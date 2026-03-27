Egyelőre elmarad a végső csapás Teheránra, Trump újabb haladékot adott

Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy ismét meghosszabbítja a határidőt Irán számára a Hormuzi-szoros megnyitására. Ha ezt a perzsa állam nem teszi meg az új határidőig, akkor az Egyesült Államok és Izrael megsemmisítik az energiaipari létesítményeit.

Donald Trump újabb haladékot adott, ám a letelte után súlyos károkozást ígért Iránnak / Fotó: Jim Watson / AFP

Trump újabb haladékot adott Iránnak

Az Egyesült Államok és Izrael úgy indítottak február 28-án támadásokat Irán ellen, hogy még zajlottak a tárgyalások az iráni vezetéssel annak nukleáris programjáról. Az immár négy hete tartó iráni háború az egész Közel-Keletre kiterjedt, több ezer ember halálát okozta, és az energiaárak megugrásán keresztül a világgazdaságot is súlyosan érinti.

Csütörtökön Trump a Fehér Házban tartott kormányülésen azzal fenyegette meg Iránt, hogy fokozza a nyomást, ha nem köt megállapodást.

Irán jelezte, hogyha Trump beváltja a fenyegetését, akkor légicsapásokat hajt végre a Perzsa-öböl térségében lévő energetikai létesítmények ellen.

Az amerikai elnök később a közösségi médiában közölte, hogy felfüggeszti az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat greenwichi középidő szerint április 7-én éjfélig.

Trump először március 23-án hirdetett ötnapos szünetet, ezt hosszabbította most meg tíz napra.

Szöges ellentétben állnak egymással Trump és Irán állításai. Az amerikai elnök a közösségi médiában arról írt, hogy „a tárgyalások folytatódnak, és a hamis híreket terjesztő médiával ellentétben nagyon jól haladnak”, igaz, nem nevezte meg, hogy az amerikaiak pontosan kikkel tárgyalnak. Irán ugyanakkor azt közölte, hogy nem folytat tárgyalásokat Washingtonnal.

Trump csütörtökön arról is beszélt, hogy Irán jóindulatú gesztusként engedjen át tíz olajszállító hajót a szoroson, köztük pakisztáni zászló alatt közlekedőket is.

Az amerikai nukleáris és béketerv nem talált meleg fogadtatásra Iránban

Egy iráni tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy

a Pakisztánon keresztül közvetített 15 pontos amerikai javaslatot szerdán részletesen megvizsgálták az iráni vezetők és a legfelsőbb vezető képviselője, és úgy ítélték meg, hogy az kizárólag az Egyesült Államok és Izrael érdekeit szolgálja.

A javaslat többek között Irán nukleáris programjának felszámolását, rakétaprogramjának korlátozását és gyakorlatilag a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzés átadását tartalmazta.