Feszülten figyel a világ, készül a végső csapás: partra lépnek az amerikai katonák, netán elpusztítják Teheránt?

Ha a diplomáciai tárgyalásokon nem történik előrelépés, és különösen, ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, egyre valószínűbbé válik az iráni háború eszkalálódása. Egyes amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy a harcok lezárását célzó nyomasztó erődemonstráció nagyobb befolyást biztosítana a béketárgyalásokon, vagy egyszerűen csak Trumpnak adna valami érvet, amire hivatkozva győzelmet hirdethet.

Iránnak is van beleszólása a háború lezárásába, és a jelenleg tárgyalt forgatókönyvek közül sok inkább a harcok elhúzódását és fokozódását vonná maga után, mintsem drámai befejezést hozna. Az Axiosnak adott interjúkban a belső megbeszéléseken részt vevő, névtelenséget kérő tisztviselők és források négy fő „végső csapás” lehetőségét vázolják fel, amelyek közül Trump választhat. Ezek közül első a Harg-sziget megszállása vagy blokád alá vonása.

A kritikus fontosságú iráni szigetek

Larak szigetének megszállása segít Iránnak megszilárdítani ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett. A stratégiai előőrsön iráni bunkerek, teherhajókat felrobbantani képes támadó hajók és a szorosban zajló mozgásokat figyelő radarok találhatók.

A stratégiai jelentőségű Abu-Músza-sziget és két kisebb sziget elfoglalása, amelyek a szoros nyugati bejáratának közelében fekszenek, és amelyeket Irán ellenőriz,

de az Egyesült Arab Emírségek is magáénak tart.

Az iráni olajat exportáló hajók feltartóztatása vagy elfoglalása a Hormuzi-szoros keleti oldalán. Az amerikai hadsereg terveket készített Irán belterületén végrehajtandó szárazföldi műveletekre is, hogy biztosítsa a nukleáris létesítményekben eltemetett, nagy dúsítású uránt.

Amerika egy csapással elpusztítaná Teheránt

Ahelyett, hogy ilyen bonyolult és kockázatos műveletet hajtana végre, az Axios értesülései szerint Egyesült Államok nagyszabású légitámadásokat is indíthat a létesítmények ellen, hogy megakadályozza Irán hozzáférését az urániumhoz. Trump még nem hozott döntést ezek közül a forgatókönyvek közül egyetlen megvalósításáról sem, és a Fehér Ház tisztviselői minden lehetséges szárazföldi műveletet csak elméleti síkon létezőnek neveztek.