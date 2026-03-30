Zelenszkij a legnagyobb európai fegyvergyártónak is nekiment – "egy ukrán háziasszony is el tudná vezetni"

Vitába keveredett a Rheinmetall német fegyvergyártó vezérigazgatója, Armin Papperger és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután a cégvezető egy interjúban becsmérelte az ukrán dróngyártást.

Zelenszkij szerint a Rheinmetallt is elvezethetnék az ukrán háziasszonyok / Fotó: Hans Lucas via AFP

Zelenszkij védelmébe vette az ukrán drónipart

A The Atlanticnak nyilatkozva Papperger arról beszélt, hogy nincs lenyűgözve az ukrán drónipartól, szerinte az nem áll másból, mint 3D-nyomtatóval felszerelt háziasszonyokból a konyhában. Zelenszkij a horvát Index.hr szerint kemény választ adott a német fegyvergyárosnak, mondván, ha az ukrán háziasszonyok drónokat tudnak gyártani, akkor akár a Rheinmetallt is elvezethetik.

Bár később a Rheinmetall közleményt adott ki, melyben kifejezte tiszteletét az ukrán hadiipar iránt, ám a cégvezető szavaiért nem kért bocsánatot. Papperger egyébként tavaly nyáron már drónipari buborékról beszélt, azt jósolva, hogy a drónok ellen egyre könnyebb lesz védekezni. Azonban az orosz–ukrán háború vagy épp az iráni háború tapasztalatai egyelőre azt bizonyítják, hogy a drónokat sikeresen vetik be a csatatereken.

A Rheinmetall nagy szárazföldi eszközeit, például a tankokat sokan idejétmúltnak tartják a harctereken.

A Rheinmetall ugyan maga is fejleszt drónokat, például az amerikai Andurillal közösen, ám a vállalat fő üzletágát inkább veszélyeztetik az autonóm eszközök. A vita idején pedig Zelenszkij az Öböl menti országok sorával írt alá védelmi együttműködéseket, melyek keretében Ukrajna pont drónokkal segíti ezeknek az országoknak a védekezőképességét. Az iráni Sahid drónokat ugyanis Oroszország is előszeretettel vetett be Ukrajna ellen, ahogy Teherán is használja az Öböl menti országokkal szemben.

A relatíve olcsó drónok lelövése jóval drágább légvédelmi rakétákkal nem tartható fent sokáig, ám Ukrajna erre a kihívásra válaszul hasonlóan olcsó drónelfogó drónokat is kifejlesztett.

A Rheinmetall egyébként az orosz–ukrán háború egyik legnagyobb nyertesének számít, a német fegyvergyártó részvényei kevesebb mint 100 euróról több mint 2000 euróra emelkedtek, igaz, azóta némi gyengülés után már „csak” mintegy 1400 eurót érnek. A múlt héten a Bank of America is inkább a légvédelemben vagy épp a dróngyártásban érdekjelt védelmi cégeket, például a brit BAE Systems, a francia Thales, az olasz Leonardo, a norvég Kongsberg Gruppen és a német Hensoldt részvényeit ajánlotta a szektorból.