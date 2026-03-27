Orbán Viktor már most szólt: félre akarják tolni a Molt – a választás után vasszigor jön Zelenszkij miatt

Folytatódik Orbán Viktor országjárása, pénteken Veszprémben találkozik a választókkal. A miniszterelnök az Óváros téren tart utcafórumot, ahol várhatóan a helyieket érintő kérdések mellett a legfontosabb politikai ügyekről is szó lesz majd.

Orbán Viktor országjárása újabb fontos állomásához érkezik Veszprémben

Újabb állomásához érkezik Orbán Viktor országjárása, pénteken a miniszterelnök Veszprémben tart utcafórumot.

A program 16 órakor kezdődik az Óváros téren, ahol a kormányfő várhatóan helyi jelöltek társaságában szólal fel, és több, a választókat közvetlenül érintő kérdésről is beszél.

Folytatódik Orbán Viktor országjárása

A kampánykörút eddigi állomásai alapján komoly érdeklődésre lehet számítani. Az elmúlt napokban rendre nagy tömeg gyűlt össze Orbán Viktor fórumain, és a szervezők szerint Veszprémben is hasonló részvétel várható. Az esemény így nemcsak politikai, hanem hangulati szempontból is fontos visszajelzés lehet a kampány jelenlegi állásáról.

Az országjárás múlt héten Kaposváron indult, majd a miniszterelnök több nagyvárosban is megjelent. Kedden Egerben, szerdán Dunaújvárosban tartott fórumot, ezt követően Szentendrén, majd Miskolcon és Hódmezővásárhelyen folytatta a körutat. A héten már Kecskeméten, Nagykanizsán, Esztergomban és Törökszentmiklóson is találkozott a választókkal.

A következő napok programja szintén sűrű: március 28-án Pécelen, március 29-én pedig Békéscsabán folytatódik az országjárás.

A veszprémi esemény így egy intenzív kampányhét egyik kulcspontja lehet, ahol a részvétel és a reakciók fontos jelzést adhatnak a politikai erőviszonyokról.

Az élő közvetítés során folyamatosan beszámolunk a történésekről, a hangulatról és a legfontosabb kijelentésekről is.

Felsorakoztak a helyi jelöltek

A rendezvény elején Ovádi Péter hangsúlyozta, hogy közös célok és tervek mentén haladnak, és ezeket együtt kívánják megvalósítani. Hegedűs Barbara szerint az április 12-i választás tétje rendkívül nagy, ezért minden szavazat számít.

Navracsics Tibor beszédében arra emlékeztetett, hogy eddig mindig számíthattak rá a vármegyében, most azonban ő kér támogatást. A miniszter arra kérte a résztvevőket, hogy védjék meg az elmúlt 16 év eredményeit, és egyértelműen a Fidesz–KDNP győzelme mellett állt ki Veszprémben és a teljes vármegyében.