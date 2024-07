Nőttek a jövedelmi különbségek hazánkban, azonban továbbra is kedvezőbben az EU-s átlagnál

Az AROPE (At risk of poverty or social exclusion), vagyis a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett lakosságot mérő mutató az Európai Unió által alkalmazott szegénységi indikátor. Az AROPE azon személyeket foglalja magában, akik vagy (1) a relatív jövedelmi szegénység (medián ekvivalens jövedelem 60 százaléka alatt), vagy (2) a súlyos anyagi és szociális depriváció (nem engedhet meg magának bizonyos fogyasztási tételeket), vagy (3) a nagyon alacsony munkaintenzitás (munkapotenciálja kevesebb mint 20 százalékát tölti munkával) közül legalább egyben érintettek. Az Európai Unió célja, hogy 2030-ra az AROPE-ban érintettek száma legalább 15 millióval csökkenjen, és közülük legalább 5 millió gyermek legyen. A Gini-index az egyenlőtlenség egyik elterjedt mérőszáma. Értéke 0 és 1 (0 és 100 százalék) között alakulhat, ahol a 0 a teljes egyenlőséget, az 1 a teljes egyenlőtlenséget jelenti.