve arról, hogy az idő és a szakértők munkája megadja a választ, és akkor – ahogy annak lennie kell – világosan tájékoztatjuk a polgárokat” – mondta.

Horror vonatbaleset történt az éjjel: egymásba rohant két szerelvény, legalább 39 utas meghalt Spanyolországban – videón a drámai mentés Halálos vasúti szerencsétlenség történt éjszaka Spanyolországban. Két vonat siklott ki, legalább 39 ember életét vesztette. Több európai vezető is együttérzését fejezte ki a vonatbaleset miatt.

A balesetben több mint százötvenen sérültek meg,

közülük 43-an még kórházban vannak;

12 ember intenzív osztályon fekszik.

Juan Manuel Moreno, Andalúzia tartományi kormányának elnöke a sajtónak elmondta, hogy az elhunytak azonosítása lassú és nehéz folyamat lesz. A hatóságok már elkezdték begyűjteni a DNS-mintákat a hozzátartozóktól, miközben a mentési munkálatok a tragédia helyszínén tovább folynak.

Még órákig tartó intenzív munka áll előttünk. Rajtunk, a kormányon múlik, hogy a legjobbat nyújtsuk azoknak a családoknak, akik elvesztették szeretteiket

– hangsúlyozta.