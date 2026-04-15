Az Európai Bizottság és a leendő magyar kormány képviselői pénteken kezdik meg az első munkamegbeszéléseket Magyarországon – közölte emailben Paula Pinho szóvivő. A brüsszeli találkozók célja, hogy még a hivatalos kormányzati felállás előtt meginduljon az egyeztetés az uniós ügyekről és a folyamatban lévő kérdésekről.

Brüsszelben nem vesztegetik az időt: napokon belül elkezdenek tárgyalni Magyar Péterrel / Fotó: Magyar Péter / Facebook

Kiemelt szerepet kaphatnak a helyreállítási források és a költségvetési együttműködés részletei, amelyek az elmúlt években többször is feszültséget okoztak. A tárgyalások egyben jelzést adhatnak arról is, hogy milyen irányt vehet a magyar-uniós kapcsolat a következő időszakban. A pénteki találkozók konkrét napirendi pontjairól egyelőre nem közöltek részleteket.

Kiderült: nem csak Magyarország ellenzi Ukrajna gyorsított EU-s csatlakozását

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy az uniós tagállamok körében egyre erősebb az ellenállás Ukrajna gyorsított csatlakozásával szemben. A bővítés egyik legfőbb szószólója, Ursula von der Leyen továbbra is támogatja Ukrajna közeledését az EU-hoz. Ennek ellenére a tagállamok többsége nem kívánja napirendre venni a gyorsított eljárást. A hangsúly inkább azon van, hogy Kijev teljesítse a csatlakozáshoz szükséges reformokat, és alkalmazkodjon az uniós jogrendhez.

A kulcsállamok – köztük Németország, Franciaország és Hollandia – egyértelművé tették: a csatlakozási folyamatnak szigorúan érdemalapúnak kell maradnia.

Nem támogatják, hogy geopolitikai okokból felgyorsítsák a folyamatot, még akkor sem, ha Ukrajna háborús helyzete ezt indokolttá tenné. Több kormány attól tart, hogy a csatlakozásról szóló vita felerősítené a populista erőket. A 2004-es bővítés idején elhíresült „lengyel vízvezeték-szerelő”-narratíva – amely az olcsó kelet-európai munkaerő beáramlásától való félelmekre épített – ismét előkerülhet a közbeszédben. Ez különösen érzékeny kérdés olyan országokban, ahol a belpolitikai egyensúly eleve törékeny.

A magyar politikai helyzet sem hozott áttörést. A választások után sokan arra számítottak, hogy változhat hazánk álláspontja, azonban Magyar Péter világossá tette:

Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását.

A csatlakozás mellett az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomag is sok vitát vált ki . A javaslat két fő elemből áll: 30 milliárd euró makroszintű pénzügyi támogatás, amely vagy közvetlen makrotámogatásként, vagy az Ukrajna-eszközön keresztül érkezne; 60 milliárd euró védelmi és katonai célokra, beruházásokra és eszközbeszerzésre. A hitel visszafizetése elvileg akkor válna esedékessé, ha Oroszország kártérítést fizetne a háborús károkért. Addig az orosz vagyon befagyasztva marad, és az EU fenntartja a lehetőséget annak felhasználására.