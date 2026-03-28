Olajválság: most értékelődik fel a jó kapcsolat a türk államokkal – Orbán Viktor fontos embere máris Budapestre rendelte az olajban gazdag országok képviselőit

Budapestre hívta a Türk Államok Szervezetének nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadóit Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, hogy az illegális migráció felerősödésének veszélyéről, az energiaellátási láncok beszűküléséről és az energetikai infrastruktúrát érintő biztonsági kockázatokról egyeztessenek – közölte péntek este a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

A türk államok nemzetbiztonsági vezetői Budapesten gyűltek össze / Fotó: Kormányzati Tájékoztatási Központ

A találkozónak külön jelentőséget ad, hogy a türk államok a világpolitikára és gazdaságra közvetlen befolyást gyakorló közel-keleti, iráni konfliktus környezetében találhatók, ezért a kétnapos tanácskozás célja az volt, hogy a résztvevők ezen a szemszögön keresztül is megvitassák a perzsa államban zajló események biztonságra gyakorolt hatásait.

Erről tanácskozott a Türk Államok Szervezete Budapesten

Bíró Marcell szerint három fő kérdést vitattak meg a kétnapos találkozón, ezek:

az illegális migráció kérdése, miután Iránban a hetek óta tartó bombázások miatt már a legóvatosabb becslések szerint is 3-5 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására. Ha folytatódnak a harcok, akkor jelentős menekülthullám indulhat el Törökország felé, ami

újabb humanitárius katasztrófához és Európába tartó menekülthullámhoz vezethet, ami hamarosan Magyarország határait is elérheti.

A Hormuzi-szoros lezárása miatt felértékelődnek a türk államok kőolaj kitermelési és szállítási lehetőségei, ami szintén felmerült a tanácskozáson.

Végezetül megvitatták a Török Áramlat biztonságával kapcsolatos kérdéseket is, miután aggasztó hírek érkeznek az orosz–ukrán háború kapcsán. A gázvezeték nemcsak lokális szempontból fontos, hanem Európa ellátására is jelentős hatással van.

A főtanácsadó szerint mind a három kérdésben előremutató, a közös érdekeket szolgáló eszmecserék zajlottak. Magyarország mindig is hangsúlyozta, hogy a Türk Államok Szervezete az energiabiztonság, az ellátási láncok és az illegális migráció elleni küzdelemben is fontos szerepet tölt be Európa életében, amire a mostani események még inkább rávilágítanak. Magyarország ellátásbiztonságában ráadásul Törökországnak és Azerbajdzsánnak különösen fontos szerepe van.