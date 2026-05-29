A Velencei Bizottság szakvéleményét kérte Sulyok Tamás köztársasági elnök a kormány és az államfő közötti alkotmányos vita ügyében – derült ki az államfő pénteki posztjából.

Sulyok Tamás Európához fordul, hogy védje meg Magyar Pétertől, a botránykő: az EU-pénzek

Sulyok Tamás szerint az áprilisi országgyűlési választás után

a kormánypárt és a miniszterelnök részéről olyan politikai igény fogalmazódott meg, amely a köztársasági elnöki tisztség szerepének újraértelmezését célozza.

A közlemény szerint az államfő eltávolítására vonatkozó, politikai indokokra épülő felszólítások a hatályos Alaptörvény alapján nem értelmezhetők, és veszélyeztetik a köztársasági elnöki intézmény alkotmányos működését, valamint tekintélyét.

Arra is kitért, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az államfő alkotmányos jogkörei révén késleltetheti az uniós források lehívásához szükséges jogszabályok elfogadását.

A közlemény hangsúlyozza: Sulyok Tamás elkötelezett Magyarország uniós támogatásainak mielőbbi megszerzése mellett, és eddigi hivatali működése során egyszer sem akadályozta a hatalmi ágak hatékony működését. Az államfő szerint az uniós alapértékek egyben alkotmányos értékek is, ezért aggasztónak tartja, ha az alkotmányos követelményeket nem mérceként, hanem a törvényhozás előtt álló akadályként kezelik.

A közleményben Sulyok Tamás megerősítette együttműködési szándékát a Tisza-kormánnyal, az Országgyűléssel és valamennyi alkotmányos szervvel. Hozzátette: amennyiben a jogalkotás tiszteletben tartja az alkotmányos és európai uniós alapelveket, nincs ok attól tartani, hogy az államfő akadályozná a demokratikusan megválasztott törvényhozás munkáját.

A kialakult helyzetre tekintettel a köztársasági elnök az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületétől,

a Velencei Bizottságtól kért állásfoglalást

és szakértői segítséget az alkotmányos vita rendezéséhez.

Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is arra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, hogy önként mondjon le tisztségéről. A Tisza Párt vezetője korábban azt is kijelentette, hogy megítélése szerint a magyar emberek szemében Sulyok Tamás már nem tölti be hitelesen az államfői szerepet, ezért távozása szolgálná az ország politikai megújulását.