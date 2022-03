Óvatosan, de elkezdték bevetni a még szabadon lévő földeket Ukrajnában

Elkezdődött a tavaszi vetés Ukrajnában, nagyjából 150 ezer hektárt már sikerült is bevetni – közölte a Reuters híradása szerint Ukrajna helyettes agrárminisztere. A munkálatok nem egyszerűek, hiszen az ország jelentős részén öldöklő háború folyik jelenleg is. Ennek ellenére a mezőgazdaság nem állhat le, mert a jelek szerint már így is jelentős élelmiszerhiányt okozhat majd a háború.

Már érződik a gabonahiány a piacokon Ukrajna a világ kukoricaexportjának 16 százalékát, a világ búzakivitelének 12 százalékát adja, a legnagyobb búzaszállító Oroszország pedig a 17 százalékát.

Tarasz Viszockij bejelentése szerint a kukorica, a szójabab, a napraforgó, a köles, a hajdina, a zab és a cukorrépa vetése kezdődött meg az elmúlt napokban. A munkálatok ráadásul nem csak a nyugati megyékben zajlanak, a frontvonal közelében, Odessza, Mikolajiv és Herszon régióban is beindultak az ukrán traktorok.

Fotó: TIM NANDELSTAEDT / AFP

Az ukrán agrárminiszter csütörtökön egészségügyi állapotára hivatkozva lemondott, de korábban a Reutersnek elmondta: 2022-ben az ukrán termőterület kevesebb, mint a felére zsugorodik az invázió miatt. Nagyjából 15 millió hektárról 7 millió hektárra.

Helyettese, Viszockij szerint a kukorica és napraforgó vetésére alkalmas területek még ennél is nagyobb veszteséget szenvedhetnek el. Ukrajna, amelyik a világ egyik legnagyobb gabonaexportőre, több gabonára már exporttilalmat rendelt el, de búzát, kukoricát és napraforgóolajat is csak engedéllyel lehet kivinni az országból. Az utóbbi kettőre vonatkozó korlátozást viszont elképzelhető, hogy hamarosan feloldják, mert jelentős készletekkel rendelkezik vele Ukrajna.

Az új agrárminiszter, Mikola Szolszkij azt mondta egy sajtótájékoztatón, hogy Ukrajna idén mintegy 7,5 milliárd dollárnyi gabonát tervez exportálni.