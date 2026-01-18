Orbán Viktor elfogadta az amerikai elnök meghívását a Béketanácsba

Orbán Viktor miniszterelnök meghívást kapott Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Gázai Béke Tanácsba, amelynek feladata a palesztin enklávé újjáépítésének felügyelete – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter a Facebook oldalán.

Donald Trump amerikai elnök felkérte Orbán Viktort a Gázai Béke Tanácsba. / Fotó: AFP

Szijjártó Péter a magyar miniszterelnököt ért megtiszteltetésről nyilatkozott a Kossuth Rádióban.

Megtiszteltetésnek érzi a meghívást, és természetesen részt vesz a tanács munkájában

– reagált Szijjártó arra a hírre, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök meghívást kapott Donald Trump amerikai elnök által létrehozott Gázai Béke Tanácsba, amelynek feladata a palesztin enklávé újjáépítésének felügyelete.

Megtiszteltetésnek érzi a meghívást, és természetesen részt vesz a tanács munkájában

– nyilatkozta Szijjártó a Kossuth Rádióban.

Komoly lehetőség Magyarország számára

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Trump-kormányzat legalább egymilliárd dollár befizetésére kéri azokat az országokat, amelyek állandó helyet szeretnének kapni az új Béketanácsban. A Bloomberg által megismert, a tervezett testület alapító okiratának nevezett szövegtervezet szerint Donald Trump elnök lenne az első elnök, és ő döntene arról, kik kapnak meghívást a tagságra. A döntéseket többségi szavazással hoznák meg, minden jelen lévő tagállam egy szavazattal rendelkezne, ugyanakkor minden határozat az elnök jóváhagyásához lenne kötve.

Minden tagállam legfeljebb három évig tölthet be tagságot az alapító okirat hatálybalépésétől számítva, az elnök általi megújítás lehetőségével. A hároméves tagsági idő nem vonatkozik azokra a tagállamokra, amelyek az alapító okirat hatálybalépését követő első évben készpénzben több mint egymilliárd amerikai dollárral járulnak hozzá a Béketanácshoz

– áll a tervezetben.

Az amerikai elnök több világvezetőt, köztük az argentin Javier Mileit és a kanadai Mark Carney-t is meghívta a csoportba, amely egy szélesebb körű Béke Tanács égisze alatt jönne létre.