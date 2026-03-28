BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Olajválság: most értékelődik fel a jó kapcsolat a türk államokkal – Orbán Viktor fontos embere máris Budapestre rendelte az olajban gazdag országok képviselőit

Az illegális migráció, az energiaválság és a Török Áramlat gázvezeték elleni támadások merültek fel az egyeztetésen. A türk államok szerepe felértékelődik a jelenlegi helyzetben.
VG
2026.03.28, 09:09
Frissítve: 2026.03.28, 10:42

Budapestre hívta a Türk Államok Szervezetének nemzetbiztonsági és diplomáciai főtanácsadóit Biró Marcell, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, hogy az illegális migráció felerősödésének veszélyéről, az energiaellátási láncok beszűküléséről és az energetikai infrastruktúrát érintő biztonsági kockázatokról egyeztessenek – közölte péntek este a Kormányzati Tájékoztatási Központ.

türk államok
A türk államok nemzetbiztonsági vezetői Budapesten gyűltek össze / Fotó: Kormányzati Tájékoztatási Központ

A találkozónak külön jelentőséget ad, hogy a türk államok a világpolitikára és gazdaságra közvetlen befolyást gyakorló közel-keleti, iráni konfliktus környezetében találhatók, ezért a kétnapos tanácskozás célja az volt, hogy a résztvevők ezen a szemszögön keresztül is megvitassák a perzsa államban zajló események biztonságra gyakorolt hatásait.

Erről tanácskozott a Türk Államok Szervezete Budapesten

Bíró Marcell szerint három fő kérdést vitattak meg a kétnapos találkozón, ezek:

  • az illegális migráció kérdése, miután Iránban a hetek óta tartó bombázások miatt már a legóvatosabb becslések szerint is 3-5 millióan kényszerültek otthonuk elhagyására. Ha folytatódnak a harcok, akkor jelentős menekülthullám indulhat el Törökország felé, ami 

újabb humanitárius katasztrófához és Európába tartó menekülthullámhoz vezethet, ami hamarosan Magyarország határait is elérheti.

  • A Hormuzi-szoros lezárása miatt felértékelődnek a türk államok kőolaj kitermelési és szállítási lehetőségei, ami szintén felmerült a tanácskozáson.
  • Végezetül megvitatták a Török Áramlat biztonságával kapcsolatos kérdéseket is, miután aggasztó hírek érkeznek az orosz–ukrán háború kapcsán. A gázvezeték nemcsak lokális szempontból fontos, hanem Európa ellátására is jelentős hatással van. 

A főtanácsadó szerint mind a három kérdésben előremutató, a közös érdekeket szolgáló eszmecserék zajlottak. Magyarország mindig is hangsúlyozta, hogy a Türk Államok Szervezete az energiabiztonság, az ellátási láncok és az illegális migráció elleni küzdelemben is fontos szerepet tölt be Európa életében, amire a mostani események még inkább rávilágítanak. Magyarország ellátásbiztonságában ráadásul Törökországnak és Azerbajdzsánnak különösen fontos szerepe van.

Energiabiztonság

Energiabiztonság
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu