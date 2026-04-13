Választás 2026: itt az első orosz reakció az eredményre, brutális jóslat hangzott el – „Négy hónap múlva”

„Az Európai Unió szétesését csak felgyorsítják a magyarországi választások eredményei” – fejtette ki véleményét Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök külföldi országokkal folytatott beruházási és gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselője.

„Ez csak fel fogja gyorsítani az EU szétesését. Négy hónap múlva ellenőrizzék, igazam volt-e” – írta az X közösségi platformon a képviselő.

A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint Kirill Dmitrijev ezzel a brit szélsőjobboldali aktivista, Tommy Robinson kijelentésére reagált, aki a választási eredményekkel összefüggésben Magyarország bukásáról beszélt.

Dmitrijev bejegyzésében nem tért ki arra, hogy miként alakulhat Oroszország Magyarországhoz való viszonya a választás után.

Mint ismert, a vasárnapi magyarországi országgyűlési választáson Orbán Viktor 16 év kormányzás után vereséget szenvedett, a győztes Tisza Pártnak pedig kétharmados többsége lesz a parlamentben, miután 199-ből 138 mandátumot szerzett.

Oroszország kész együttműködni az európai szénhidrogén-vásárlókkal is, ha ők garantálják a hosszú távú, politikai konjunktúrától mentes együttműködést – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök az energetikai helyzetről a Kremlben március elején megrendezett szakmai konferencián. Hangsúlyozta, hogy Oroszország mindig is megbízható energiahordozó-szállító volt. Közölte, hogy az orosz fél továbbra is szállítani fog azokba az országokba, amelyek bevált szerződő felek, egyebek között Szlovákiába és Magyarországra.

„Ha az európai vállalatok, az európai vásárlók hirtelen úgy döntenek, hogy átorientálódnak, és hosszú távú, politikai konjunktúrától mentes, stabil együttműködést biztosítanak számunkra, akkor szívesen szállítunk nekik is. Mi soha nem zárkóztunk el ez elől. Készek vagyunk együttműködni az európaiakkal is” – mondta.

„De szükségünk van jelzésekre tőlük, hogy ők is készek és akarnak együttműködni, és biztosítják számunkra ezt a fenntarthatóságot és stabilitást” – tette hozzá. Kitért arra, hogy hamarosan életbe lépnek az uniós tilalmak az orosz gáz rövid távú megállapodások keretében történő vásárlására: április 25-től a cseppfolyósított földgázra, június 17-től pedig a csővezetéken szállított gázra vonatkozóan.