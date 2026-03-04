Életre kelhet az alföldi kohászat egyik korábbi fellegvára – magyar cég ad löketet neki, várják vissza az egykori dolgozókat

Az orosházi acélöntés újraindítását célzó, mintegy hétmilliárd forintos beruházást indított az Emicast Zrt. – számolt be a Beol.

Emicast: óriási beruházást jelentettek be egy Békés vármegyei városban / Fotó: György László / Facebook

A fejlesztés az egykori Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. (AKG) telephelyén valósul meg, ahol az elmúlt évek leállása után ismét ipari termelés indulhat. A beruházás nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is jelentős, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a korábban itt dolgozó szakemberek visszatérjenek Orosházára, és ismét helyben építsék karrierjüket.

A projektet 2025 decemberében jelentette be Erdős Norbert országgyűlési képviselő, aki azóta többször is ellátogatott a helyszínre, hogy beszámoljon a fejlesztés előrehaladásáról. Mint fogalmazott,

az alföldi kohászat egyik korábbi fellegvára újra életre kelhet, méghozzá modern, környezetbarát technológiával.

A beruházás kezdeti szakaszában már 11 szakember dolgozik a telephelyen, és rövid időn belül további húsz munkavállaló csatlakozik hozzájuk.

A tervek szerint szeptemberre már mintegy 40 fő vesz részt a termelési folyamatokban, a későbbi években pedig 70–80 munkahely jöhet létre.

Az Emicast Zrt. a kalocsai központú Emika Zrt. újonnan alapított társvállalata. A vállalat tulajdonosi köre 2025 májusában döntött úgy, hogy megvásárolja az orosházi AKG telephelyét, és jelentős fejlesztésekkel újraindítja az öntödei tevékenységet.

A beruházás több elemből áll: az ipari épületek felújításából, korszerű gépek beszerzéséből, valamint egy olyan energetikai rendszer kialakításából, amely megújuló energiára támaszkodik.

A gyártóberendezések többsége Finnországból érkezik Orosházára, miközben a telephelyen napelempark és energiatároló kapacitás kiépítését is tervezik. Ez utóbbi a vállalat szerint kulcsfontosságú a versenyképes és környezetbarát működéshez.

A beruházás célja, hogy 2026 második felében elinduljon a sorozatgyártás, amely már a zöldacél-öntésre épül. A projekt illeszkedik azokhoz az európai ipari törekvésekhez, amelyek a korábban Ázsiába kiszervezett fémipari tevékenységek egy részét ismét visszahoznák a kontinensre.