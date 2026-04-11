Orbán Viktor kampánybuszát megrohamozták: egymillió kézfogást kért a miniszterelnök
Vácra érkezett szombaton Orbán Viktor miniszterelnök buszos országjáró körútján szombaton, ahol hatalmas tömeg várta. A kormányfő azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.
A Magyar Nemzet tudósítása szerint Orbán Viktor Vácról visszatér Budapestre, az országjárás utolsó állomására, ahol 19 órakor mond beszédet a Szentháromság téren.
A főváros előtt még Balassagyarmatra is elment a Fidesz kampánybusza.
A kampánybuszon korábban Szijjártó Péter elmondta: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újra támogatását fejezte ki miniszterelnök úrnak, de nem is akárhogyan.
Donald Trump azt írta, hogy
az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa.
„Ez a mai viszonyok közepette – folytatta a külgazdasági és külügyminiszter –, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok.”
A miniszterelnök a körútján pénteken Székesfehérváron járt, ahol elmondta, hogy a legjobb reményekkel várja a vasárnapi országgyűlési választást.
A háborúból való kimaradáshoz szerint nagy nemzeti összefogásra van szükség, ehhez
pedig legalább hárommillió szavazatot kell szereznie a Fidesznek
– ami a határon túliakkal meg is lehet.
Miután Magyarországra nehéz évek várnak, a következő parlamentben szüksége van nemzeti-keresztény érzelmű emberekre, akikre számíthat.
Orbán Viktor számít a határon túliakra
Orbán szerint a határon túliak veszíthetik a legtöbbet a vasárnapi választáson, és emlékeztetett rá, hogy a korábbi szocialista kormány nem tekintette őket a nemzet részének.
Elmondta, hogy sokfelé járt, a debreceniek győzni fognak, ezt kell tenni Székesfehérváron is. A miniszterelnök szerint Székesfehérvár kultúrváros, ezt bizonyítja, hogy a tiszások nem zavarták meg a rendezvényüket.
A miniszterelnök szerint a kampánynak egy fontos haszna, hogy
mindenki számára világossá tette, hogy a mi a választás tétje.
Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és ezt a vállalást be is tartották.
Orbán szerint mindenki tudja, hogy a háborúnak nincs vége, az amerikaiak ugyan a jó oldalon állnak, de Európa folytatja a háborút.
Donald Trump letette a voksát
Ami az Egyesült Államokat illeti, Donald Trump elnök már korábban is teljes mellszélességgel kiállt Orbán Viktor mellett, ennek egyértelmű jele volt JD Vance alelnök budapesti látogatása is, amelyen egyebek között bejelentették, hogy a Mol 500 ezer tonna amerikai olajat vásárol.
Trump pénteken késő este még világosabbá tette, hogy milyen kormányt látna szívesen továbbra is Magyarországon: közölte, hogy az amerikai kormány kész az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni, ahogyan a múltban a kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá.
Donald Trump a Truth Socialon közzétett bejegyzésében ehhez azt is hozzátette:
izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre.
Vagyis Amerika egyértelműen Orbán Viktor újrázására készül, és ezzel köti össze a Magyarországgal való jövőbeni kapcsolatát. Az Egyesült Államokban elnöki rendszer működik. Ebből fakadóan az elnökkel való személyes kapcsolatnak óriási szerepe van az államközi együttműködés szempontjából.