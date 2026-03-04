Életre kelhet az alföldi kohászat egyik korábbi fellegvára – magyar cég ad löketet neki, várják vissza az egykori dolgozókat
Az orosházi acélöntés újraindítását célzó, mintegy hétmilliárd forintos beruházást indított az Emicast Zrt. – számolt be a Beol.
A fejlesztés az egykori Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. (AKG) telephelyén valósul meg, ahol az elmúlt évek leállása után ismét ipari termelés indulhat. A beruházás nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szempontból is jelentős, hiszen lehetőséget teremt arra, hogy a korábban itt dolgozó szakemberek visszatérjenek Orosházára, és ismét helyben építsék karrierjüket.
A projektet 2025 decemberében jelentette be Erdős Norbert országgyűlési képviselő, aki azóta többször is ellátogatott a helyszínre, hogy beszámoljon a fejlesztés előrehaladásáról. Mint fogalmazott,
az alföldi kohászat egyik korábbi fellegvára újra életre kelhet, méghozzá modern, környezetbarát technológiával.
A beruházás kezdeti szakaszában már 11 szakember dolgozik a telephelyen, és rövid időn belül további húsz munkavállaló csatlakozik hozzájuk.
A tervek szerint szeptemberre már mintegy 40 fő vesz részt a termelési folyamatokban, a későbbi években pedig 70–80 munkahely jöhet létre.
Az Emicast Zrt. a kalocsai központú Emika Zrt. újonnan alapított társvállalata. A vállalat tulajdonosi köre 2025 májusában döntött úgy, hogy megvásárolja az orosházi AKG telephelyét, és jelentős fejlesztésekkel újraindítja az öntödei tevékenységet.
A beruházás több elemből áll: az ipari épületek felújításából, korszerű gépek beszerzéséből, valamint egy olyan energetikai rendszer kialakításából, amely megújuló energiára támaszkodik.
A gyártóberendezések többsége Finnországból érkezik Orosházára, miközben a telephelyen napelempark és energiatároló kapacitás kiépítését is tervezik. Ez utóbbi a vállalat szerint kulcsfontosságú a versenyképes és környezetbarát működéshez.
A beruházás célja, hogy 2026 második felében elinduljon a sorozatgyártás, amely már a zöldacél-öntésre épül. A projekt illeszkedik azokhoz az európai ipari törekvésekhez, amelyek a korábban Ázsiába kiszervezett fémipari tevékenységek egy részét ismét visszahoznák a kontinensre.
György László kormánybiztos szerint a fejlesztés jól mutatja a magyar gazdaságpolitika működését: a vállalkozók megfogalmazzák a beruházási terveket, a térség képviselője közbenjár a kormányzati támogatásokért, a kormány pedig a zöldipari fejlesztésekhez biztosítja a szükséges feltételeket.
Azt is írta, hogy Európa történelmi lehetőség előtt áll: az acél- és fémöntés, amely korábban Ázsiába vándorolt, újra visszatérhet. Azon dolgoznak, hogy ennek az átalakulásnak Magyarország, és benne Orosháza legyen az egyik nyertese.
Az Emicast beruházása így egyszerre jelent ipari megújulást, munkahelyteremtést és technológiai korszerűsítést Orosházán. A cél, hogy a város ismét meghatározó szereplője legyen a hazai kohászatnak, miközben a termelés már fenntartható, modern technológiára épül.
Azt is közölte, hogy fontos jármű- és védelmi ipari beszállító lesz a cég.
Valami megmozdult Orosházán
Nem ez az első pozitív hír a Békés vármegyei városból. Október elején írtunk róla, hogy a 2022-ben leállított orosházi Guardian-üzem körül rajzanak a befektetők, és hamarosan új gazdára lelhet a volt síküveggyár, miután az iparterület egy kormányzati programba is bekerülhet. Bár a termelés két éve szünetel, az ingatlan és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra a szakértők szerint készen áll egy új befektető érkezésére.
A térség számára kiemelkedően fontos minden ilyen beruházás, Békés vármegye sokáig az ország egyik legelszigeteltebb és leggyengébb gazdasági tevékenységgel bíró területi egysége volt.
Mára azonban a helyzete kezd megváltozni, főleg azóta, hogy megépült az M44-es autót, amely az M5-ös autópályát és Békéscsabát köti össze. Ezt jelzi, hogy több befektető is megjelent az elmúlt pár évben, például a Vulcan Shield Global vagy az Airbus, amelyek több ezer munkahelyet teremtettek a térségben.