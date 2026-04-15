Hatalmas kavarásba kezdtek a németek a Barátság vezeték körül: másik vezetékkel akarják ellátni Magyarországot – nem akarják az orosz olajat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ígéretet tett arra, hogy az április végéig helyreállítják a Barátság kőolajvezetéket. Magyarország és Szlovákia számára fontos vezetéket addigra olyan állapotba tudják hozni, hogy ismét működőképes legyen – mondta Zelenszkij kedden Berlinben, a német–ukrán kormányközi konzultációkon.
A TagesSpiegel német lap tudósítsa szerint a magyarországi választás eredményeinek ismeretében Zelenszkij bizakodását fejezte ki, hogy az új magyar kormány szakít elődje ellenállásával a 90 milliárd eurós uniós hitel jóváhagyása kapcsán.
A Barátság kőolajvezeték, más néven Druzsba orosz kőolajat szállít Ukrajnán keresztül Magyarországra és Szlovákiába. Az ukránok tájékoztatása szerint a vezetéket januárban egy orosz támadás során megrongálták, ezért ideiglenesen leállították azt. Magyarország és Szlovákia azzal vádolta Kijevet, hogy késlelteti a javításokat, és a feltételezett károkat ürügyként használja a leállításra. Erre ráerősített az is, hogy Ukrajna sem a magyar és a szlovák, sem az uniós vizsgálóbizottság számára nem engedélyezte a sérült részek megtekintését.
Friedrich Merz német kancellár a Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott sajtótájékoztatón arra is emlékeztetett, hogy Magyarország számára már korábban felajánlották egy alternatív, Horvátországon keresztül vezető kőolajvezeték használatát, azonban ezt a magyar kormány eddig nem fogadta el. A kancellár ugyanakkor bízik benne, hogy ez is megváltozhat most. Azt azonban fontos megjegyezni, hogy az Adria vezetéken keresztüli olajszállítás drágább, mint az Ukrajnán át érkező orosz kőolaj.
Hirtelen megjavul a Barátság vezeték, Zelenszkij Merz jelenlétében jelentette be, már kéri is a pénzt
A Barátság kőolajvezetéket (Druzsba) április végére megjavítják – jelentette be az ukrán elnök, miután még két nap sem telt el a politikai ellenfele, Orbán Viktor kormányának menesztését okozó magyar választás óta.
Az ukrán Ukrinform jelentése szerint ezt Volodimir Zelenszkij jelentette ki Berlinben, Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón.
„Ami az olajvezetéket illeti: ahogy ígértük, április végére megjavítjuk. Nem teljesen, de működésre alkalmassá válik. Nem minden tározót állítanak helyre – ez hosszabb folyamat, de ez egy külön kérdés. Igen, április végére. Nagyon reméljük, hogy ez egybeesik az Európai Unió országainak – elsősorban Magyarországnak – más kötelezettségvállalásaival, amelyek bizonyos számunkra fontos döntéseket blokkoltak” – mondta Zelenszkij.