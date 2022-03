A héten számos nagy nyugati vállalat jelentette be, hogy kivonul Oroszországból, vagy felfüggeszti ottani működését. A lépés a helyi vállalkozások számára is jókora pofon, az orosz gazdaságot pedig egy mélyebb recesszióba taszíthatja – írja a Bloomberg.

A ukrajnai orosz invázió miatt kiszabott gazdasági szankciók jobban megrengették az orosz gazdasági, mint azt Vlagyimir Putyin elnök gondolta volna. Az autógyártás, valamint a fogyasztási cikkek szegmense is nyugati vállalatok kivonulásától szenved. Az orosz partnercégek egyetlen lehetősége a fennmaradáshoz, ha újratervezik üzleti modelljüket. A többi között az Apple, a Renault, a Nike vagy éppen a Shell is azok közé tartozik, akik kivonultak az országokból, vagy felfüggesztették tevékenységüket.

Emiatt közel 3 millió orosz veszítheti el a munkáját.

Sorra hagyják el a nyugati multik az orosz piacot Disney, Nike, Volkswagen – csak néhány példa az Oroszországból távozó nyugati világcégek közül.

Fotó: NurPhoto via AFP

Oleg Deripaska orosz milliárd 2018 óta szerepel az Egyesült Államok szankciós listáján. Felidézte, hogy az orosz gazdasági jelenlegi helyzete elég súlyos ahhoz, hogy az 1998-as időszakát idézze, amikor fizetésképtelenné vált az ország. Akkor 5,3 százalékkal csökkent a GDP, a munkanélküliség pedig meghaladta a 13 százalékot.

Az előrejelzések szerint most még ennél is rosszabb időszakkal kell szembenéznie az országnak. A Goldman Sachs, valamint a JP Morgan egyaránt 7 százalékos gazdasági visszaesést prognosztizál, míg a Bloomberg ennél is pesszimistább – 9 százalékos zsugorodást vár, ami az energiaexportok korlátozásával akár 14 százalékra is felkúszhat.

„A válság legalább három évig fog tartani, és rendkívül kemény lesz” – mondta csütörtökön Deripaska.

Moszkva ráadásul semmilyen gazdasági intézkedést nem hozott a pénzügyi összeomlás megállítása, valamint a nyugati vállalatok kivonulásának ellensúlyozása érdekében.

Pedig munka lenne bőven. Az Ikea több mint két évtizedes jelenlét után állítja le működését, ami várhatóan érinti a svéd bútoráruház 15 ezer alkalmazottját. A vezető autógyártó, a Renault többségi tulajdonában lévő, és több mint 34 ezer embert foglalkoztató Avtovaz felfüggesztette működését, miután kifogytak az alkatrészekből.

Fotó: Anadolu Agency via AFP

Oroszország második legnagyobb bankja, a nyugati szankciókat nyögő VTB Group közölte, hogy három nap alatt mintegy 9 milliárd dollárhoz jutott a 21 százalékos betéti kamatot kínáló megtakarítási kötvények kibocsátásával.

A szárnyaló olajárak ellenére az ukrajnai háború egy bizonytalan pillanatban érte az orosz gazdaságot, amely régóta éhezik a befektetésekre, valamint nagymértékben függ az exporttól az olyan iparágakban, mint a textil, vagy a kozmetikai cikkek.

Az elmúlt négy évben a külföldi áruk részesedése alig változott a nem élelmiszer-kiskereskedelmi piacon, 2020-ban elérte a 75 százalékot – áll a moszkvai Higher School of Economics tavaly novemberi jelentésében. Az autóalkatrészek, valamint a játékok és videojátékok esetében ez az arány 90 százalék feletti volt.

A rubel értékének több mint 30 százalékos zuhanása tovább rontja a háztartások pénzügyeit, a hiány és a bizonytalanság pörgetik az inflációt.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

„A kifizetések, valamint, valamint a szállításban nem volt fennakadás, de az árak emelkedtek, a szállítások korlátozásával, illetve leállításával pedig a készletek egy-két hónapon belül kimerülnek” – mondta Szofija Donec, a moszkvai Renaissance Capital vezető közgazdásza, aki szerint kormányzati támogatásnál nélkül 10 százalék fölé kúszik a munkanélküliség, és akár meg is haladhatja a 1998-as szintet. Januárban 4,4 százalékos volt a munkanélküliségi ráta.

A Bloomberg szerint a jelenlegi válság legalább olyan súlyos, mint a 2008-2009-es nagy pénzügyi összeomlás, vagy az 1998-as államcsőd közeli időszak. Vlagyimir Putyin háborújának valószínűleg mély recesszió lesz az ára.