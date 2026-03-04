Trump lecsapott rá, hogy a biztosítók kifaroltak a Perzsa-öbölből – dőlhet a pénz az amerikai elnök bizniszéből, milliókért kísérgetnek egy hajót

A hajók biztosítási díjai is megugrottak a Közel-Keleten az iráni háború miatt, ám az árak emelkedése nem minden országot egyformán érint. Mivel az esetleges iráni támadások fő célpontjai az amerikai, brit vagy izraeli kötődésű hajók lehetnek, ez az árakban is megnyilvánul. A három országhoz köthető tankerek és hajók biztosítása így akár háromszorosa is lehet azokének, melyeknek nincs ilyen kötődésük.

A háborús biztosítást sokáig más termékek keresztfoinanszírozására használták a biztosítók / Fotó: Postimees/Scanpix Baltics / Reuters

A Lloyd's List összefoglalója szerint ez a legértékesebb hajók esetében akár utanként több millió dolláros különbséget jelenthet, miután az általános háborús biztosítási díjak is már négy-ötszörös dráguláson mentek keresztül. Egyes biztosítók pedig annyira szélsőségesnek tartják az iráni háború miatt kialakult helyzetet, hogy egyáltalán nem is kínálnak biztosítást a Közel-Keleten. Ez is szerepet játszhatott abban, hogy Donald Trump amerikai elnök kedden az amerikai államhoz tartozó Develpoment Finance Corporation segítségével kínált biztosítást minden ország hajói számára.

Nem maradtak útközben biztosítás nélkül a hajók

Mindeközben a Lloyd's tengeri biztosítási szektorra rálátó forrásai a fősodrú médiában megjelent írásokat is kritizálták, melyek azt sugallták, hogy egyes hajók útközben vesztették el biztosításukat, ami az elsődleges háborús biztosítás és a bérlők háborús biztosításának meghosszabbítása közötti különbségből fakad. Az utóbbi esetben sem maradtak fedezet nélkül a hajók, de az tény, hogy a díjak megemelkedtek. Az International Group P&I klubok tényleg küldtek törlésről szóló tájékoztatást az utóbbi esetben, amikor a hajók iráni vizeken tartózkodtak, ám állítják, hogy kezük meg volt kötve a viszontbiztosítók félelmei miatt. Azonban

mire a szerződések csütörtökön lejárnak, a legtöbb biztosító úgynevezett visszavásárlás segítségével továbbra is biztosítja a hajókat.

Mindez leginkább az orosz-ukrán háború kezdetén kialakult RUB kivételre emlékeztet, ami az orosz, ukrán és fehérorosz hajókat érintette, de hasonló kivétel történt 2024-ben a Vörös-tengeren is. A bérlők azonban most olyan dologért is fizetni kénytelenek, ami korábban egy csomag része volt. Az ügyfelek nagy része azonban olyan olajóriás vagy kereskedőház, melyek számára ez nem jelent gondot, a hajótulajdonosok számára pedig csak ritka esetben jelent ez további költséget.