Trump lecsapott rá, hogy a biztosítók kifaroltak a Perzsa-öbölből – dőlhet a pénz az amerikai elnök bizniszéből, milliókért kísérgetnek egy hajót
A hajók biztosítási díjai is megugrottak a Közel-Keleten az iráni háború miatt, ám az árak emelkedése nem minden országot egyformán érint. Mivel az esetleges iráni támadások fő célpontjai az amerikai, brit vagy izraeli kötődésű hajók lehetnek, ez az árakban is megnyilvánul. A három országhoz köthető tankerek és hajók biztosítása így akár háromszorosa is lehet azokének, melyeknek nincs ilyen kötődésük.
A Lloyd's List összefoglalója szerint ez a legértékesebb hajók esetében akár utanként több millió dolláros különbséget jelenthet, miután az általános háborús biztosítási díjak is már négy-ötszörös dráguláson mentek keresztül. Egyes biztosítók pedig annyira szélsőségesnek tartják az iráni háború miatt kialakult helyzetet, hogy egyáltalán nem is kínálnak biztosítást a Közel-Keleten. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy Donald Trump amerikai elnök kedden az amerikai államhoz tartozó Develpoment Finance Corporation segítségével kínált biztosítást minden ország hajói számára.
Nem maradtak útközben biztosítás nélkül a hajók
Mindeközben a Lloyd's tengeri biztosítási szektorra rálátó forrásai a fősodrú médiában megjelent írásokat is kritizálták, melyek azt sugallták, hogy egyes hajók útközben vesztették el biztosításukat, ami az elsődleges háborús biztosítás és a bérlők háborús biztosításának meghosszabbítása közötti különbségből fakad. Az utóbbi esetben sem maradtak fedezet nélkül a hajók, de az tény, hogy a díjak megemelkedtek. Az International Group P&I klubok tényleg küldtek törlésről szóló tájékoztatást az utóbbi esetben, amikor a hajók iráni vizeken tartózkodtak, ám állítják, hogy kezük meg volt kötve a viszontbiztosítók félelmei miatt. Azonban
mire a szerződések csütörtökön lejárnak, a legtöbb biztosító úgynevezett visszavásárlás segítségével továbbra is biztosítja a hajókat.
Mindez leginkább az orosz-ukrán háború kezdetén kialakult RUB kivételre emlékeztet, ami az orosz, ukrán és fehérorosz hajókat érintette, de hasonló kivétel történt 2024-ben a Vörös-tengeren is. A bérlők azonban most olyan dologért is fizetni kénytelenek, ami korábban egy csomag része volt. Az ügyfelek nagy része azonban olyan olajóriás vagy kereskedőház, melyek számára ez nem jelent gondot, a hajótulajdonosok számára pedig csak ritka esetben jelent ez további költséget.
Erre jó a háborús biztosítás
A háborús biztosítás nemcsak háború, de forradalom, terrorizmus, zavargások és más eseteke ellen nyújt védelmet, amit a hajótulajdonosok éves csomagban vásárolnak meg, több százezer dolláros biztosítási díjért. Azonban a biztosítóknak joga van további díjat felszámítani magas kockázatúnak minősített területeken. Ez a további díj tetszőleges lehet.
Azonban a mnagas kockázatú terület minősítésről a Háborús Vegyes Bizottság (Joint War Committee, JWC) dönt, ami a Lloyd's és a londoni vállalatok biztosítóit tömöríti. Kedden a JWC Bahreint, Dzsibutit, Kuvaitot, Ománt és Katart és hozzáadta a listához.
A testület kibővítette a minősített tengeri területeket is a Perzsa-öbölben, az Ománi-öbölben, az Indiai-óceánon, az Ádeni-öbölben és a Vörös-tenger déli részén.
Ez gyökeres változás a 12 napos háború időszakához képest, amikor a JWC nem változtatott a listán.
A háborús biztosítás jó üzlet, de csak ha nincs háború
A legtöbb biztosító felszámít pótlólagos díjat a magas kockázatú területekre, ám ennek mértékéről nem beszél nyilvánosan, hiszen azt üzleti titoknak tartja és az számos tényező függvénye. Iparági források szerint azonban a múlt héten ez a hajó értékének 0,15-0,25 százalékára rúgott, míg hétfőn már ellérte az 1 százalékot is. A Hormuzi-szorost nem érintő, de a Közel-Keleten fel- vagy lerakodó hajók biztosítása 0,5-1 százalék körül mozgott egy hét napos útra, míg a szoroson áthajózó tankerek díja 1,5-3 százalék lehet.
A sáv felső szélét az amerikai, brit és izraeli érintettségű hajók fizetik.
A 3 százalék történelmi szinten is magasnak számít, ám az 1980-as évek iraki-iráni háborúja során a díjak elérték az 5 százalékot is, míg az orosz-ukrán háború kezdetén 10 százalékot is kértek a biztosítók. Míg az iraki-iráni háború idején a magas díjak hosszabb ideig is fennmaradtak, az utóbbi esetben csak fellángolásról volt szó.
A tengeri háborús biztosítás nyereséges terméknek számít, amit gyakran használnak más díjak keresztfinanszírozására is a vállalatok az öldöklpő versenyben. Azonban a tavalyi vörös-tengeri húszi támadásokon sokat vesztettek a biztosítótársaságok, így tavaly ez a fajta biztosítás sokak szerint veszteséget termelt a biztosítóknak.