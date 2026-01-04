Önnek is feltűnt? Hatalmas változáson estek át a magyar autópályák és gyorsforgalmik – az M3-ason a leglátványosabb, hogy mi történt

A gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetését és fenntartását végző Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) az általa kezelt mintegy 1300 kilométer gyorsforgalmi úthálózat 24 százalékán, közel 4,5 millió négyzetméteren újította fel a burkolatot 2025-ben – adta hírül az Origo.

Az M1-es, az MKIF óriásprojektje / Fotó: MKIF / Facebook

Ennek során nemcsak a kopóréteget, hanem ahol szükséges volt, a sérült alsóbb kötő – sőt helyenként még az alapréteget is cserélték, ezzel biztonságosabbá vált a közlekedés. A burkolatok cseréje mellett tavaly megújult 78 híd és felüljáró, valamint 35 darab pihenő is – derül ki az MKIF Facebook-oldalán közzétett összegzésből.

Ahogy 2026-tól is lesznek előre tervezett útfelújítások, hiszen az amortizáció miatt tönkrement, elhasználódott burkolatokat cserélni kell, de ezek a munkák már nem lesznek olyan volumenűek, mint az elmúlt három évben.

A felújításokat várhatóan tavasszal kezdik, addig előre tervezett nagy felületű burkolatcserék az általuk üzemeltetett útpályákon nem várhatóak.

A 2025-ös évben tíz gyorsforgalmi úton zajlottak felújítási munkálatok, ezek a következők: M1, M15, M3, M4, M30, M35, M7, M8, M85 és M86.

A munkák 42 százaléka az M3-on valósult meg, itt majdnem 1,8 millió négyzetméter új burkolatot terítettek le, míg a második legtöbb beavatkozás, valamivel kevesebb mint egymillió négyzetméteren, az M1-en történt.

Az MKIF elkezdte az M1-es bővítését

Ahogy arról több alkalommal is beszámoltunk, 2025 szeptemberében kezdődött meg az M1-es történelmi autópálya-projektként is emlegetett bővítése, az M0 és a Concó (Bábolna térsége) pihenőhely között. Érdekesség, hogy a bővítés előkészítő munkálatai már 2024 ősze óta folyamatosan zajlottak.

Megírtuk többek között, hogy a beruházás keretében 78 kilométer hosszan 2×3 sávra bővül a pálya, oldalanként 1-1, teljes értékű forgalmi sávként használható intelligens leállósávokkal, a nagyobb kapacitás és a biztonság érdekében. Erről és további beruházásokról ebben a cikkben olvashat részleteket.