Korábban a Szovjetunió, majd Oroszország is rettegett tankjairól volt ismert. Azonban az orosz tankok legújabb generációja a félelmetes, háborút nyerő régi T-34-es harckocsiknak a nyomába sem érnek. Az úgynevezett „Pitypang tank”, amelyet az orosz védelmi minisztérium büszkén mutatott be a múlt héten, sokak szerint nem az előrelépés, hanem a kétségbeesés jele.

A mostani orosz tankok messze elmaradnak a nagy előd T-34-esek sikereitől / Fotó: Patrick Pleul / DPA / AFP

A The Telegraph cikke emlékeztet, hogy az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése óta Ukrajnában már több tankot semmisítettek meg, mint a második világháborúban a kurszki csatában, amely döntő ütközet volt, és amely a náci Németország első döntő vereségét jelentette a keleti fronton, ezáltal megváltoztatva az akkori háború menetét. Úgy tűnik, hogy a történelem néhány kilométerrel nyugatra megismétlődik, de ezúttal az oroszok húzhatják a rövidebbet. Ahogyan akkor Hitler, most Putyin inváziójának is a vesztét okozhatja, hogy tankjai képtelenek felülkerekedni az ellenséges tankokon.

Oroszország minden eddigi kísérlete, hogy tankjait megvédje az ukrán drónoktól, komédiává vált. Először a durva fémlemezzel borított „teknős tankok” jelentek meg a harcmezőn, majd ezt követték az acéltüskékkel borított „sündisznó tankok”. A legújabb innováció a „pitypang”, amely fémvirágokkal van díszítve. Mindezeket az ukrán drónok pusztító hatásának ellensúlyozására tervezték, amelyek több száz orosz katonát megöltek az elmúlt időszakban.

Az innováció a csatatéren nem új keletű, a katonák és a hadseregek mindig is improvizáltak, de amikor a valaha büszke orosz tankhadtest legjobb megoldása egy kertben található, formára nyírt bokorra hasonlít, akkor nem meglepő, hogy a szakértők szkeptikusak.

Miközben az oroszok szenvednek, Nagy-Britannia és szövetségesei technológiai szempontból megfelelő megoldásokat dolgoztak ki a drónok jelentette fenyegetésre. Ahelyett, hogy páncélzatukat próbálnák különféle újításokkal megerősíteni, inkább elektronikus hadviselési képességeiket és aktív védelmi rendszereiket fejlesztik, amelyek nemcsak drónokat, hanem rakétákat is lelőhetnek. Az izraeli hadsereg már jelenleg is kiváló eredményekkel alkalmazza az aktív védelmi rendszereket, és a következő generációs brit tankok is rendelkezni fognak vele.