Deviza
EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06% EUR/HUF388,35 +0,23% USD/HUF337,04 +0,61% GBP/HUF448,83 +0,22% CHF/HUF423,55 +0,08% PLN/HUF90,78 +0,2% RON/HUF76,21 +0,23% CZK/HUF15,84 +0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85% BUX122 510,7 -1,39% MTELEKOM2 070 +0,73% MOL3 968 -0,8% OTP36 050 -1,82% RICHTER11 840 -0,92% OPUS449 -5,67% ANY6 960 -0,85% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS4 700 -2,08% BUMIX9 010,66 -1,74% CETOP4 075,79 -0,85% CETOP NTR2 553,79 -0,85%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
iráni konfliktus
Egyesült Államok
háború

Feszülten figyel a világ, készül a végső csapás: partra lépnek az amerikai katonák, netán elpusztítják Teheránt?

Két amerikai tisztviselő és két, az ügyben jártas forrás szerint a Pentagon olyan katonai lehetőségeket dolgoz ki, amelyekkel „végső csapást” mérhetnének Iránra. Ezek között szerepelhet a légideszant erők bevetése Iránban és egy nagyszabású bombázási hadjárat is.
Csókási Annamária
2026.03.26, 17:10
Frissítve: 2026.03.26, 17:15

Ha a diplomáciai tárgyalásokon nem történik előrelépés, és különösen, ha a Hormuzi-szoros továbbra is zárva marad, egyre valószínűbbé válik az iráni háború eszkalálódása. Egyes amerikai tisztviselők úgy vélik, hogy a harcok lezárását célzó nyomasztó erődemonstráció nagyobb befolyást biztosítana a béketárgyalásokon, vagy egyszerűen csak Trumpnak adna valami érvet, amire hivatkozva győzelmet hirdethet.

Irán
A Pentagon a végső csapást tervezi Irán ellen / Fotó: NurPhoto via AFP

Iránnak is van beleszólása a háború lezárásába, és a jelenleg tárgyalt forgatókönyvek közül sok inkább a harcok elhúzódását és fokozódását vonná maga után, mintsem drámai befejezést hozna. Az Axiosnak adott interjúkban a belső megbeszéléseken részt vevő, névtelenséget kérő tisztviselők és források négy fő „végső csapás” lehetőségét vázolják fel, amelyek közül Trump választhat. Ezek közül első a Harg-sziget megszállása vagy blokád alá vonása. 

A kritikus fontosságú iráni szigetek

  • Larak szigetének megszállása segít Iránnak megszilárdítani ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett. A stratégiai előőrsön iráni bunkerek, teherhajókat felrobbantani képes támadó hajók és a szorosban zajló mozgásokat figyelő radarok találhatók. 
  • A stratégiai jelentőségű Abu-Músza-sziget és két kisebb sziget elfoglalása, amelyek a szoros nyugati bejáratának közelében fekszenek, és amelyeket Irán ellenőriz, 

de az Egyesült Arab Emírségek is magáénak tart.

  • Az iráni olajat exportáló hajók feltartóztatása vagy elfoglalása a Hormuzi-szoros keleti oldalán. Az amerikai hadsereg terveket készített Irán belterületén végrehajtandó szárazföldi műveletekre is, hogy biztosítsa a nukleáris létesítményekben eltemetett, nagy dúsítású uránt.

Amerika egy csapással elpusztítaná Teheránt

Ahelyett, hogy ilyen bonyolult és kockázatos műveletet hajtana végre, az Axios értesülései szerint Egyesült Államok nagyszabású légitámadásokat is indíthat a létesítmények ellen, hogy megakadályozza Irán hozzáférését az urániumhoz. Trump még nem hozott döntést ezek közül a forgatókönyvek közül egyetlen megvalósításáról sem, és a Fehér Ház tisztviselői minden lehetséges szárazföldi műveletet csak elméleti síkon létezőnek neveztek.

Források szerint azonban Trump készen áll a helyzet eszkalálására, ha az Iránnal folytatott tárgyalások nem hoznak hamarosan kézzelfogható eredményeket.

Trump először is végrehajthatná az iráni erőművek és energetikai létesítmények bombázásával kapcsolatos fenyegetését, amire Teherán a Perzsa-öböl egész területén hatalmas megtorlással fenyegetőzött. Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerdán figyelmeztette Iránt, hogy Trump készen áll „minden eddiginél keményebb” csapást mérni, ha nem sikerül megállapodásra jutni.

„Az elnök nem blöfföl, és készen áll a pokol elszabadítására. Irán ne számoljon megint rosszul (…), minden további erőszak azért fog bekövetkezni, mert az iráni rezsim nem hajlandó megállapodásra jutni” – nyilatkozta Leavitt.

Az elkövetkező napokban és hetekben várhatóan további erősítés érkezik a Közel-Keletre, többek között több vadászrepülő-század és több ezer katona. Egy tengerészgyalogos expedíciós egység még ezen a héten megérkezik, 

egy másik pedig jelenleg is úton van.

A 82. légideszant-hadosztály parancsnokságát utasították, hogy több ezer fős gyalogsági dandárral együtt vonuljon be a Közel-Keletre.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
