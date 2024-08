Kisiklás a Keletiben: több száz váltót vizsgáltat meg a MÁV

Gyors egymásutánban történtek az események a Keleti pályaudvarnál azután, hogy vasárnap este 19 óra előtt kisiklott a Kolozsvár felől Budapestre tartó, hétkocsis Claudiopolis InterCity öt azon kocsija, amely a MÁV-Starthoz tartozott. Mint a helyszínen tartott tájékoztatón Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. vezérigazgatója elmondta, a rendőrség már este 10-kor bekérte kisiklást érintő műszaki, karbantartási és mérési adatokat. Vizsgálják az esetet közlekedésbiztonsági szakemberek és a MÁV szakemberei is.

Kisiklott a MÁV öt kocsija vasárnap / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Három hete átment a teszten a bűnös váltó

A kisiklás konkrét okára vonatkozó vizsgálatok eredményét ugyan még meg kell várni, de mivel a szerelvény egy váltónál csúszott le a sínről, a MÁV vezetése elrendelte az összes, érintett típusú váltó soron kívüli ellenőrzését. A rendszeres és gyakori ellenőrzést egyébként egy olyan, bevált cég végzi, amely szlovén és az osztrák vasútnak is dolgozik. Mindazonáltal érdekes, hogy a konkrét váltót utoljára július 30-án vizsgálták, és rendben találták.

A Világgazdaság megkérdezte, lehet-e speciális oka annak, hogy éppen az öt magyar kocsi siklott ki, azt a választ kaptuk, hogy a váltó nem válogat.

A MÁV ismeretei szerint személyi sérülés nem történt, erről a vasúttársaság alkalmazottai a vonaton többször végigjárva, érdeklődve győződtek meg.

Már elindult a daru Szolnokról

Kiemelendő, hogy miközben a MÁV vasárnap még nem tudta megjelölni a forgalom visszaállításának várható idejét, hétfőn kedvező fordulat állt be. Ez annak köszönhető, hogy a munkatársai frappáns megoldással álltak elő a kocsinak a sínekre való visszahelyezésére. Eredetileg ugyanis úgy állt Németh Réka, a MÁV vezérigazgató-helyettesének tájékoztatása szerint, hogy a munka miatt le kell bontani a sínek feletti, országos összevetésben is bonyolult felsővezeték-rendszert, az ehhez szükséges darut már útnak is indították Szolnokról. Ám nem lesz rá szükség. Egy speciális berendezéssel a forgóváz alá nyúltak, és a sínre emelték a kocsit, az utolsót éppen az újságírók szeme láttára. (Az előzőt még délelőtt, a másik hármat pedig még korábban, hétfőn reggelre.) A helyére tett utolsó kocsit egy mozdony azonnal el is vontatta.