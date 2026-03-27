Orbán Viktor már most szólt: félre akarják tolni a Molt – a választás után vasszigor jön Zelenszkij miatt

Folytatódik Orbán Viktor országjárása, pénteken Veszprémben találkozik a választókkal. A miniszterelnök az Óváros téren tart utcafórumot, ahol várhatóan a helyieket érintő kérdések mellett a legfontosabb politikai ügyekről is szó lesz majd.
A program 16 órakor kezdődik az Óváros téren, ahol a kormányfő várhatóan helyi jelöltek társaságában szólal fel, és több, a választókat közvetlenül érintő kérdésről is beszél.
A kampánykörút eddigi állomásai alapján komoly érdeklődésre lehet számítani. Az elmúlt napokban rendre nagy tömeg gyűlt össze Orbán Viktor fórumain, és a szervezők szerint Veszprémben is hasonló részvétel várható. Az esemény így nemcsak politikai, hanem hangulati szempontból is fontos visszajelzés lehet a kampány jelenlegi állásáról.
Az országjárás múlt héten Kaposváron indult, majd a miniszterelnök több nagyvárosban is megjelent. Kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott fórumot, ezt követően Szentendrén, majd Miskolcon és Hódmezővásárhelyen folytatta a körutat. A héten már Kecskeméten, Nagykanizsán, Esztergomban és Törökszentmiklóson is találkozott a választókkal.
A következő napok programja szintén sűrű: március 28-án Pécelen, március 29-én pedig Békéscsabán folytatódik az országjárás.
A veszprémi esemény így egy intenzív kampányhét egyik kulcspontja lehet, ahol a részvétel és a reakciók fontos jelzést adhatnak a politikai erőviszonyokról.
Az élő közvetítés során folyamatosan beszámolunk a történésekről, a hangulatról és a legfontosabb kijelentésekről is.
Felsorakoztak a helyi jelöltek
A rendezvény elején Ovádi Péter hangsúlyozta, hogy közös célok és tervek mentén haladnak, és ezeket együtt kívánják megvalósítani. Hegedűs Barbara szerint az április 12-i választás tétje rendkívül nagy, ezért minden szavazat számít.
Navracsics Tibor beszédében arra emlékeztetett, hogy eddig mindig számíthattak rá a vármegyében, most azonban ő kér támogatást. A miniszter arra kérte a résztvevőket, hogy védjék meg az elmúlt 16 év eredményeit, és egyértelműen a Fidesz–KDNP győzelme mellett állt ki Veszprémben és a teljes vármegyében.
Orbán Viktor: Veszprémért mindig meg kell küzdeni, de most is döntő csata zajlik
A miniszterelnök a beszéde elején kiemelte, hogy Veszprém mindig is nehéz terep volt a nemzeti oldal számára, egy olyan választókerület, ahol minden alkalommal meg kellett küzdeni a bizalomért. Orbán Viktor ezért arra kérte a jelenlévőket, hogy támogassák Ovádi Pétert, akiről azt mondta: a kormány legnehezebb csatáiban is megbízhatóan mellettük állt.
Egy nemzeti kormány nem engedheti meg magának, hogy elkerülje Veszprémet a kampány során
– hangsúlyozta a kormányfő. Beszédében az elmúlt négy évet rendkívül nehéznek és igazságtalannak nevezte, kiemelve, hogy a 2022-ben kitört háború súlyos hatással volt Magyarországra is, különösen az energiaárak drasztikus emelkedésén keresztül.
Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy a háború „fellegei eltakarták a napot”, ugyanakkor a kormány nem mondott le egyetlen céljáról sem. Ennek példájaként említette a 13. havi nyugdíj visszaépítését, valamint a 14. havi nyugellátás fokozatos visszaállítását.
A miniszterelnök kitért a családpolitikára is, hangsúlyozva, hogy a kormány továbbra is a családbarát ország megteremtésén dolgozik. Mint mondta, a cél az, hogy a gyermeket vállaló családok ne kerüljenek hátrányba, és ha újabb felhatalmazást kapnak, ezt a következő ciklus végére el is érhetik. Az otthonteremtési programot példátlannak nevezte, amely szerinte Európában is egyedülálló lehetőséget biztosít a fiataloknak.
Beszédében a jövő kihívásaira is figyelmeztetett:
- az energiaválság;
- az orosz–ukrán háború folytatódása;
- és az iráni konfliktus miatt erősödő migrációs nyomás is fenyegetheti Magyarországot.
Felidézte, hogy 2022-ben az emelkedő energiaárak miatt egyetlen év alatt mintegy négyezer milliárd forint távozott a magyar gazdaságból, amelyet szerinte tilos megismételni.
Orbán Viktor külön üzent az ellenzéki erőknek is, kijelentve, hogy szerinte Magyarországot kétféleképpen próbálják „kifosztani”, ezek közül az egyik Ukrajna finanszírozásán keresztül valósulna meg. A miniszterelnök bírálta az európai hitelfelvételeket is, amelyek szerinte hosszú távon a tagállamokat terhelnék.
A beszéd végén mozgósításra szólított fel: arra kérte a támogatókat, hogy minél több embert ösztönözzenek a választáson való részvételre, mert meglátása szerint a következő időszakban különösen nagy jelentősége lesz annak, milyen vezetés irányítja az országot.
A kormányfő a gazdasági modell védelmét is központi témává tette. Emlékeztetett arra, hogy 2010 után egy munkaalapú gazdaságot építettek fel, amelynek része, hogy a bankok, energiacégek és multinacionális vállalatok jelentős adókat fizetnek. Kiemelte, hogy csak idén mintegy kétezer milliárd forint befizetés várható ezektől a szereplőktől, amit a kormány a családok támogatására fordít.
Orbán Viktor szerint ezt a rendszert veszély fenyegeti, mert a Tisza Párt megszüntetné ezeket.
Hozzátette, hogy a párt gazdasági szakemberei között olyan szereplők vannak, akik nagy nemzetközi cégekhez köthetők, és szerinte a nagytőke érdeke a jelenlegi kormány leváltása.
A miniszterelnök úgy fogalmazott: ha ez bekövetkezik, akkor a gazdasági terhek ismét a lakosságra hárulhatnak. Beszéde végén arra kérte a választókat, hogy a Fidesz–KDNP-re szavazzanak, hogy folytathassák a megkezdett munkát.
Orbán Viktor egyúttal köszönetet mondott az elmúlt évek támogatásáért, külön kiemelve a 16 éves kormányzati felhatalmazást és azt a többséget, amely lehetővé tette az új alkotmány megalkotását. Visszautalt a rendszerváltás időszakára is, hangsúlyozva, hogy azoknak is hálás, akikkel már 1989-ben együtt dolgozott a független Magyarországért.
