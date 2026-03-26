Feszülten figyel a világ, készül a végső csapás: partra lépnek az amerikai katonák, netán elpusztítják Teheránt?
Ha a diplomáciai tárgyalásokon nem történik előrelépés, és különösen, ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, egyre valószínűbbé válik az iráni háború eszkalálódása. Egyes amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy a harcok lezárását célzó nyomasztó erődemonstráció nagyobb befolyást biztosítana a béketárgyalásokon, vagy egyszerűen csak Trumpnak adna valami érvet, amire hivatkozva győzelmet hirdethet.
Iránnak is van beleszólása a háború lezárásába, és a jelenleg tárgyalt forgatókönyvek közül sok inkább a harcok elhúzódását és fokozódását vonná maga után, mintsem drámai befejezést hozna. Az Axiosnak adott interjúkban a belső megbeszéléseken részt vevő, névtelenséget kérő tisztviselők és források négy fő „végső csapás” lehetőségét vázolják fel, amelyek közül Trump választhat. Ezek közül első a Harg-sziget megszállása vagy blokád alá vonása.
A kritikus fontosságú iráni szigetek
- Larak szigetének megszállása segít Iránnak megszilárdítani ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett. A stratégiai előőrsön iráni bunkerek, teherhajókat felrobbantani képes támadó hajók és a szorosban zajló mozgásokat figyelő radarok találhatók.
- A stratégiai jelentőségű Abu-Músza-sziget és két kisebb sziget elfoglalása, amelyek a szoros nyugati bejáratának közelében fekszenek, és amelyeket Irán ellenőriz,
de az Egyesült Arab Emírségek is magáénak tart.
- Az iráni olajat exportáló hajók feltartóztatása vagy elfoglalása a Hormuzi-szoros keleti oldalán. Az amerikai hadsereg terveket készített Irán belterületén végrehajtandó szárazföldi műveletekre is, hogy biztosítsa a nukleáris létesítményekben eltemetett, nagy dúsítású uránt.
Amerika egy csapással elpusztítaná Teheránt
Ahelyett, hogy ilyen bonyolult és kockázatos műveletet hajtana végre, az Axios értesülései szerint Egyesült Államok nagyszabású légitámadásokat is indíthat a létesítmények ellen, hogy megakadályozza Irán hozzáférését az urániumhoz. Trump még nem hozott döntést ezek közül a forgatókönyvek közül egyetlen megvalósításáról sem, és a Fehér Ház tisztviselői minden lehetséges szárazföldi műveletet csak elméleti síkon létezőnek neveztek.
Források szerint azonban Trump készen áll a helyzet eszkalálására, ha az Iránnal folytatott tárgyalások nem hoznak hamarosan kézzelfogható eredményeket.
Trump először is végrehajthatná az iráni erőművek és energetikai létesítmények bombázásával kapcsolatos fenyegetését, amire Teherán a Perzsa-öböl egész területén hatalmas megtorlással fenyegetőzött. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerdán figyelmeztette Iránt, hogy Trump készen áll „minden eddiginél keményebb” csapást mérni, ha nem sikerül megállapodásra jutni.
„Az elnök nem blöfföl, és készen áll a pokol elszabadítására. Irán ne számoljon megint rosszul (…), minden további erőszak azért fog bekövetkezni, mert az iráni rezsim nem hajlandó megállapodásra jutni” – nyilatkozta Leavitt.
Az elkövetkező napokban és hetekben várhatóan további erősítés érkezik a Közel-Keletre, többek között több vadászrepülő-század és több ezer katona. Egy tengerészgyalogos expedíciós egység még ezen a héten megérkezik,
egy másik pedig jelenleg is úton van.
A 82. légideszant-hadosztály parancsnokságát utasították, hogy több ezer fős gyalogsági dandárral együtt vonuljon be a Közel-Keletre.