Hatalmas kavarásba kezdtek a németek a Barátság vezeték körül: másik vezetékkel akarják ellátni Magyarországot – nem akarják az orosz olajat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ígéretet tett arra, hogy az április végéig helyreállítják a Barátság kőolajvezetéket. Magyarország és Szlovákia számára fontos vezetéket addigra olyan állapotba tudják hozni, hogy ismét működőképes legyen – mondta Zelenszkij kedden Berlinben, a német–ukrán kormányközi konzultációkon.

A TagesSpiegel német lap tudósítsa szerint a magyarországi választás eredményeinek ismeretében Zelenszkij bizakodását fejezte ki, hogy az új magyar kormány szakít elődje ellenállásával a 90 milliárd eurós uniós hitel jóváhagyása kapcsán.

A Barátság kőolajvezeték, más néven Druzsba orosz kőolajat szállít Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Az ukránok tájékoztatása szerint a vezetéket januárban egy orosz támadás során megrongálták, ezért ideiglenesen leállították azt. Magyarország és Szlovákia azzal vádolta Kijevet, hogy késlelteti a javításokat, és a feltételezett károkat ürügyként használja a leállításra. Erre ráerősített az is, hogy Ukrajna sem a magyar és a szlovák, sem az uniós vizsgálóbizottság számára nem engedélyezte a sérült részek megtekintését.

Friedrich Merz német kancellár a Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott sajtótájékoztatón arra is emlékeztetett, hogy Magyarország számára már korábban felajánlották egy alternatív, Horvátországon keresztül vezető kőolajvezeték használatát, azonban ezt a magyar kormány eddig nem fogadta el. A kancellár ugyanakkor bízik benne, hogy ez is megváltozhat most. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az Adria vezetéken keresztüli olajszállítás drágább, mint az Ukrajnán át érkező orosz kőolaj.

A Barátság kőolajvezetéket (Druzsba) április végére megjavítják – jelentette be az ukrán elnök, miután még két nap sem telt el a politikai ellenfele, Orbán Viktor kormányának menesztését okozó magyar választás óta.

Az ukrán Ukrinform jelentése szerint ezt Volodimir Zelenszkij jelentette ki Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.