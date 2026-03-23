Ukrán aranykonvoj: mesés fizetést kaptak a bank vezetői februárban, ennyi pénzről más csak álmodhat – itt vannak a pontos összegek

Az ukrán állami tulajdonú Oschadbank igazgatóságának tagjai februárban 640 ezer hrivnya (csaknem 5 millió forint) és 1,2 millió hrivnya (9,25 millió forint) közötti összegű munkabérben részesültek. Ez derül ki a bank által közzétett adatokból.

Az Ukrajinszki Novini hírügynökség cikke szerint az igazgatóság elnöke 1,232 millió hrivnya (9,6 millió forint) munkabért kapott.

Az igazgatóság tagjai a következő összegekben részesültek: 640 ezer hrivnya, 800 ezer hrivnya, 810 ezer hrivnya, 840 ezer hrivnya, 846 ezer hrivnya és 950 ezer hrivnya.

Az Oschadbank igazgatósága 7 főből áll:

Jurij Kacion (az igazgatóság elnöke),

Jevhen Dračko-Jermolenko,

Anton Tjutyun,

Oleh Strinzsa,

Arszen Miljutyin,

Darja Oniscsenko,

Natalja Butkova-Vitvicka.

Amint arról az Ukrajinszki Novini korábban beszámolt, az Oschadbank egy nyílt részvénytársaság, a bank részvényeinek 100 százaléka ukrán állami tulajdonban van.

Az Oschadbank felügyelőbizottsága november 4-én választotta meg a bank igazgatósági elnöki tisztségére kiírt pályázat győztesét, aki Jurij Kacion, a vállalati üzletágért felelős vezérigazgató-helyettes lett.

A szemünk előtt hullik darabokra az ukrán aranykonvoj bankja: lecsapott az ügyészség az Oschadbank alelnökére – azonnal felfüggesztették

Az ukrán aranykonvojbotrányban érintett Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét csütörtökön felfüggesztették, miután a hatóságok hivatalos gondatlansággal gyanúsították meg a pénzintézet egyik nagy értékű beszerzésében.

Ideiglenesen felfüggesztették feladatai egy részéből az ukrán állami Oschadbank pénzügyi vezérigazgató-helyettesét, Oleg Sztrinzát, miután a hatóságok hivatalos gondatlanság gyanújával vizsgálatot indítottak ellene. A döntést a bank igazgatótanácsa hozta meg, és a felfüggesztés a közbeszerzési bizottságban betöltött szerepére vonatkozik.

A pénzintézet közleménye szerint a Pecserszki Kerületi Ügyészség hivatalosan is gyanúsítotti értesítést adott át Sztrinza számára. Az ügy a bank egyik nagy értékű beszerzéséhez kötődik. Az Oschadbank 140,9 millió hrivnya értékben vásárolt inverterekkel ellátott akkumulátorokat, amelyek célja az volt, hogy biztosítsák a bankfiókok folyamatos működését még áramkimaradások esetén is.