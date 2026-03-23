Ukrán aranykonvoj: mesés fizetést kaptak a bank vezetői februárban, ennyi pénzről más csak álmodhat – itt vannak a pontos összegek

Sokmilliós fizetések is előfordulnak az ukrán Oschadbanknál. A pénzintézet neve Magyarországon az ukrán aranykonvoj kapcsán vált ismertté.
VG
2026.03.23, 06:20
Frissítve: 2026.03.23, 06:34

Az ukrán állami tulajdonú Oschadbank igazgatóságának tagjai februárban 640 ezer hrivnya (csaknem 5 millió forint) és 1,2 millió hrivnya (9,25 millió forint) közötti összegű munkabérben részesültek. Ez derül ki a bank által közzétett adatokból.

Bőkezű fizetéseket osztanak az ukrán Oschadbank igazgatóságának / Fotó: AFP

Az Ukrajinszki Novini hírügynökség cikke szerint az igazgatóság elnöke 1,232 millió hrivnya (9,6 millió forint) munkabért kapott.

Az igazgatóság tagjai a következő összegekben részesültek: 640 ezer hrivnya, 800 ezer hrivnya, 810 ezer hrivnya, 840 ezer hrivnya, 846 ezer hrivnya és 950 ezer hrivnya.

Az Oschadbank igazgatósága 7 főből áll:

  • Jurij Kacion (az igazgatóság elnöke),
  • Jevhen Dračko-Jermolenko,
  • Anton Tjutyun,
  • Oleh Strinzsa,
  • Arszen Miljutyin,
  • Darja Oniscsenko,
  • Natalja Butkova-Vitvicka.

Amint arról az Ukrajinszki Novini korábban beszámolt, az Oschadbank egy nyílt részvénytársaság, a bank részvényeinek 100 százaléka ukrán állami tulajdonban van.

Az Oschadbank felügyelőbizottsága november 4-én választotta meg a bank igazgatósági elnöki tisztségére kiírt pályázat győztesét, aki Jurij Kacion, a vállalati üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes lett.

A szemünk előtt hullik darabokra az ukrán aranykonvoj bankja: lecsapott az ügyészség az Oschadbank alelnökére – azonnal felfüggesztették

Az ukrán aranykonvojbotrányban érintett Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét csütörtökön felfüggesztették, miután a hatóságok hivatalos gondatlansággal gyanúsították meg a pénzintézet egyik nagy értékű beszerzésében.

Ideiglenesen felfüggesztették feladatai egy részéből az ukrán állami Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, Oleg Sztrinzát, miután a hatóságok hivatalos gondatlanság gyanújával vizsgálatot indítottak ellene. A döntést a bank igazgatótanácsa hozta meg, és a felfüggesztés a közbeszerzési bizottságban betöltött szerepére vonatkozik.

A pénzintézet közleménye szerint a Pecserszki Kerületi Ügyészség hivatalosan is gyanúsítotti értesítést adott át Sztrinza számára. Az ügy a bank egyik nagy értékű beszerzéséhez kötődik. Az Oschadbank 140,9 millió hrivnya értékben vásárolt inverterekkel ellátott akkumulátorokat, amelyek célja az volt, hogy biztosítsák a bankfiókok folyamatos működését még áramkimaradások esetén is.

Az Oschadbank neve Magyarországon azért is vált ismertté, mert a pénzintézet kulcsszereplőként jelent meg az aranykonvojbotrányban: a magyar hatóságok március 6-án, pénteken két, Ausztriából Ukrajnába tartó páncélozott pénzszállító járműben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak, amelyeket a pénzintézet dolgozói szállítottak.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
