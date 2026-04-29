Orbán Viktor bejelentette: új korszak jön Magyarországon, de a munka nem ért véget – „Meg kell védeni a nemzeti vívmányokat!"

Új politikai felállás körvonalazódik Magyarországon a választások után. Orbán Viktor szerint a nemzeti oldal most ellenzékből folytatja a munkát.
VG/MTI
2026.04.29, 16:00
Frissítve: 2026.04.29, 16:24

Lezárult a 16 évig tartó nemzeti kormányzás időszaka, és új politikai korszak kezdődik Magyarországon. Orbán Viktor szerint mostantól a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék határozza meg a közéletet.

Orbán Viktor, levél
Orbán Viktor már a következő időszak stratégiájáról beszélt a Fidesz tagságának küldött levelében / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Éles politikai váltást jelentett be Orbán Viktor egy, a Fidesz tagságának küldött levélben. A pártelnök világossá tette: lezárult a 16 éven át tartó nemzeti kormányzás időszaka, és egy teljesen új korszak kezdődik Magyarországon. 

Ebben az új helyzetben – ahogy fogalmazott – liberális kormányzás és nemzeti ellenzék lesz a meghatározó felállás.

A levél tanúsága szerint a politikus nemcsak helyzetértékelést adott, hanem irányt is kijelölt. A nemzeti közösség feladatának nevezte az elmúlt másfél évtized eredményeinek megőrzését, valamint a nemzeti kormányzás eszményének életben tartását.

A kormányfő arról is beszámolt, hogy ennek a stratégiának megfelelően már átalakították a Fidesz parlamenti frakcióját. A párt gyorsan reagált a választási eredményekre, és megkezdte az alkalmazkodást az ellenzéki működéshez, a hangsúly pedig a jövőben várhatóan a politikai kontrollon, a kritikán és a saját tábor egyben tartásán lesz.

Orbán Viktor visszalép

A pártelnök egy személyes döntést is közölt: visszaadta elnöki mandátumát az országos választmánynak. Ugyanakkor nem vonul vissza azonnal, hiszen a tisztújító kongresszusig továbbra is ellátja az elnöki teendőket. A végleges döntést a párt jövőjéről a június 13-ra összehívott kongresszus hozza meg.

A levélben Orbán megköszönte a kampányban végzett munkát, és arra kérte a tagságot, hogy a szokásos választás utáni gyűléseken értékeljék a kialakult helyzetet. Ez a belső elemzés kulcsfontosságú lehet a párt számára, hiszen hosszú idő után először kell ellenzéki stratégiát kialakítaniuk.

A mostani bejelentés nemcsak egy politikai ciklus végét jelzi, hanem egy új működési logika kezdetét is. A Fidesz számára a legnagyobb kihívás az lesz, hogy miként tudja megtartani támogatói bázisát, miközben elveszítette a kormányzati pozíciót. Az ellenzéki szerep ugyanis teljesen más eszközöket és kommunikációt igényel, mint a kormányzás.

