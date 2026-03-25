Ilyen nincs: ítéletidő csap le Magyarországra holnap, 25 centis havat várnak – figyelmeztetést adott ki a Magyar Közút

Csütörtökön mediterrán ciklon éri el Magyarországot, amely a Dunántúlra téli időjárást hoz. Havazás, viharos szél és nehéz útviszonyok várhatók, a Magyar Közút azonban teljes készültségben van, hogy reagáljon az extrém körülményekre.

A téli időjárás visszatérése miatt a közlekedés akadozhat a Dunántúlon, a vezetőknek érdemes előre tervezniük / Fotó: Lázár János / Facebook

Csütörtökön mediterrán ciklon éri el Magyarországot, amely elsősorban a Dunántúlon idéz elő téli viszonyokat.

A Soproni- és a Kőszegi-hegység térségében már késő délelőtt megindul a havazás, a délután második felétől pedig a Bakony és a Dunántúl nyugati területei is fehérednek.

A síkvidéki részeken kezdetben legfeljebb 2 cm hó várható, míg a Bakonyban 5-15 cm tapadó hóra lehet számítani.

Péntek reggelig a Dunántúl nyugati kétharmadán sík területen akár 6 cm, a Bakonyban 15-25 cm, a Soproni- és Kőszegi-hegységben pedig 10-20 cm friss hó gyűlhet össze. A Balatontól nyugatra havas esőre, a magasabb területeken pedig további havazásra kell készülni, amely helyenként 5-20 cm új hó lerakódását hozhatja. Alacsonyabb vidékeken a lehullott hó fokozatosan olvadásnak indulhat.

A havazást erős, helyenként viharos északi szél kíséri. Nyugat-Dunántúlon a délelőtt folyamán kezd fokozódni a szél, délutánra pedig nagy területen viharossá válik. A legerősebb széllökések 80-90 km/h között alakulnak, helyenként pedig meghaladhatják a 90 km/h-t.

Újra üzembe áll a téli géppark

A Magyar Közút a veszélyeztetett megyékben – Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala – minden mérnökségen elrendelte a téli géppark visszaállítását. Így 117 darab, azonnal bevethető munkagép áll készenlétben, teljes személyzettel, országosan pedig további 64 gép biztosítja a hó- és síkosságmentesítést.

A só- és kalcium-kloridkészletek is bőségesek: az érintett megyékben 17 041 tonna só, 417 383 liter kalcium-klorid oldat és 99 750 kg granulátum áll rendelkezésre. Országosan ez 62 513 tonna sót, 2 164 220 liter oldatot és 794 150 kg granulátumot jelent.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az érintett térségekben fokozott óvatossággal vezessenek, indulás előtt tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról, és készüljenek a hirtelen változó téli körülményekre.