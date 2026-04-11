Orbán Viktor kampánybuszát megrohamozták: egymillió kézfogást kért a miniszterelnök

Vácra érkezett szombaton Orbán Viktor miniszterelnök buszos országjáró körútján szombaton, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.

Orbán Viktor Vácon / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán Viktor Vácról visszatér Budapestre, az országjárás utolsó állomására, ahol 19 órakor mond beszédet a Szentháromság téren.

A főváros előtt még Balassagyarmatra is elment a Fidesz kampánybusza.

A kampánybuszon korábban Szijjártó Péter elmondta: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újra támogatását fejezte ki miniszterelnök úrnak, de nem is akárhogyan.

Donald Trump azt írta, hogy

az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa.

„Ez a mai viszonyok közepette – folytatta a külgazdasági és külügyminiszter –, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok.”

A miniszterelnök a körútján pénteken Székesfehérváron járt, ahol elmondta, hogy a legjobb reményekkel várja a vasárnapi országgyűlési választást.

A háborúból való kimaradáshoz szerint nagy nemzeti összefogásra van szükség, ehhez

pedig legalább hárommillió szavazatot kell szereznie a Fidesznek

– ami a határon túliakkal meg is lehet.

Miután Magyarországra nehéz évek várnak, a következő parlamentben szüksége van nemzeti-keresztény érzelmű emberekre, akikre számíthat.

Orbán Viktor számít a határon túliakra

Orbán szerint a határon túliak veszíthetik a legtöbbet a vasárnapi választáson, és emlékeztetett rá, hogy a korábbi szocialista kormány nem tekintette őket a nemzet részének.

Elmondta, hogy sokfelé járt, a debreceniek győzni fognak, ezt kell tenni Székesfehérváron is. A miniszterelnök szerint Székesfehérvár kultúrváros, ezt bizonyítja, hogy a tiszások nem zavarták meg a rendezvényüket.